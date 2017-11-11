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Twitter и Facebook переезжают в Россию по требованию РКН

14:08. 11 ноября 2017 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

Популярным американским соцсетям придется выполнять требования Москвы. В частности, это касается таких гигантов, как Twitter и Facebook. Представители компаний уже известили РКН, как именно будут исполнять указания.

Так, в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что Twitter направил письмо на электронный адрес регулятора, где сообщил о своей готовности перенести на территорию нашей страны серверы с персональными данными россиян. Это необходимо для соблюдения закона «О персональных данных». Предполагается, что работы по локализации закончатся уже к середине следующего года.

В РКН отдельно подчеркнули, что проверять грамотность исполнения компанией российского законодательства не будут вплоть до 2018 года. Это дает возможность соцсети провести четкую, компетентную работу в этом направлении.

С целью функционирования в рамках нашего законодательства Facebook, в свою очередь, собирается открыть в России представительство.

Эксперт по СМИ и социальным медиа Наталия Елисеева отметила, что значительную роль в «усмирении» американских монополистов сыграл Роскомнадзор, жестко следующий принципам закона. Главным образом, это стало возможно благодаря усилившемуся влиянию регулятора. Как отмечает аналитик, нынешняя ситуация в рунете показывает, что эффективность работы ведомства значительно выросла за полгода, благодаря чему расширились и возможности.

Если раньше крупные компании могли игнорировать требования РКН, не теряя при этом значительную прибыль, то теперь им приходится прислушиваться к указаниям и строго им следовать. Иначе бизнес понесет убытки.

В качестве примера высокой степени авторитетности РКН достаточно вспомнить ситуацию с Google.News, которая произошла в прошлом месяце. Сервис неожиданно заблокировал новости российского информационного агентства ФАН. Судя по всему, причиной послужили политические мотивы. После вмешательства РКН ситуация благополучно разрешилась: через неделю трансляция новостей агентства возобновилась в обычном режиме.  Это наглядно демонстрирует то, что Роскомнадзор имеет реальную возможность влиять даже на ведущих монополистов Сети.     

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