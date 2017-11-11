Сводки от ополчения Новороссии 11 ноября 2017

Обстрел Октябрьского боевиками ВСУ

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8-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе

8-й полк спецназа ГУР был сформирован при реорганизации 8-й бригады специального назначения, созданной в период существования СССР. В советский период бригада была одним из наиболее подготовленных подразделения ГРУ ГШ СССР. Боевое крещение она получила при вводе войск в Чехословакию в 1968 году. В период боевых действий в Афганистане в ДРА действовал сводный 186-й отряд специального назначения бригады, ставший одним из самых результативных подразделений советского спецназа Афганской войны. В 1991 году бригада вошла в состав вооруженных сил Украины. В 2003 году бригаду переформировали в полк специального назначения. В 2004 году пунктом постоянной дислокации бригады стал город Хмельницкий. Более 300 военнослужащих полка принимали участие в миротворческих операциях в Ираке, Косово, а также в африканских странах.К весне 2014 полк был полностью укомплектован военнослужащими-контрактниками и имел следующую структуру:1 отряд специального назначения2 отряд специального назначения3 отряд специального назначения4 отряд специального назначенияПодразделения обеспечения и связиОбострение обстановки на Донбассе застало ВСУ практически в небоеспособном состоянии. Высокий уровень боеготовности сохраняли только подразделения спецназа. Уже в начале апреля 2014 группы спецназа 8-го полка ГУР были переброшены в восточные регионы. Так, в ходе ликвидации Харьковской Народной Республики, группы спецназа полка в первых числах апреля заняли международный аэропорт Харькова аэродром Чугуева и удерживала их до передачи подразделениям национальной гвардии. Также планировалось участие группы 8-го ОПСпН в несостоявшемся штурме здания СБУ в Луганске. Именно бойцы 8-го полка в апреле 2014 заняли аэродром Краматорска, который удерживали до начала июля. Именно бойцы 8-го полка задержали двух корреспондентов Life News в мае 2014 под Краматорском, что стало поводом для международного скандала.Разрастание боевых действий на Донбассе привело к тому, что в восставшие регионы были переброшены практически все боеспособные соединения ВСУ. Не стали исключением и подразделения спецназа ГУР. 3-й полк был переброшен на территорию Донецкой Народной Республики, 8-й полк, а также сводная группа бойцов 140-го учебного центра специального назначения были брошены на луганское направление.Бойцы 8-го ОПСпН принимали активное участие в штурме города Счастье ЛНР. Именно они занимались наведением на цель вертолетов ВСУ, оказывавших авиационную поддержку атакующим подразделениям.Первые потери 8-й полк понес 17 июня 2014 года в районе поселка Металист. Группа бойцов "Айдара" во главе с Надеждой Савчненко попыталась произвести разведку в пригородах Луганска, но в результате была блокирована и уничтожена подразделением ЛНР "Заря". На помощь блокированным "Айдаровцам" бросились подразделения ВСУ, однако не смогли выполнить поставленную задачу и понесли существенные потери. В ходе боестолкновения получили ранения несколько военнослужащих полка, один из которых, старший лейтенант Зеленский, в последствии скончался.В дальнейшем бойцы 8-го полка действовали в районе луганского аэропорта, выполняя функции общевойсковой разведки в интересах 80-й аэромобильной бригады. Кроме того, бойцов спецназа использовали для выполнения несвойственных им задач по сопровождению колонн. Так, 9 июля в Новоайдаровском районе ЛНР при нападении на колонну ВСУ погиб военнослужащий полка. К середине июля подразделения 8-го ОПСпН в луганском аэропорту были усиленны подразделением 140-го учебного центра специального назначения. Основной задачей спецназовцев в этот период была корректировка огня артиллерии, поддерживавшей блокированных на территории ЛАПа бойцов ВСУ. Кроме того, зачастую бойцов полка привлекали к сопровождению прорывавшихся в аэропорт колонн.Так, один из военнослужащих полка погиб 23 июля в подбитом бойцами ЛНР "КамАзе" на подходе к воздушной гавани Луганска. В период боев за ЛАП погибли 4 бойца полка.14 июля 2014 в Краснодонском районе был сбит транспортный самолет Ан-26 ВСУ. Бойцы полка принимали активное участие в поисково-спасательной операции в районе падения самолета. Большая часть выживших членов экипажа была спасена.В начале августа группа бойцов 8-го полка действовала в районе Саур-Могилы, потеряв при этом еще одного военнослужащего. Разведгруппа полка действовала также в районе образовавшегося в конце августа Иловайского котла. При попытках организовать коридор для блокированных подразделений ВСУ и добробатов погиб один военнослужащий 8-го ОПСпН.После подписания первых минских соглашений личный состав 8-го полка, принимавший участие в боевых действиях, был выведен из зоны так называемой АТО в ППД, где занялся интенсивной боевой подготовкой. На Донбасс были переброшены военнослужащие полка, в летний период проходившие боевую подготовку. 8 сентября в ЛНР при проведении разведки в прифронтовой полосе погиб еще один боец 8-го полка ГУР.В октябре 2014 личный состав полка во взаимодействии с "Айдаром" вел активные бои в районе номерных блокпостов на Бахмутской трассе. В отличии от айдаровцев и аэромобильников, потерявших большое количество людей и техники при попытках деблокады блокпостов, 8-й ОПСпН потерь в личном составе не имел.Зимой 2015 года группы спецназа 8-го полка действовали в качестве общевойсковой разведки на дебальцевском направлении. Любопытно, что вскоре после замыкания окружения в районе Логвиново, бойцы полка первыми сообщили информацию о перекрытии трассы командованию ВСУ, которое, однако, не предприняло мер по запрету движения украинских колонн по перехваченной противником транспортной артерии, что стоило окруженным большой крови. В последствии бойцы 8-го ОПсПн вели разведку маршрутов для выхода из котла окруженных подразделений ВСУ.10 февраля еще один военнослужащий полка погиб в Краматорске, где личный состав был задействован для охраны штаба так называемой АТО. В этот день по объекту был нанесен удар реактивной артиллерией, что повлекло за собой жертвы среди старших офицеров ВСУ. Среди прочих погибли два полковника ГУР.В дальнейшем подразделения 8-го полка спецназа постоянно находились в зоне конфликта. Стабилизация положения для ВСУ после первых минских соглашений частично позволило снять со спецназа общевойсковые задачи. 8-й ОПСпН начал использоваться по прямому назначению, выполняя диверсионно-разведывательные задачи в тылу республик. В этот период личный состав полка постоянно жаловался на проблемы с экипировкой разведгрупп. Несмотря на год войны спецназ так и не получил в достаточном количестве средства радиосвязи, необходимые для работы в тылу противника. Зачастую бойцы были вынужденны пользоваться для этих целей мобильными телефонами.Впрочем, периодически спецназ использовался для борьбы с контрабандой, широко распространенной на линии соприкосновения. Так, 7 июля один из бойцов полка погиб при попытке задержать контрабандный груз в районе переправы через реку Северский Донец. 23 сентября в ЛНР подорвалась на растяжке разведгруппа полка, один боец погиб, двое получили ранения.После передачи полка в состав сил специальных операций ВСУ серьезно улучшилась ситуация с вооружением и экипировкой подразделения. К подготовке спецназа подключились инструкторы НАТО. Особое внимание было уделено диверсионно-подрывной деятельности. Иностранные специалисты обучали бойцов 8 полка изготовлению и применению ВСУ. Выпуск курсантов в образованных учебных центрах ССО осуществлялся каждые полгода, после чего их отправляли в зону так называемой АТО. Так, в июле 2016 в районе Попасной погиб еще один военнослужащий полка.Результаты подготовки с участием западных инструкторов не заставили себя долго ждать. В 2016 резко увеличилось количество диверсий в тылу народных республик. Участились случаи гибели высокопоставленных командиров ВСН. Впрочем, не обходилось и без провалов с украинской стороны. Так, в начале февраля 2017 года командование ВСУ заявило о пропаже одной из разведгрупп, действующей в ЛНР. 10 марта МГБ ЛНР опубликовала видеозапись с двумя захваченными военнослужащими 8-го полка. Командование ССО было вынужденно признать свой провал. Задержанные признались в причастности к убийствам командующего народной милицией ЛНР Олега Анащенко и командира батальона "Сомали" Михаила Толстых (Гиви). Кроме того, они заявили о причастности офицеров полка к убийству командира батальона "Спарта" Арсена Павлова (Моторола). Задержанные дали показания о подготовке серии покушений на руководство республик, а также о подготовке к убийству сотрудников действующей на Донбассе миссии ОБСЕ. Конечно, весьма сомнительно, что такое количество операций было поручено одной диверсионной группе, вполне вероятно, что задержанные давали показания с целью улучшить свое положение. Однако это не отменяет факта увеличения размаха диверсионной-террористической деятельности ВСУ против республик.В июне 2017 при подрыве на растяжке в ЛНР погибли еще двое военнослужащих полка. В августе 2017 в Донецке была задержана очередная группа украинских диверсантов, готовивших многочисленные акции в республике.Командовал группой военнослужащий 8-го полка ССО Украины.За период войны на Донбассе погибли как минимум 15 военнослужащих полка. Эта цифра возможно несколько занижена, как это часто бывает с потерями спецподразделений, однако безусловно в разы ниже потерь 3-го полка ГУР, часто использовавшегося в 2014 для выполнения штурмовых задач и потерявшего не менее 50 военнослужащих. 8-й полк ССО ВСУ является, пожалуй, наиболее хорошо подготовленным воинским соединением Незалежной. Сочетание опыта трех лет войны и подготовки НАТОвскими инструкторами делает его весьма опасным противником как для спецслужб Республик, так и для спецслужб Российской Федерации. https://vk.com/military_politik?w=wall-140312885_22741 – цинк1. 25-я воздушно-десантная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3205583.html 2. Батальон "Айдар" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3240562.html 3. Батальон "Донбасс" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3243261.html 4. Полк "Азов" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3254314.html 5. Батальона "Кривбасс" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3354220.html 6. 3-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3366344.html 7. Полк "Днепр" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3367498.html 8. 80-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3381187.html 9. 36-я бригада морской пехоты в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3416552.html 10. 79-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3486882.html 11. 95-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3514785.html 12. 81-я десантно-штурмовая бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3661572.html 13. Батальон "Днепр-2" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3707062.html 14. 51-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3727932.html 15. 24-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3741851.html 16. 72-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3751198.html 17. 93-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3759796.html 18. 1-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3764147.html 19. 73-й морской центр специального назначения в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3767885.html 20. 17-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3781823.html 21. 30-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3790630.html 22. 92-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3796297.html

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Коротко по ЛНР

1. По миротворцам из Луганска заявили, что вопросы о вводе миротворцев на территорию ЛНР надо согласовывать с властями республики, что является продолжением старой линии связанной с попытками принудить Киев договариваться по разным вопросам напрямую с ЛНР и ДНР. Впрочем, как ясно из заявлений из Киева и Вашингтона (что недавно подтвердил Волкер), варианты прямых договоренностей с ЛНР и ДНР там не рассматривают, предпочитая говорить напрямую с Россией. Россия в свою очередь не согласна исключать ДНР и ЛНР из переговорного формата. как того хотят американцы. Отсюда и скептические комментарии российских гос.чиновников на тему ввода 20 000 миротворцев на Донбасс.2. Примечательно, что все это соседствует с самозаголением, когда оппонентов пытаются привлечь посылами возвращения ЛНР на Украину и даже переименования, как будто вопрос в названии. Вопрос в том, кто будет контролировать границу и в том, чтобы вышвырнуть Россию с Украины окончательно, а не в том, как назвать ЛНР в попытках реализовать старый сценарий с федеративной Украиной и республиками, через которые Россия влияет на новый конструкт. С формальной же точки зрения, выглядит весьма уродливо, когда прописанные в документах об учреждении ЛНР вещи, в том числе и проголосованные гражданами на выборах, используют для самого примитивного и топорного политического торга – стоит ли удивляться в проваленной пропагандистской работе на Украине. Можно конечно говорить, что это только слова (тем более, что по соседству, из Донецка, Пушилин заявил, что не существует вариантов возвращения на Украину) и ничего на практике не изменится, но тут как с теми ложечками, которые нашлись, но осадок остался. Так сказать, для тех, кому не хватало клоунады с Малороссией.3. Касательно квартирной истории с выселением министра МВД ЛНР Корнета из дома, который он занимал несколько лет. Естественно, все обратили внимание, что выселять Корнета приехал сам Плотницкий. Разумеется, дело тут не в доме – это только повод, хотя повод системный – в 2014 года имущество граждан изымалось для военных нужд и далеко не все было возвращено назад. Проблема заключается в том, что у МВД сейчас серьезные трения с структурами олигарха Курченко, вписанные в экономические процессы в ЛНР, в частности с компанией "Внешторгсервис", которая формально управляет бывшими украинскими предприятиями, на которых было введено внешнее управление, после блокады имени Семена Семенченко. Речь идет о контроле над экономическими потоками, связанными как с оставшимися экономическими связями с Украиной, так и новыми экономическими связями с Россией. Соответственно, отсюда и последовавшая медийная атака на Корнета, а также повысившаяся медийная активность министра. Полагаю, что на истории с выселением дело не закончится и если стороны не смогут договориться, то продолжение "квартирного вопроса" последует.4. Ну и в виде вишенки на торте. Представитель Народной Милиции ЛНР заявил, что у границы России в районе Станицы Луганской развернута база, где работают иностранные военные инструкторы. Деятельность ведется под прикрытием спецназа ГУР МОУ. Если информация верна, то просто сбывается то, о чем говорилось еще в 2014 году – натовская военная инфраструктура используя территорию Украины постепенно подползла к непосредственным границам России, в данном случае – к Ростовской области. Это к прохладным рассказам про то, что Запад передумает и решит избавиться от Украины. От такого удобного инструмента и плацдарма для антироссийской деятельности, просто так никто в здравом уме не избавится.

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ВСУ обстреляли село Коминтерново на юге ДНР

ВСУ сегодня вечером нанесли артудар по селу Коминтерново на юге ДНР, населенный пункт обесточен. Об этом заявили в оперативном командовании Республики. «Сегодня в 17:50 ВСУ применили ствольную артиллерию по селу Коминтерново, выпустив пять снарядов калибра 152 мм. Населенный пункт из-за обстрела полностью обесточен», — отметили в командовании. Кроме того, при обстреле населенного пункта подразделения противника использовали вооружение БМП. Информация о пострадавших и разрешениях уточняется. Напомним, что за минувшую неделю ВСУ свыше 260 раз нарушили режим прекращения огня. Читайте также: Огненный ад для ВСУ: ответ Захарченко за Донецк (ВИДЕО, КАРТА)

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Разведка ЛНР обнаружила разведподразделения НАТО и Украины у границы с Россией

Инструкторы разведывательного подразделения одной из стран НАТО обучают украинских военнослужащих на базе в Станично-Луганском районе, на оккупированной территории ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. «По данным нашей разведки стало известно, что вблизи села Александровка Станично-Луганского района в лесном массиве располагается база, охраняемая специальными подразделениями Главного управления разведки министерства обороны Украины численностью до 30 человек, с хорошим техническим оснащением и экипировкой», — отметил он на брифинге. «На данной базе располагается разведывательное подразделение одной из стран блока НАТО, инструкторы которого обучают военнослужащих вооруженных сил Украины», — добавил подполковник. Отметим, от села Александровка до российской границы — несколько сотен метров. Читайте также: Огненный ад для ВСУ: ответ Захарченко за Донецк (ВИДЕО, КАРТА)

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