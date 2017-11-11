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Странствие по Земле русской. Путь к себе.

20:55. 11 ноября 2017 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Ведущая – Юлия Стоянова
Сказитель – Странник Мираслав

Многие из нас, в сей час глобальных Вселенских перемен, ищут себя, стараются обрести своё истинное Я. Не социальную личность, ходящую на работу и платящую налоги, а свою божественную суть, постичь своё высшее предназначение. Интересный способ познания себя выбрал странник Мираслав. Взяв в руки Посох и рюкзак, он отправился пешком от Чёрного моря к Белому – по пути просветления. Его путь пролегает от детского лагеря “Орлёнок” ко взрослому – на Соловках – по дороге взросления и возмужания. Им пройдено уже более 2100 километров. О том, как проходит его путешествие, каких результатов добился странник на своём пути вы узнаете из этой передачи.

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Источник: www.youtube.com

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