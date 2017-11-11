США и Китай нашли альтернативу газопроводу «Сила Сибири»
США и Китай подписали соглашение о строительстве завода по производству сжиженного природного газа на Аляске, сообщает в четверг Bloomberg.
По данным агентства, проект, который оценивается в 43 миллиарда долларов, может стать одной из альтернатив газопроводу «Сила Сибири», который в настоящее время реализует российская сторона. Мощность завода должна составить 20 миллионов тонн сжиженного газа в год (примерно 27,6 миллиардов кубометров).
Китайская Sinopec Group и американская Alaska Gasline Development Corp. подписали соглашение во время визита президента США Дональда Трампа в Пекин. Согласно одобренному сторонами плану, с севера Аляски будет проложен трубопровод протяженностью 800 миль до завода СПГ на юге штата, откуда газ можно будет погрузить на танкеры и отправить в КНР.
«Есть еще несколько важных шагов, чтобы достигнуть финального соглашения, хотя текущий договор — уже прорыв, все пять необходимых представителей поставили свои подписи: покупатель, заемщик, инвестор, девелопер и власти штата», — сказал губернатор Аляски Билл Уокер.
Строительством газопровода займется Alaska Gasline. Китайская Sinopec также не исключила участия в строительстве трубы в обмен на 75% поставляемого по ней газа.
Ранее в четверг «Парламентская газета» сообщала, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп подписали торговые соглашения в общей сложности на 253,4 миллиарда долларов. Например, был заключен договор о закупке China Aviation Supplies Holding Company 300 самолётов Boeing.
9 ноября Си Цзиньпин назвал развитие отношений между Китаем и США единственно верным выбором для руководства обеих стран и путём к лучшему будущему.
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Секрет экономического роста Китая и экономического краха России раскрыт. Китай скупил все ГОСТы бывшего СССР (весь научный потенциал СССР перекочевал в Китай), а Россия стала пользоваться какими-то там непонятными стандартами Запада. И мне всегда казалось, что Китай промбаза США (а США проект Англии и Голландии и др.).