СПГ из Аляски, против “Силы Сибири”

У газопровода «Сила Сибири», по которому «Газпром» собирается поставлять голубое топливо в Китай, появился опасный конкурент. 9 ноября, в ходе визита в КНР президента США Дональда Трампа, китайская China Petrochemical Corp. и американская Alaska Gasline Development Corp. (AGDC) подписали соглашение о развитии завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Аляске, который будет поставлять СПГ в Китай.

Проект оценивается в $ 43 млрд., его мощность — 20 млн. тонн сжиженного газа в год (примерно 27,6 млрд. кубометров). Другими словами, по масштабу он не намного уступает газпромовской «Силе Сибири» (38 млрд. кубометров в год). Согласно плану, от северных месторождений на Аляске будет проложен газопровод протяженностью 800 миль до завода СПГ на юге штата, откуда сжиженный газ можно будет погрузить на танкеры и отправить в Китай.

Модернизация СПГ-завода на Аляске может начаться уже в 2019 году (сейчас там работает завод СПГ, открытый еще в 1969 году, мощностью 1,5 млн. тонн). С китайской стороны в проекте также участвуют госфонд China Investment Corp (CIC) и Bank of China. Со стороны Запада, помимо AGDC, — ExxonMobil, BP и ConocoPhillips.

Заметим, за последнее десятилетие потребление газа в Китае увеличилось более чем в четыре раза, и он занял третье место в мире по объемам его импорта. Потребление газа с начала 2017 года на 18% превышает уровень за тот же период прошлого года. Основными поставщиками газа в КНР являются Катар и Австралия.

Соглашение по строительству СПГ-завода на Аляске означает, что США намерены изменить эту ситуацию, и стать одним из ведущих игроков на китайском газовом рынке. Именно такое развитие событий предсказывало Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем июльском прогнозе.

По мнению аналитиков МЭА, в ближайшие пять лет спрос на газ будет расти на 1,6% в год — быстрее, чем на другие углеводороды. На долю Китая придется 40% этого роста потребления. Основным драйвером выступит промышленность, расширение использования газа в химическом секторе, высокий спрос на удобрения, а также замещение газом угля на небольших производствах в КНР.

Кроме того, МЭА ожидает, что добыча газа будет расти на те же 1,6% в год. Причем, 40% роста добычи придется на США, где ежегодный прирост составит 2,9%. К 2022 году, как ожидают аналитики, США будут производить около 890 млрд. кубометров газа, или 22% мировой добычи, и больше половины этого голубого топлива пойдет на экспорт в виде СПГ.

Надо думать, для «Газпрома» это малоприятные известия. Американский СПГ не означает, конечно, что газопровод «Сила Сибири» станет невостребованным. Но США могут в перспективе сократить долю китайского рынка, на которую мог бы претендовать российский концерн. Есть и другой негативный момент. Пекин теперь получит на руки еще один козырь (помимо антироссийских санкций со стороны Запада), чтобы торговаться с Москвой в сторону снижения цен на поставляемый российский газ.

Что стоит за проектом СПГ-завода на Аляске, как сильно подрывают США интересы России?

— Не стоит рассматривать СПГ-завод на Аляске как американский форпост на китайском рынке, — считает глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. — Да, 20 млн. тонн сжиженного газа в год — это масштабный проект, перекрывающий, для сравнения, мощности российского СПГ-проекта «Сахалин-2». Но надо понимать: в сжатые сроки реализовать его вряд ли получится. Даже если прямо сейчас стороны начнут инвестиционный цикл, для выхода на декларируемую мощность американцам понадобится 5?7 лет.

Я уже не говорю о том, что в арктическом регионе не самые легкие условия добычи, и экономика проекта наверняка сложная. Под него нужна соответствующая инфраструктура и танкерный флот, для проводки которого, возможно, потребуются суда ледового класса.

Сейчас, напомню, одна из главных проблем на рынке СПГ — это дефицит танкеров-метановозов. Верфи Южной Кореи научились строить такие суда довольно быстро, но все равно не поспевают за растущим спросом.

Словом, проект на Аляске наверняка столкнется с многочисленными трудностями, и далеко не факт, что он получится жизнеспособным.

— Если все-таки американцы выйдут с 20 млн. тонн СПГ на рынок Китая, это сильно подорвет позиции «Газпрома»?

— Если так случится, борьба будет идти вокруг цен на газ. И я не исключаю, что может повториться история с американским СПГ в Европе. Там, напомню, США существенно опаздывают со своим проектом, тогда как российский НОВАТЭК уже в конце ноября выйдет на первую промышленную поставку.

Думаю, если бы США хотели противопоставить нам на китайском рынке что-то серьезное, им нужно было начинать гораздо раньше. А сейчас время уже потеряно.

Напомню: по планам «Газпрома» намечены три ветки трубопроводов для подачи газа в Китай. Это строящаяся «Сила Сибири 1» — из Иркутской области и Якутии до Благовещенска (так называемый «восточный» маршрут), проектная «Сила-Сибири-2» с месторождений Западной Сибири через плато Укок в Китай («западный» маршрут), плюс меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в КНР с Дальнего Востока РФ.

В авангарде, понятно, идет «Сила-Сибири-1» — по плану, газ по этому трубопроводу будет пущен в 2019 году. А дальше нужно смотреть по стратегической ситуации со спросом на голубое топливо. Мы, конечно, будем учитывать действия Вашингтона, но они не будут менять конфигурацию наших отношений с Китаем в газовой сфере.

Думаю, запуск «Силы Сибири-1» даст импульс развитию и других российских проектов. Для Китая трубопроводный газ более выгоден с точки зрения удобства транзита, отсутствия рисков срыва поставок, и гарантий неистощимости природной базы. К плюсам относится и относительная дешевизна трубопроводного газа.

— Кстати о дешевизне. Не приведет ли запуск СПГ-завода на Аляске к тому, что нам придется продавать голубое топливо в Поднебесную со значительным дисконтом?

— Я так не думаю. Долгосрочные контракты «Газпрома» по-прежнему привязаны к ценам на нефть — к так называемой корзине ОПЕК. И хотя точные параметры поставок по «Силе Сибири» пока неизвестны, учитывая, что нефть может выйти на рубеж $ 70 за баррель, «Газпром» будет поставлять газ в Китай в 2019 году по вполне комфортной для себя цене.

— Поставки СПГ в Китай крайне выгодны Америке. Согласно оценкам, приведенным правительством Аляски, в перспективе они позволят сократить торговый дефицит США в отношениях со странами Азии на $ 10 млрд. в год. Кроме того, соглашение позволит создать до 12 тыс. рабочих мест в Штатах на период строительства объектов. Будет ли Пекин ссориться с Вашингтоном, если дело дойдет до выбора «американский СПГ или российский трубопроводный газ»?

— Конечно, китайцы на словах будут всячески подчеркивать приоритет сотрудничества с США в газовой сфере. Но это не значит, что Поднебесная ради Штатов будет полностью перестраивать свою энергетическую стратегию, перечеркивая достигнутую с Россией степень кооперации. На деле, США лишь пополнят портфель поставщиков Поднебесной, но так и не станут ключевым игроком на газовом направлении.

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Проект Аляска-Азия по экспорту СПГ в $65 млрд

Консорциум, состоящий из ряда крупных нефтяных компаний, продолжает активно разрабатывать грандиозные планы по созданию инфраструктуры для транспортировки сжиженного природного газа из Аляски в Азию.

В марте этого года консорциум Exxon Mobil, ConocoPhillips и BP PLC в сотрудничестве с TransCanada уже объявлял о начале разработке проекта экспорту СПГ из Аляски в Азию. Тогда компании оценили его в $40 млрд. Теперь аппетиты компаний существенно выросли, и речь идет уже о проекте, чья стоимость может составить от $45 млрд до $65 млрд.

В данный проект будет входить строительство газопровода длиной почти в 1300 км от газовых месторождений, расположенных на северном склоне Аляски до побережья с пропускной способностью в 3-3,5 млрд куб. м в день. На побережье будет построен завод по сжижению природного газа, а также терминалы по хранению и отгрузке газа для его последующей транспортировки на азиатские рынки. Согласно заявлениям участвующих сторон проект окажет серьезное влияние не только на экономику самой Аляски, но также и на строительный сектор США. По прогнозам компаний, в целом потребуется 1,7 млн метрических тонн стали, а также 15 тыс. рабочих в пик строительства.

В целом проект Аляска-Азия по экспорту сжиженного природного газа может стать одним из самых дорогостоящих проектов в отрасли во всем мире. Он обойдется в 7-10 раз дороже, чем аналогичный проект на побережье Мексиканского залива, предложенный компанией Cheniere Energy. Кроме того, скорее всего, он будет стоить дороже, чем проект по сжижению и транспортировке природного газа из месторождения Gorgon на шельфе Австралии, в 160 км к северо-западу от континента. Стоимость этого проекта изначально оценивалась в $37 млрд, но затем выросла до $43 млрд, вынудив Chevron начать пересмотр запланированных затрат. Запуск проекта Gorgon планируется в 2014 г. Проект Аляска-Азия нуждается в одобрении как местных, так и федеральных властей. Причем одобрение должно быть получено не только на строительство, но и на экспорт газа в другие страны. Президент Обама уже заявил, что не станет одобрять новые проекты по экспорту природного газа, пока Министерство энергетики не представит доклад, который бы обосновывал их экономическую эффективность. Министерство уже неоднократно откладывало выпуск данного доклада.

В случае если проект будет одобрен, на его строительство, по ряду оценок, может уйти более 10 лет. Что интересно, эта идея отнюдь не нова: она появилась еще в начале 1980-х гг. Компания Yukon Pacific в 1982 г. также предложила проект с очень схожими условиями. Его первоначальная стоимость тогда разнилась от $14 млрд до $18 млрд. Однако ему так и не суждено было реализоваться по ряду причин, в основном экономического характера.

Источник: nnm.me