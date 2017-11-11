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Проект “Посейдон”

12:59. 11 ноября 2017 Просмотров - 162 Нет комментариев Опубликовал:

Италия заявила о газопроводе "Посейдон" как отводе от "Турецкого потока"

Европа начала борьбу за российский газ из "Турецкого потока"

Заявления IGI Poseidon о проекте с газопровод-отводом от "Турецкого потока" в Европу говорит о претензиях Италии на получение российского газа, но строительство к 2023 году для Москвы неприемлемо. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

"Заявления итальянской компании о заинтересованности в газе из "Турецкого потока" довольно странно. Сейчас договоренности с Турцией предполагают прокладку "трубы" до границы этой страны с Грецией. А Болгария и Сербия уверенно утверждают, что продолжение европейской нитки газопровода пройдет по их территории. При этом долгосрочные контракты "Газпрома" предполагают доставку больших объемов газа в австрийский газовый хаб.
 
То есть, чтобы не переписывать контракты "Газпрому" выгодно продолжить нитку по маршруту бывшего "Южного потока" – через Грецию, Сербию и Болгарию в Австрию. Однако мы помним: от "Южного потока" Россия отказалась потому, что Брюссель надавил на Болгарию, и та отказала в разрешении на строительство трубопровода. В этой цепи Болгария так и осталась слабым звеном – нет гарантий, что история не повторится. Проект "Посейдон" может стать альтернативой для прокладки газопровода из Турции в Европу при новых проблемах в переговорах с Софией", - отмечает эксперт.
Глава компании IGI Poseidon Элио Руджери на Европейской осенней газовой конференции в Милане рассказал: газопровод-отвод от "Турецкого потока" в Европу Poseidon может быть построен к 2023 году. По его словам, окончательное решение будет приниматься в 2019 году, когда Россия закончит прокладку трубопровода по Турции до границ с ЕС. Однако заявленные Руджери сроки явно не согласуются с интересами Москвы.
 
"Итальянцы предполагают, что только начнут переговоры в 2019 году, Россия же планирует в 2020-м полностью или практически полностью отказаться от транзита через Украину, для чего и строятся "Турецкий поток" и "Северный поток-2". То есть 2023 год Москву не устроит принципиально.
 
Ни "Газпром", ни Европа все еще не определились, как пройдет трубопровод по территории ЕС. Москве нужны четкие гарантии, страны ЕС заинтересованы в транзитных доходах с "трубы" по их суверенным территориям. Скорее всего, окончательное решение придется принимать Брюсселю – наднациональный орган Евросоюза должен определиться, в какой географии газовых поставок он заинтересован", - считает специалист.
 
"Посейдон" и противодействие Еврокомиссии
 
Проект газопровода Poseidon - морская часть газопровода ITGI (Interconnector Turkey – Greece – Italy) – разрабатывался для соединения газотранспортных систем Греции и Италии. Протяженность "трубы" около 800 километров, мощность – порядка 8–10 млрд кубометров. Изначально предполагалось, что трубопровод обеспечит поставки азербайджанского газа по маршруту Турция – Греция – Италия. Но в феврале "Газпром", Edison и DEPA подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам газа из России по дну Черного моря в Грецию и Италию....
Прокладка трубопровода "Турецкий поток" идет по графику
О том, что первая нитка морского газопровода "Турецкий поток" вошла в Исключительную экономическую зону Турции "Газпром" сообщил 4 ноября. В общей сложности уже уложено 448 километров по двум ниткам газопровода. Менее чем за полгода построено почти 25% морского участка. График строительства не нарушается. Начало транспортировки газа по “Турецкому потоку” запланировано на декабрь 2019 года.
 
"Сейчас Еврокомиссия активно пытается помешать строительству "Северного потока-2", и очевидно, что эта работа закончится полным провалом. Этот орган пытается распространить новые правила на российские газопроводы "задним числом" – после подачи заявок. Юридически и с точки зрения обычной логики это невозможно. Потому "Северный поток-2", вероятнее всего, уже не встретит серьезных препятствий.
 
Но велика вероятность, что это заставит Еврокомиссию переключить свои усилия на европейскую нитку "Турецкого потока". Стороннему наблюдателю может показаться, что "Газпром" с его "угрожающими" проектами победил. Регулирующему органу сейчас важно доказать, что он не беззубый, а располагает реальной властью. Потому палки в колеса газопроводу из Турции теперь будут вставляться с утроенным упорством", - заключает Игорь Юшков.

 

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