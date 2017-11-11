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Полтора миллиарда китайцев мечтают о российских землях — правда или вымысел? (ИНФОГРАФИКА)

14:14. 11 ноября 2017 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:
Полтора миллиарда китайцев мечтают о российских землях — правда или вымысел? (ИНФОГРАФИКА) | Русская весна

Довольно много последние несколько лет возникает в СМИ материалов, в которых авторы если и прямо не сталкивают лбом Китай и Россию за сибирские и дальневосточные территории и богатства, то намекают о том, что китайцы спят и видят себя обладателями этих территорий.

И в качестве довода/аргумента говорят об огромной численности населения Китая и то, что при желании Китай вполне может выставить армию, по численности равную всему населению России. И такой огромной толпой рвануть на захват Сибири и Дальнего Востока.

«Где мы вас всех хоронить будем?» — это вопрос совершенно другого толка. Сейчас, оперируя данными из источника, который произвел на меня неоднозначное впечатление, я попробую разобраться, а не миф ли эти миллионы китайцев, желающих сбежать из перенаселенного Китая на просторы России.

Вообще, если очень внимательно посмотреть, то сразу возникает чувство удивления. Особенно если представить этот миллиард с третью, скученный на полоске вдоль побережья.

Возникает справедливый вопрос, как это вообще возможно, с плотностью около 400 человек на квадратный километр. И, самое главное, кто обеспечивает им нормальную жизнь, ибо, в городах рис как бы не растет.

Среднюю плотность населения Китая мы сразу отбрасываем. 140 чел/кв. км — это ни о чем, ибо по буржуйской карте видно все. Есть территории с огромной плотностью заселения, а есть абсолютно необитаемые участки. Это нормально для страны с таким рельефом, как Китай.

Города. Вот тут кроется определенная разгадка. По статистике, в 2011-м году власти Китая впервые заявили, что в городах проживает больше половины (51,27%) населения страны. 102 города с населением свыше 1 миллиона человек, из них 21 — свыше двух миллионов.

По принятым в Китае правилам, в городское население не входят проживающие в пригородах.

Если применить калькулятор, то в 21-м крупнейшем городе Китая проживает около 82,5 миллионов человек. И еще примерно столько же в оставшихся городах-миллионниках.

Согласно все той же статистике, в КНР 228 городов имеют население свыше 200 тыс. чел., 462 города — свыше 100 тыс. чел. и 912 городов — свыше 53 тысяч. Усредненно завысим цифры (400, 150 и 70 соответственно), и получим, что в этих городах проживает приблизительно 248,34 млн человек.

Если сложить мегаполисы, миллионники и остальные города, получаем цифру в 413,8 млн человек. Очень приблизительно.

Дальше чудеса. Если 413,8 млн — это 51,27%, то… цифра в 1 347 млн человек всего населения не получается ни при какой погрешности. 800–850 миллионов. Куда делись еще 500 миллионов?

А были ли они?

На деле выходит, что количество китайцев никто особо-то и не считал. Официальные данные ВОЗ пересыпаны «звездочками» с пометкой «по непроверенным данным», «по данным КНР» и в таком духе, как плов зирой. Все данные оценочные, исходя из информации, предоставленной китайской стороной.

Так и изначальная цифра, от которой принято отталкиваться, 594 млн человек (1953 год, первая перепись коммунистического Китая), весьма спорная.

Казалось бы, чего сложного: взяли и всех посчитали. Но вот в указанном мною труде о Китае наших соотечественников подход несколько иной. Они не подвергают сомнению цифры, просто приводят данные о Китае, исходя из европейских и китайских источников 19 века.

Что мы видим? Мы видим, что в середине 19 века население Китая сильно просело. На 80–90 миллионов. Повод был, и не один. В этот промежуток уместились две Опиумные войны и четыре крупных восстания. 18 лет шла война с тайпинами, примерно столько же воевали с властями мяо.

Все весьма логично.

Второй пик падения приходится на 20-40-е годы прошлого столетия. И тут почти все понятно. Гражданская война в Китае с 1927 года, плавно перерастающая во Вторую мировую, которая началась для Китая в 1937 году. То есть, еще 18 лет потерь.

И опять же, цифры весьма и весьма приблизительные. Про гражданскую войну вообще нет ничего определенного, за Вторую мировую Китай потерял от 10 до 35 миллионов, в зависимости от аппетитов считавших.

Главное — что начальная цифра 430 миллионов взята если и не с потолка, то где-то рядом. Но факт вроде бы имеет место быть — за 100 лет с 1845 по 1945 число китайцев почти не изменилось. И это, подчеркиваю, по данным самих китайцев.

А что дальше? А дальше началось демографическое чудо. Иначе не назвать. Китайцы бросились «плодиться и размножаться», как по библии. И за 70 лет увеличили свое население в три раза, до современной цифры. Собственно, на миллиард.

Что здесь можно сказать? Кому-то надо аплодировать. То ли творцам детей, то ли составителям отчетов. Иначе — просто чудо.

Невзирая на послевоенную реакцию, на потери в Корейской войне, на своеобразные действия КПК, приведшие к Великому голоду 1958–61 годов, когда только по официальным данным китайского правительства умерло 15 миллионов человек, на проводимую с 80-х годов политику искусственного ограничения «одна семья — один ребенок», Китай демонстрирует рост населения, да еще какой! Население растёт по 12 млн. человек в год.

Эксперты утверждают, что из-за большой базисной (начальной) цифры.

Базисная цифра, напомню, у нас была 430 млн человек. И за 100 лет она фактически не изменилась. Войны, восстания, снова войны и не самый передовой уровень медицины. Китай, между прочим, был одним из лидеров по детской смертности в мире.

И вдруг, на уровне 1944–45 годов начинается демографический взрыв. Нелогичный, ибо идет война, мужчины воюют, японцы старательно уменьшают народонаселение Китая, тем не менее.

Я бы понял, если бы в году 1947-49-м все началось. Когда от войны более-менее отошли, мужчины с фронта вернулись и так далее. По аналогии с 1946-50-м у нас.

Нет, в 1949 году, в год основания КНР, уже была цифра 551 млн, а при первой официальной переписи в 1953 году — 582 млн.

Вменяемо? Не очень. Базисные 430 млн минус гражданская война, минус вторая мировая (10–30 млн), минус естественная убыль, минус косвенные потери (имею в виду потери мужского населения в войне) на выходе все равно дают +120 млн человек в 1949 году. За 22 года, в течении которых Китай воевал с 1927 по 1945-й. И 4 года мира.

Ну и еще +30 миллионов за 4 года до переписи 1953 года.

Потом была культурная революция с бессчётными репрессиями, Великий голод, еще одна война (мелочи, да, 150 тысяч мужчин всего-то), но население росло всё быстрее и быстрее. И на Тайвань от радостей коммунизма сбежало около 20 миллионов.

Но население продолжало расти самыми что ни на есть стремительными темпами.

Есть еще один немаловажный аспект. Это население просто обязано что-то есть. Иначе, судя по данным 1958–61 годов, оно начинает стремительно сокращаться.

И тут тоже не все понятно до конца. Да, Китай занимает много первых мест в плане потребления.

Начну с зерновых, поскольку это самый весомый показатель.

В СССР в 1975–1990 на душу населения потреблялось зерновых в год 0,55 тонны на человека. Примерно такой же показатель сегодня и для России. Зерно — это не только хлеб и макароны, это еще и мясо. Цифры внутреннего потребления зерна в России (около 75 млн тонн) соответствуют реальности.

Вьетнам потребляет около 60 млн тонн зерновых, при официальном населении 91 миллион, то есть 0,66 т. на человека в год. Что тоже реально, в любом случае, в Азии больше зерновых потребляют исторически. Рис — всему голова.

Производство зерновых в Китае официально 557 млн тонн. Импорта почти нет. Население 1370 млн.

Итого по 0,4 тонны на чел. в год. Китайцы (благополучные) едят меньше вьетнамцев? Которые заведомо хуже живут. И опять же, производство мяса никуда не делось. А его китайцы тоже едят от всей души.

В 2016 году в Китае произведено 53 миллиона тонн свинины. То есть по 40 кг на человека в год. А общее производство мяса порядка — 80 миллионов тонн. То есть официально китаец потребляет 60 кг мяса в год (в РФ около 80 кг в год).

Снова вопросы. На производство 1 кг свинины нужно в эквиваленте около 9 кг зерновых. То есть, выходит, на корм должно идти больше, чем все производство зерновых Китая, что нереально.

Есть мировая статистика, что на мясо идет около 2/3 зерна, то есть около 370 млн тонн. Это в выходе 40 миллионов тонн мяса. То есть, по 30 кг на человека. Но китайцы едят больше!

Во Вьетнаме потребление 50 кг мяса в год. Для этого нужно 450 кг зерновых. На человека во Вьетнаме выходит 660 кг зерновых. 660–450=210 кг на потребление человеку, то есть та же пропорция — 2/3 на животных и 1/3 на человека.

Вот и получается через мясо, что то ли нет столько мяса у китайцев, то ли нет столько китайцев…

Может, китайцы врут? И просто не показывают все свои достижения? Прячут от статистики эти 550 млн тонн зерна, просто их откуда-то импортируя?

А импортировать такую прорву зерна просто неоткуда. В 2017 году Россия прогнозируется на 1–2 место в мире по экспорту зерновых. А это 38–40 млн тонн.

А статистика говорит, что существующее производство в 557 миллионов тонн зерна происходит при средней урожайности в Китае 59 центнеров с гектара (это высокая урожайность, так в США урожайность зерновых 76 ц/га, во Вьетнаме 56 ц/га, что сопоставимо с Китаем, а в России вообще 30 ц/га в 2017 году).

Это почти 100 миллионов гектар земли или 1 млн кв. км. Большие площади. 10% территории Китая. Но по логике, чтобы при такой урожайности прокормить 1,4 млрд ртов, нужно довести посевные площади под зерновые до 20% территории страны.

Но не хлебом единым жив человек, правда? Китай засаживает в тысячах кв. км. под сою 67, под картошку 55, под фруктовые сады 128, под чай 20.

По приблизительной статистике Китай производит половину всего мирового производства овощей и бахчевых, — 480 миллионов тонн. Для этого нужно еще около 200 тыс. кв. км. посевов. Итого 470 тысяч кв. км., то есть почти 5% территории страны.

А в целом у нас получилось 15% территории Китая под сельхозземли. Эта цифра тоже совпадает со статистикой земельных ресурсов.

Но засада в том, что огромная часть территории Китая не то что для зерновых, а вообще не пригодна к жизни, ибо это или пустыни, или горы. С нулевой плотностью населения, потому как там жить нельзя вообще.

Взгляните на административную карту КНР. Есть в Китае так называемые автономные районы (АРы). Их пять, но сейчас речь о трех: Синцзян-Уйгурском, Внутренней Монголии и Тибетском.

Эти три АРа по территории занимают соответственно 1,66 млн. кв. км, 1,19 млн. кв. км и 1,22 млн. кв. км, всего около 4 млн. кв. км, почти половина территории КНР. Живёт же на этих территориях соответственно 19,6 млн. человек, 23,8 млн. и 2,74 млн., всего около 46 млн. человек, около 3% населения КНР.

Безусловно, указанные районы не самые чудные для проживания (горы, пустыни, степи), но не хуже Внешней Монголии или Тувы нашей, или, к примеру, Киргизии или Казахстана.

Еще около 10% территории занимают (почти миллион кв. км.) занимают упомянутые выше мегаполисы. Про остальные города молчим пока.

100%-40-15-10=35% территории вроде бы свободно. Но на этих 35% еще живет ни много, ни мало, а около миллиарда человек. Те, кто не вошел в число 250 млн жителей крупных городов. Плюс реки, озера и прочие рельефы.

Можно ли выделить из этого числа еще 15% всей территории для реального удвоения производства — мне судить сложно. Но не кажется реальным.

Для сравнения в том же Вьетнаме под зерновые распахано 90 тыс. кв. км, что есть 27% территории страны, еще 10% территории — под населенными пунктами, при том, что для жизни во Вьетнаме пригодно 50% территории (25% невысокие холмы и 25% равнины).

Если взять, годную территорию для жизни за 100%, то половина уже под зерновыми, 20% под городами, а все остальное — 30%. Что близко к существующим китайским пропорциям, только больше пашни и меньше городов и промышленности.

Вот и получается в целом, что если судить по цифрам, то нет в Китае столько народа. А если и есть — то, мягко говоря, житье у них не самое сытое. Но — живут же, и живут нормально. С этим тоже не поспорить.

У меня не то что вывод напросился, об этом давно уже люди говорят и пишут. Нет в КНР 1,3 миллиарда жителей. Место для них в принципе, есть, а вот еды не заготовлено. Так получается из цифр производства и импорта.

И я согласен с теми, кто утверждает, что реальное население Китая колеблется в пределах от 500 до 700 миллионов человек. Даже с цифрой в 700–800 миллионов согласился бы. Но никак не 1,3 млрд.

Другой вопрос, как и для чего могли приписать эти 500 миллионов. И кому это выгодно.

Выгодно, в первую очередь, самому Китаю. Сдерживающий фактор ничуть не хуже ядерного оружия. Кто сунется воевать со страной, которая может выставить армию в 100 миллионов? Но для этого нужны колоссальные запасы оружия.

Есть и второй нюанс. И он более действенен в качестве пугалочки. Иммиграция «в случае чего». Мы все были свидетелями того, как 2,8 мол официальных беженцев (и около 1,8 неофициальных), прибывших в Европу в 2013–15 годах, мягко говоря, поставили эту Европу в очень неудобную позу.

Но умные и хитрые китайцы, (а за ними индусы, индонезийцы, да и вообще вся Азия) еще в прошлом веке уловили, что численность населения — такое же стратегическое оружие, как бомбы и ракеты.

А перспектива кормить и содержать такую прорву народа — это весьма сложная задача. Не менее сложная, чем отбрыкаться от такой ситуации, как рванувшее в стиле арабов население Индии, Китая, Вьетнама в сторону агрессора.

Оно понятно, что Тихий океан — это не Мексиканский залив и не Средиземное море. В Сибирь проще вроде бы.

Но не менее проще в ту же Мьянму, где народа поменьше, а климатические условия те же, что и в Китае. И ядерной дубины нет.

В целом же, результатом этого «исследования» стал вывод такой: нет пока оснований для беспокойства, поскольку нет в Китае полутора миллиардов населения, задыхающихся от голода и отсутствия земли.

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Да, цифра в 700–800 миллионов — она тоже впечатляет. Однако, при подобном раскладе оснований для беспокойства нет. Вот если в Китае вдруг произойдет похабщина типа наших 90-х, тогда да. А пока — в Пекине все спокойно. Никто никуда не собирается, потому как незачем и пока некому.

Нравится китайскому правительству рисовать огромные цифры прироста народа — ну кто запретит? И кто против? Пусть рисуют.

Роман Скоморохов

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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