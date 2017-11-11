Побег из СССР на Истребителе. Судьба летчика-дезертира

В начале осени 1976 г. разразился международный скандал: советский летчик Виктор Беленко, служивший на Дальнем Востоке, на новейшем истребителе МиГ-25 совершил побег в Японию, а затем попросил политического убежища в США. В СССР у него остались жена и 4-летний ребенок, которых он больше никогда не увидел. За границей его назвали диссидентом, а на родине и поныне считают предателем, дезертиром и шпионом.

В начале сентября 1976 г. на Дальний Восток прибыл маршал Савицкий с проверкой боеготовности сил противовоздушной обороны. В этот день летчикам предстояли тренировочные полеты, и они знали, что их нужно выполнить безукоризненно. Во время учебной тренировки самолет Беленко исчез с радаров. Он неожиданно набрал высоту, а затем начал пикировать в море. Было похоже на то, что какая-то техническая неисправность привела к падению самолета и гибели летчика. В воздух тут же подняли дежурные самолеты и вертолеты. Позже выяснилось, что летчик обманул радары: он пошел на снижение, имитируя падение, а затем скрылся за огромной сопкой.

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Этот снимок был сделан сразу после приземления МиГа на гражданский аэродром в Японии

На острове Хоккайдо самолеты японских ПВО были подняты по тревоге. Едва им удалось отследить неизвестный объект, как он тут же исчез. Как оказалось, он резко пошел на снижение и совершил посадку на ближайшем гражданском аэродроме. Летчик вышел из самолета и тут же потребовал его спрятать от посторонних глаз. Затем беглец запросил политического убежища в США .

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Угнанный самолет прятали от посторонних глаз

В побег Беленко долго не верили: думали, что причиной таких действий была какая-то поломка или техническая ошибка, а посадка была вынужденной, что самолет попал в зону плохой видимости и сбился с курса, что пилота захватили в заложники и удерживают насильно, а на допросах применяют психотропные средства. Затем в часть пришёл приказ — повторить полёт Беленко до воздушного пространства Японии, опираясь на данные, зафиксированные радарами.

Когда эксперимент был проведён, стало очевидно — лётчик МиГ-25 сознательно применял манёвры, пытаясь уйти от наблюдения, летел на низкой высоте. Сомнений в том, что Беленко пошёл на свой поступок обдуманно, не осталось.

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Истребитель, угнанный летчиком Виктором Беленко

В 1976 г. в новостях объявили, что советский самолет совершил вынужденную посадку на аэродроме Японии, привезли мать и жену Беленко в Москву, где они на пресс-конференции отрицали версию о том, что летчик мог попросить убежища за рубежом и умоляли о его незамедлительном возвращении на родину. Старшему лейтенанту Виктору Беленко было на тот момент 29 лет, и бдительные органы госбезопасности не имели на него никакого компромата. Уроженец Нальчика, он окончил школу с серебряной медалью, отслужил в армии, затем поступил в Армавирское высшее военное авиационное училище лётчиков, которое закончил в 1971 году. Затем служил лётчиком-инструктором в Ставрополе, характеризовался положительно, состоял в партии, был членом партбюро. В 1975 году по собственной просьбе был переведён на службу в истребительный полк ПВО на Дальнем Востоке.

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Летчик-дезертир Виктор Беленко

МиГ-25 хотели бы заполучить разведки всего мира, так как это был самолет уникальной конструкции, с рекордной скоростью и высотой полета, самый современный и самый засекреченный истребитель военно-воздушных сил СССР. Все базы, на которых были самолеты МиГ-25, охранялись особыми подразделениями десантников.

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Истребитель, угнанный летчиком Виктором Беленко

СССР потребовал немедленно вернуть летчика и самолет. Пока шли международные переговоры, истребитель разобрали и отправили в контейнерах в США. Там его тщательно изучили, и самолет перестал быть секретным оружием СССР. Японцы вернули истребитель только через два месяца, в разобранном виде. Нанесенный ущерб оценили в 2 млрд рублей. Пришлось спешно менять систему опознавания «свой-чужой» на всех воздушных судах. В результате СССР получил компенсацию в 7,7 млн рублей.

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Беленко был отличником боевой подготовки и первоклассным пилотом. Но те, кто был с ним знаком, говорили, что летчик был чересчур амбициозным и честолюбивым и считал, что его заслуги не оценены по достоинству. Выдвигались и версии о его вербовке. Говорили, что такие действия больше похожи на хорошо подготовленную акцию, чем на импульсивный поступок диссидента, недовольного политическим строем. Предполагалось, что он должен был посадить самолет на военной базе США в Японии, но он побоялся, что его могут сбить, и приземлился на ближайшем аэродроме.

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Странности в его поведении сослуживцы замечали уже давно: отпуск он предпочитал проводить в небольшом дальневосточном городке, при этом не распространялся о том, как отдыхал, учил английский язык, рвался в эскадрилью истребителей, хотя из-за возрастных ограничений он там уже не мог рассчитывать на повышение по службе.

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Удостоверение Виктора Беленко

После побега Беленко все военные самолеты начали заправлять в расчете на выполнение только одного задания, чтобы горючего не хватило для того, чтобы улететь за границу.

После переезда в США летчик оказался в центре внимания прессы. Он читал лекции в одной из военных академий в качестве эксперта в области изучения советских авиасистем ПВО, выступал на симпозиумах, завершая свои доклады рассказом об ужасах советской действительности. За вклад в укрепление национальной безопасности Америки Беленко получил гражданство США. Вскоре он женился на американке и прожил с ней 15 лет. Из военной академии Беленко вскоре уволили, ведь он больше не представлял интереса для спецслужб.

О его дальнейшей судьбе известно немного. Согласно одним источникам, он до сих пор живет в США. В других утверждается, что Виктор Беленко развелся с женой, стал злоупотреблять алкоголем, последние годы провел в одиночестве и скончался в 2006 г. то ли в автокатастрофе, то ли от инфаркта. Был ли он завербованным шпионом или просто дезертиром – до сих пор остается загадкой.