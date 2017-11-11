Новости Украины и Новороссии 11 ноября 2017
- 09:58 Передача автобусов “Донбасс” от Главы ДНР в Горловку.
- 08:00 «Абсурдность и избыточность»: что стоит за вероятным планом Вашингтона разместить 20 тысяч миротворцев в Донбассе.
- 07:29 Тимошенко рассказала, почему не заканчивается война на Донбассе.
- 05:00 Появятся ли «голубые каски» в Донбассе?.
- 02:30 Украине грозит химическая катастрофа, — ООН.
- 01:26 Заслуженный шаман Украины уходит к Ленину.
- 00:13 Проект резолюции ООН по миротворцам почти разработан, — МИД Украины.
- Вчера 21:56 На Украине задержали малолетнего сына Саакашвили (ВИДЕО).
- Вчера 20:34 «Будем расстреливать!» — Турчинов обещает казнить украинцев за сотрудничество с Россией (ВИДЕО).
- Вчера 19:22 Савченко против миротворцев на Донбассе и не понимает, зачем Киеву летальное оружие.
Передача автобусов “Донбасс” от Главы ДНР в Горловку
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«Абсурдность и избыточность»: что стоит за вероятным планом Вашингтона разместить 20 тысяч миротворцев в Донбассе
Вашингтон предложит Москве план по размещению миротворческого контингента в Донбассе.
Инициатива подразумевает введение в зону конфликта в Донбассе 20 тыс. миротворцев. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal.
Издание уточняет, что в Белом доме рассчитывают разместить контингент и на границе с Россией. Данное предложение является частью новой стратегии, которую будет продвигать в контактах с российской стороной администрация Трампа, утверждает газета.
Опрошенные RT эксперты считают, что Москва отвергнет такое предложение, если оно будет сделано. Что стоит за публикацией в СМИ о миротворческих планах США в Донбассе — в материале RT.
Газета The Wall Street Journal в пятницу сообщила, что администрация Дональда Трампа вскоре предложит Москве свой план по размещению в зоне вооружённого конфликта в Донбассе международного миротворческого контингента. В план, по информации газеты, войдёт предложение о размещение миссии в размере 20 тысяч человек.
При этом американские дипломаты полагают, что свою задачу контингент может выполнять под эгидой ОБСЕ, наблюдатели которой уже присутствуют на Украине, а не ООН.
Данное предложение является частью новой стратегии, которую будет в отношении России продвигать администрация Трампа, утверждает газета. The WSJ сообщает, что в рамках этой стратегии США планируют «проверить готовность Москвы завершить украинский конфликт» и будет прилагать дипломатические усилия, чтобы «принудить» Москву выполнять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который та якобы нарушает.
«Цель — продать конфликт в Донбассе»
Политолог и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что данная публикация свидетельствует о намерении Вашингтона снять с себя ответственность за ход конфликта на Украине, и таким образом, «продать» его России.
«Существуют парадигма, из которой исходят США — это попытаться „продать“ данный конфликт России, чтобы вернуть свои деньги. Дональд Трамп прекрасно понимает, что есть такое понятие, как невозвратные инвестиции. Так вот Украина стала для них не только невозвратной инвестицией, но и той затратой, которую они понесли», — подчёркивает Судаков.
Эксперт напомнил, что Владимир Путин видит основной функцией возможной миротворческой миссии разграничение конфликтующих сторон — Киева и Донбасса, тогда как Вашингтон и Киев настаивают на размещение миротворцев на границе с Россией.
«Киев хочет признать Россию стороной конфликта, но это сделать может только Международный уголовный суд. Россия не является стороной конфликта. Сейчас мы видим, что Дональд Трамп слишком сильно стал заигрываться с военными», — заключает Судаков.
Политолог Михаил Синельников-Оришак считает, что информация о вероятном предложении является своего рода проверкой реакции России для определения дальнейших действий администрацией Трампа.
«Считаю, что это такое зондирование мнения, в том виде, в котором это было опубликовано, хочется сказать — сразу нет. Почему 20 тысяч? С какого потолка взята цифра? А кто будут эти миротворцы, из каких стран, в какой пропорции. А где они будут: на территории республик непризнанных или на линии ограничения, а будет ли закрыта граница. Что за необходимость ставить миротворцев под ОБСЕ, политически понятно, потому что если это проводить через Совет безопасности, то Россия может заблокировать», — отметил Синельников-Оришак.
«Неприемлемый вариант»
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT отметил, что количество участников миссии в 20 тысяч человек будет излишним, если речь идёт о размещении на линии разграничения противоборствующих сторон.
«20 тыс. — это, по сути, несколько дивизий. Конечно, это много. Для размещения по линии противодействующих сторон такого количества не надо. Поэтому, вероятно, имеется в виду размещение миротворцев по всему периметру ДНР и ЛНР, включая границу с Россией, что является неприемлемым вариантом для Москвы», — сказал он.
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с RT также не поддержал возможное предложение США.
«Нам ни в коем случае не нужны воинские контингенты США ни в одном из государств, граничащих с Российской Федерацией. Не очень понятно, что конкретно имеется в виду со стороны США.
Нужно подумать о том, чтобы воинские контингенты сократить, а не размещать новых американских солдат, где бы там ни было, особенно на Украине», — уверен Новиков.
Разумная необходимость
Полпред Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин также отметил превышение разумной необходимости в количестве миротворцев.
«Что касается озвученной в американской прессе предполагаемой численности в 20 тыс. миротворцев, то совершенно очевидно, что это количество превышает разумную необходимость», — отметил Пушилин.
По его словам, численность наблюдателей ОБСЕ в Донбассе составляет 550 человек. Таким образом, на каждого наблюдателя будет приходиться более 30 «охранников в голубых касках».
«Напрашивается вопрос: зачем такая чрезмерная избыточность? Она может привести к обратному эффекту — помешать наблюдателям исполнять свои функции. Не говоря уже о других последствиях, которые приходят в голову при таких абсурдных предложениях», — заключил полпред.
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Роман Тихонов
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Тимошенко рассказала, почему не заканчивается война на Донбассе
Лидер парламентской фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины Юлия Тимошенко обвинила Порошенко и его правительство в получении доходов от войны на Донбассе.
В эфире телеканала «ZIK» Тимошенко заявила, что действующая украинская власть сама не может закончить войну на Донбассе, так как ей это невыгодно. По ее словам, воры, которые сейчас заняли все высокие должности в государстве, прикрываются войной, чтобы удержаться у власти.
Она сказала, что в случае окончания войны Порошенко и его правительство «вынесут с их должностей».
«Такие миллиардные кровавые доходы, которое сегодня зарабатывает эта власть на войне, никто нигде больше не заработает. И они это знают, поэтому держат эту войну», — сказала Тимошенко.
Политик уверена, что, с помощью трех-четырех раундов настоящих дипломатических переговоров на высоком уровне, войну можно завершить мирным путем. .
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Появятся ли «голубые каски» в Донбассе?
Статья о миротворческой инициативе американской администрации со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне, опубликованная сегодня в Wall Street Journal, ставит больше вопросов, нежели дает ответов.
Например, количество миротворцев, на котором намерены настаивать США — 20 тысяч — кажется абсурдным, если исходить из российского проекта резолюции, согласно которому на контингент военнослужащих ООН будет возложена обязанность по охране сотрудников ОБСЕ на линии разграничения.
На это уже обратил внимание в Минске Денис Пушилин, указавший, что миссия ОБСЕ в зоне конфликта — это всего 550 человек. Получится, что к каждому сотруднику будет приставлено по 30 охранников, что действительно выглядит странно.
Но если исходить из неоднократных заявлений Вашингтона и Киева о том, что «голубые каски» должны расположиться по всему периметру конфликта, включая территории, контролируемые сепаратистами, то тогда численность вооруженной миссии не вызывает вопросов. Все же, речь идет о пространстве, на котором проживает порядка трех миллионов человек. И этот вариант не является полностью отвергнутым российской стороной.
Скорректировав свою же инициативу по вводу сил ООН, Владимир Путин даже пошел навстречу Госдепу, согласившись с тем, что миротворцы смогут посещать места, где время от времени появляются сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ. Можно даже допустить, что им будет позволено совершать инспекционные поездки на границу, как в 2014 году, когда ОБСЕ по согласованию с российскими властями получила возможность осматривать грузы, ввозившиеся на территорию народных республик гуманитарными конвоями.
Принципиально Москва расходится с Вашингтоном по двум вопросам. Возможность передачи под контроль контингента ООН российско-украинской границы МИД РФ уже давно отверг как неприемлемый вариант.
Владимир Путин на Валдайском форуме выразился еще определеннее, заявив, что силового решения конфликта, о котором мечтает Киев, надеясь изолировать при помощи «голубых касок» ЛДНР, Россия «допустить не может и не допустит».
Второй момент — это правосубъектность самих республик, наличие которой отрицает американский Госдеп устами своего спецпредставителя по Украине Курта Волкера, заявившего, что никакой нужды консультироваться с Донецком или Луганском относительно ввода миротворцев нет.
Отвечать на подобные демарши гораздо проще, ибо правосубъектность республик закреплена документом со статусом международного договора, известного в народе как Минские соглашения. Еще 15 февраля 2015 года Совет Безопасности ООН принял резолюции об их поддержке.
В соответствии со статьей 25 Устава ООН, они стали обязательными для выполнения. Тот факт, что имплементация Комплекса мер торпедируется Киевом, не дает Вашингтону ни малейших оснований для ревизии правовой базы «Минска-2». Для этого необходима новая резолюция Совбеза, а то, что Москва заветирует любой проект, денонсирующий те или иные пункты Минска, понятно даже ребенку.
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Казалось бы, ситуация зашла в полный тупик, выход из которого представляется невозможным. Тем не менее, сюжет о миротворцах продолжает постоянно всплывать и обсуждаться. И более того, в этих дискуссиях не так давно наметился поразительный и неожиданный поворот.
Курт Волкер, за которым после его заявлений о необходимости вывода российских войск из Украины, российской агрессии и прочих крайне жестких оценок политики России, закрепилась репутация непреклонного ястреба. Однако 3 ноября он неожиданно заявил на пресс-конференции в Киеве, что украинской стороне «рекомендовано» не вносить в ООН собственный альтернативный проект о миротворческой миссии, а поработать над российским.
Сказать, что эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы, значит — не сказать ничего. Они вызвали ужас и оцепенение одновременно.
Сейчас многие украинские эксперты детально прописывают варианты «слива» Киева Вашингтоном — дескать, в обмен на посреднические услуги в урегулировании кризиса в отношениях с Северной Кореей, на помощь в сохранении лица в Сирии, на предоставление транзитного коридора для вывода войск из Афганистана и на содействие в решении проблемы ядерной программы Ирана, американская администрация готова поступиться интересами Украины и согласиться на размещение «голубых касок» в зоне конфликта на условиях России и деблокировать таким образом минский процесс.
Я думаю, что это стало бы идеальным выходом из положения, но в силу того, что такой «слив» может легко спровоцировать украинских националистов на радикальные действия, он едва ли возможен.
Госдепу точно не нужен новый государственный переворот на Украине, в результате которого у власти окажутся штурмовики уже вполне коричневого окраса.
Поэтому, скорее всего, прорабатывается некий промежуточный вариант, который можно будет представить как компромисс между диаметрально противоположными позициями. Каким он будет, сложно сказать.
Вот только что казалось, что американцы могут отделаться от своих украинских партнеров «утешительным призом» в виде поставок летального оружия, но эту информацию Госдепартамент опроверг.
В каком-то виде миротворцы, или охранники, как настаивают любители точных определений, в зону конфликта попадут. Одно ясно, что российской границы им не видать, как собственных ушей. Владимир Путин — сошлюсь на него еще раз — выразился предельно конкретно: «Мы этого допустить не можем, и не допустим».
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Андрей Бабицкий, Украина.ру
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Украине грозит химическая катастрофа, — ООН
Украина может столкнуться с химической катастрофой из-за эскалации боевых действий рядом с инфраструктурой водоснабжения в Донбассе, говорится в заявлении спецдокладчиков Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, распространенном в пятницу.
Свое мнение о ситуации в Донбассе высказали специальный докладчик по вопросу о последствиях для прав человека экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов Баскук Тунчак и специальный докладчик по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Лео Хеллер.
«Мы крайне обеспокоены недавними сообщениями об обстрелах в районе инфраструктуры по водоснабжению в регионе Донецка, где расположены запасы хлора и другие опасные химические вещества.
Нанесение ущерба этой инфраструктуре и разрушение водоочистительных станций может иметь ужасающее последствие для населения и окружающей среды на большой части территории восточной Украины», — говорится в заявлении спецдокладчиков.
Эксперты предупреждают, что хлор использовался как химическое оружие, но не был занесен в реестр вооружения, которое необходимо контролировать согласно Конвенции о химическом оружии. Хлор может приводить к смерти от удушья.
Оба эксперта призвали все стороны конфликта оценивать возможное влияние последствий разрушения водоочистительной инфраструктуры на здоровье проживающих в этом районе людей, а также уважать решение трехсторонней группы от 19 июля, согласно которому стороны должны уважать демилитаризованные районы вокруг критически важной инфраструктуры в Донецке.
Ранее гуманитарный координатор ООН на Украине Нил Уолкер также выразил обеспокоенность в связи с обстрелами Донецкой фильтровальной станции и Верхнекальмиусской фильтровальной станции. По его словам, любая намеренная попытка помешать доступу к воде или отоплению является явным нарушением международного гуманитарного законодательства. Он призвал все стороны конфликта уважать подобное законодательство и обеспечить безопасность и основные нужды для мирных жителей.
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Заслуженный шаман Украины уходит к Ленину
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Проект резолюции ООН по миротворцам почти разработан, — МИД Украины
Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе, заявил в пятницу глава украинского МИД Павел Климкин.
«Я несколько часов назад разговаривал с Куртом (спецпредставитель США по Украине Курт Волкер — ред), мы согласовали основные параметры нашей позиции, у нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я имею ввиду наш, потому что это и США, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией с очень четкой логикой», — сказал Климкин в эфире телеканала «Интер».
Как ранее сообщала «Русская Весна», газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и ЕС сообщила, что США намерены предложить план по размещению на Донбассе 20 тысяч международных миротворцев, американские представители намерены обсудить это с российским коллегами в ближайшее время.
Между тем, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что предложенное США число миротворцев на Донбассе в 20 тысяч человек создаст прямую угрозу Донбассу и усилит напряженность в регионе. Полпред Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин также раскритиковал данное предложение, заявив, что предложенное США количество миротворцев для размещения в Донбассе превышает разумную необходимость, такая численность может помешать наблюдателям ОБСЕ выполнять свои обязанности.
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На Украине задержали малолетнего сына Саакашвили (ВИДЕО)
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его сына задержали в пятницу в киевском аэропорту «Борисполь».
По словам Саакашвили, вместе с его сыном был задержан и сопровождающий сотрудник грузинской службы госохраны.
«Два часа тому назад в аэропорту „Борисполь“ задержали моего 11-летнего сына и сопровождавшего его сотрудника грузинской службы государственной охраны», — сказал он.
«Сотрудник службы, сопровождающий моего сына, который летит ко мне, находится в официальной командировке. У них все документы в порядке, но два часа их держат в отдельной комнате без объяснения причин. Еду в аэропорт выяснять что происходит», — добавил Саакашвили.
В опубликованном позже видео Саакашвили потребовал от Петра Порошенко вернуть ему сына.
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«Будем расстреливать!» — Турчинов обещает казнить украинцев за сотрудничество с Россией (ВИДЕО)
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов пообещал, что украинцев, сотрудничающих с Россией в оборонной сфере, будут арестовывать и расстреливать.
Так он прокомментировал информацию о том, что предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса сотрудничают с представителями России.
«Я считаю, что нам нужно сначала проверить поступившие данные. Когда же мы увидим хоть один намек на то, что сотрудничество, которое усиливает оборонную способность Российской Федерации, есть, то простите, будем арестовывать и расстреливать», — сказал он.
«Иных вариантов не существует», — добавил Турчинов.
Отметим, в настоящее время смертная казнь на Украине отменена постановлением Верховной рады.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Савченко против миротворцев на Донбассе и не понимает, зачем Киеву летальное оружие
Нардеп Надежда Савченко выступила против введения миротворческих сил на Донбасс и предоставления Киеву летального оружия. Об этом сообщают РИА Новости.
Политик считает миротворческую миссию лишь полумерой и сомневается в ее эффективности.
Я не поддерживаю саму философию миротворцев, потому что есть много примеров, когда международные конфликты затягивались, замораживались именно после введения миротворцев”, — заявила она.
По мнению парламентария, одновременно обсуждать такие вопросы, как миротворческий контингент и летальное оружие, — это как минимум странно.
“Если это автоматы и пистолеты, которыми будут пользоваться миротворцы для наведения порядка, это один вопрос. Если это тяжелое вооружение, то для каких целей? Что украинская власть собирается с ним делать?” — спрашивает Савченко.
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