Новости Украины и Новороссии 11 ноября 2017

Вашингтон предложит Москве план по размещению миротворческого контингента в Донбассе.

Инициатива подразумевает введение в зону конфликта в Донбассе 20 тыс. миротворцев. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal.

Издание уточняет, что в Белом доме рассчитывают разместить контингент и на границе с Россией. Данное предложение является частью новой стратегии, которую будет продвигать в контактах с российской стороной администрация Трампа, утверждает газета.

Опрошенные RT эксперты считают, что Москва отвергнет такое предложение, если оно будет сделано. Что стоит за публикацией в СМИ о миротворческих планах США в Донбассе — в материале RT.

Газета The Wall Street Journal в пятницу сообщила, что администрация Дональда Трампа вскоре предложит Москве свой план по размещению в зоне вооружённого конфликта в Донбассе международного миротворческого контингента. В план, по информации газеты, войдёт предложение о размещение миссии в размере 20 тысяч человек.

При этом американские дипломаты полагают, что свою задачу контингент может выполнять под эгидой ОБСЕ, наблюдатели которой уже присутствуют на Украине, а не ООН.

Данное предложение является частью новой стратегии, которую будет в отношении России продвигать администрация Трампа, утверждает газета. The WSJ сообщает, что в рамках этой стратегии США планируют «проверить готовность Москвы завершить украинский конфликт» и будет прилагать дипломатические усилия, чтобы «принудить» Москву выполнять Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), который та якобы нарушает.

«Цель — продать конфликт в Донбассе»

Политолог и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что данная публикация свидетельствует о намерении Вашингтона снять с себя ответственность за ход конфликта на Украине, и таким образом, «продать» его России.

«Существуют парадигма, из которой исходят США — это попытаться „продать“ данный конфликт России, чтобы вернуть свои деньги. Дональд Трамп прекрасно понимает, что есть такое понятие, как невозвратные инвестиции. Так вот Украина стала для них не только невозвратной инвестицией, но и той затратой, которую они понесли», — подчёркивает Судаков.

Эксперт напомнил, что Владимир Путин видит основной функцией возможной миротворческой миссии разграничение конфликтующих сторон — Киева и Донбасса, тогда как Вашингтон и Киев настаивают на размещение миротворцев на границе с Россией.

«Киев хочет признать Россию стороной конфликта, но это сделать может только Международный уголовный суд. Россия не является стороной конфликта. Сейчас мы видим, что Дональд Трамп слишком сильно стал заигрываться с военными», — заключает Судаков.

Политолог Михаил Синельников-Оришак считает, что информация о вероятном предложении является своего рода проверкой реакции России для определения дальнейших действий администрацией Трампа.

«Считаю, что это такое зондирование мнения, в том виде, в котором это было опубликовано, хочется сказать — сразу нет. Почему 20 тысяч? С какого потолка взята цифра? А кто будут эти миротворцы, из каких стран, в какой пропорции. А где они будут: на территории республик непризнанных или на линии ограничения, а будет ли закрыта граница. Что за необходимость ставить миротворцев под ОБСЕ, политически понятно, потому что если это проводить через Совет безопасности, то Россия может заблокировать», — отметил Синельников-Оришак.

«Неприемлемый вариант»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT отметил, что количество участников миссии в 20 тысяч человек будет излишним, если речь идёт о размещении на линии разграничения противоборствующих сторон.

«20 тыс. — это, по сути, несколько дивизий. Конечно, это много. Для размещения по линии противодействующих сторон такого количества не надо. Поэтому, вероятно, имеется в виду размещение миротворцев по всему периметру ДНР и ЛНР, включая границу с Россией, что является неприемлемым вариантом для Москвы», — сказал он.

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с RT также не поддержал возможное предложение США.

«Нам ни в коем случае не нужны воинские контингенты США ни в одном из государств, граничащих с Российской Федерацией. Не очень понятно, что конкретно имеется в виду со стороны США.

Нужно подумать о том, чтобы воинские контингенты сократить, а не размещать новых американских солдат, где бы там ни было, особенно на Украине», — уверен Новиков.

Разумная необходимость

Полпред Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин также отметил превышение разумной необходимости в количестве миротворцев.

«Что касается озвученной в американской прессе предполагаемой численности в 20 тыс. миротворцев, то совершенно очевидно, что это количество превышает разумную необходимость», — отметил Пушилин.

По его словам, численность наблюдателей ОБСЕ в Донбассе составляет 550 человек. Таким образом, на каждого наблюдателя будет приходиться более 30 «охранников в голубых касках».

«Напрашивается вопрос: зачем такая чрезмерная избыточность? Она может привести к обратному эффекту — помешать наблюдателям исполнять свои функции. Не говоря уже о других последствиях, которые приходят в голову при таких абсурдных предложениях», — заключил полпред.

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Роман Тихонов