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Электричество в царской России

09:37. 11 ноября 2017 Просмотров - 105 Нет комментариев Опубликовал:

Небольшая книжка на 96 страниц под названием “Что нужно знать,чтобы меньше тратить на электричество”, выпущенная тиражом в 18000 экземпляров инженером Александровым в 1912 году, стала для меня настоящим откровением.

Мы все наслышаны о “лапотной России”, жившей при свечах да лучинах и о том, что к электричеству россияне приобщились лишь после революции и что всякие фены, стиральные машины, электросамовары, электрообогреватели, электроутюги, различные электродвигатели, лифты, электрические приборы для стрижки, электрософиты в театрах, светящаяся реклама с бегущей строкой, всевозможные лампы и светильники с мощностью лампочек 1,0 и 1,5 ватта (одноваттные самые тусклые в 12 свечей, самые яркие в 800 свечей. полутроваттные – от 2 до 1500 свечей. И старые угольные – до 3100 свечей), электрический аппарат для устранения морщин, электрическая гирлянда для украшения ёлки и многое, многое другое.

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Уже тогда были счетчики, квитанции за оплату и цена 4 копейки за гектоуаттчас или 40 копеек за киловаттчас. Причем уже тогда население и промышленность платили по разным тарифам.

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В самой книге дата ее издания не указана, но В.А Александров выпустил несколько книг посвященных тематике электричества, например “Практический расчет проводов и станций” датируемый 1909-1912 годами. Именно эта конкретная брошюра могла быть переиздана в 1914, судя по тому, что упоминается введение военных тарифов связанных с началом 1-й мировой войны. Брошюра “Что нужно знать,чтобы меньше тратить на электричество” впервые была напечатана в 1912 году и переиздавалась 4 раза вплоть до 1918 года. Потом нам рассказывали про электрификацию всей страны и “Лампочку Ильича”…

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Конечно электричество не могли себе позволить рабочие и крестьяне и электрификацию всей страны действительно провели большевики, но это не должно отменять сам факт того, что электричество в России использовалось в быту и до революции, не говоря уже о тех приборах, которые использовали электричество и многие из них впервые были изобретены именно в России.

Скачать книгу: < ![CDATA[]]>“Что нужно знать,чтобы меньше тратить на электричество”< ![CDATA[]]>.

< ![CDATA[]]>Источник< ![CDATA[]]>

Источник: www.kramola.info

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