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Дорогой Леонид Ильич в фотографиях

18:26. 11 ноября 2017 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:


В продолжение темы Брежнева в связи с скорбным юбилеем.

Краткая биография в фотографиях.



Семья Брежневых: мать Наталья Денисовна, брат Яков (сидит на столике), сестра Вера и Леонид. 1914г.



Л.И. Брежнев (четвертый во втором ряду) в период учебы в Курском землеустроительном и мелиоративном техникуме.
1926 г.



Л.И. Брежнев. Фотопортрет.
1927 г.



Приписная книжка допризывника Л.И. Брежнева.
5 октября 1928 г.



Л.И. Брежнев в период его работы в Свердловском окрземуправлении.
1929-1930 гг.



Л.И. Брежнев в период его работы в Свердловском окрземуправлении.
1929-1930 гг.



Л.И. Брежнев с членами профкома Днепродзержинского металлургического института.
1932 г.



Л.И. Брежнев среди работников обкома ВКП(б) (г. Днепродзержинск).
1934 г.



Л.И. Брежнев – курсант бронетанковой школы.
Забайкалье, г. Чита-II. 1936 г.



Курсант и политрук танковой роты Л.И. Брежнев среди товарищей по курсам моторизации и механики Красной Армии.
Забайкалье, г. Чита-II. 1936 г.



Работники аппарата Днепропетровского обкома ВКП(б) (третий слева – Л.И. Брежнев).
1939 г.



Л.И. Брежнев с бойцами 56-й Армии.
Ростов-на-Дону. Ноябрь 1941 г.



Л.И. Брежнев на Южном фронте.
1942 г.



Член Военного совета Юго-Западного фронта Н.С. Хрущев и заместитель начальника политуправления Южного фронта Л.И. Брежнев.
23 апреля 1942 г.



Начальник политотдела 18-й армии Л.И. Брежнев на боевых позициях 107-ой стрелковой отдельной бригады.
Мыс Мисхако («Малая земля»), Новороссийск. Апрель 1943 г.



Л.И. Брежнев в госпитале после ранения.
1943 г.



Л.И. Брежнев на отдыхе.
Весна – лето 1943 г.



Аттестационный лист Л.И. Брежнева на присвоение очередного воинского звания.
6 сентября 1944 г.



Л.И. Брежнев в группе однополчан.
Восточная Европа. [1944–1945 гг.]



Л.И. Брежнев. Фотопортрет.
1945 г.



Комиссар сводного полка 4-го Украинского фронта генерал-майор Л.И. Брежнев на Параде Победы.
24 июня 1945 г.



Л.И. Брежнев. Фотопортрет.
1945 г.



Л.И. Брежнев награждает передовиков сельского хозяйства.
1946 г.



Л.И. Брежнев и министр строительства предприятий тяжелой индустрии СССР П.А. Юдин на «Запорожстали».
1946 г.



Паспорт Л.И. Брежнева.
11 июня 1947 г.



Учетная карточка Л.И. Брежнева.
1948 г.



Л.И. Брежнев с тружениками Молдавии.
Сентябрь 1950 г.



Л.И. Брежнев среди женщин-делегатов III съезда Компартии Молдавии.
1951 г.



Л.И. Брежнев на собрании комсомольцев Казахстана, отправляющихся на целину.
1954 г.



Л.И. Брежнев в президиуме совещания.
Казахстан, г. Алма-Ата. 1954 г.



Л.И. Брежнев приветствует в аэропорту Алма-Аты премьер-министра Индии Дж. Неру.
1955 г.



Л.И. Брежнев и руководитель КНДР Ким Ир Сен во время пребывания в КНДР делегации КПСС.
Апрель. 1956 г.



Проводы на Внуковском аэродроме президента ДРВ Хо Ши Мина. Среди провожающих: Н.С. Шверник, А.Н. Косыгин, П.Н. Поспелов, Л.И. Брежнев.
Внуково, Московская область. 17 июля 1957 г.



Руководители КПСС Д.С. Полянский, М.А. Суслов, Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев на теплоходе на Жигулевском море.
Август 1958 г.



Визит Л.И. Брежнева в Чехословакию.
Май 1959 г.



Прием Президиумом ЦК КПСС и Советом Министров СССР выпускников военных академий Вооруженных Сил СССР; Н.С. Хрущев, Р.Я. Малиновский, М.А. Суслов, А.Б. Аристов, Л.И. Брежнев среди выпускников.
Москва. 3 сентября 1959 г.



Л.И. Брежнев в своем рабочем кабинете.
1960 г.



Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев вручает в Кремле орден Красного Знамени капитану В.А. Полякову, сбившему самолет-разведчик США, вторгшийся в пределы Советского Союза.
Москва. Июль 1960 г.



Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев поздравляет министра культуры СССР Е.А. Фурцеву с правительственной наградой – орденом Ленина; слева – М.П. Георгадзе.
Москва. 17 декабря 1960 г.



Л.И. Брежнев вручает Ю.А. Гагарину знак летчика-космонавта СССР.
Москва. 1961 г.



Собрание представителей общественности Москвы в связи с 20-летием начала Великой Отечественной войны. В президиуме – Л.И. Брежнев, Н.С. Хрущев, К.С. Москаленко, И.Х. Баграмян и др.
Москва. 21 июня 1961 г.



В ходе визита Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнева в Республику Индия.
15–29 декабря 1961 г.



Почетные гости легкоатлетического матча СССР – США; на трибуне Центрального стадиона им. В.И. Ленина (слева направо): Л.И. Брежнев, Я. Кадар, Н.С. Хрущев, А. Гарриман, Ф.Д. Колер.
Москва. 1963 г.



Л.И. Брежнев с супругой – Викторией Петровной и матерью – Наталией Денисовной.
1966 г.



П.Е. Шелест, Н.В. Подгорный, А.А. Гречко, Л.И. Брежнев и B.C. Сысоев на палубе авианосца во время учений.
Август 1971 г.



Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев и Президент США Р. Никсон подписывают документы.
29 мая 1972 г.



Л.И. Брежнев и первый секретарь ЦК КП Кубы Ф. Кастро с космонавтами в Звездном городке.
Июнь 1972 г.



Л.И. Брежнев, Р. Никсон и астронавты.
Июнь 1973 г.



Л.И. Брежнев и президент США Дж. Форд на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Хельсинки. Июль-август 1975 г.



Л.И. Брежнев во время встречи с делегацией Сирии, возглавляемой Х. Асадом.
10 октября 1975 г.



Л.И. Брежнев с супругой Викторий Петровной.
1977 г.



Л.И. Брежнев после награждения орденом «Победа».
20 февраля 1978 г.



Генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев и Президент США Дж. Картер подписывают Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений в Вене.
18 июня 1979 г.



Посещение Генеральным секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым Мемориального комплекса «Украинский государственный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в г. Киеве.
Май 1981 г.



Выход Л.И. Брежнева на берег после купания в Черном море.
Крым. Август 1981 г.



Секретарь ЦК КПСС М.А. Суслов вручает Л.И. Брежневу учрежденный ЦК КПСС знак «50 лет пребывания в КПСС».
29 октября 1981 г.



Л.И. Брежнев у Мавзолея В.И. Ленина.
Ноябрь 1981 г.



Свидетельство о полете экипажа космонавтов на борту орбитального комплекса «Салют-7» – «Союз Т-5» – «Союз Т-7» с дарственной надписью Л.И. Брежневу.
26 августа 1982 г.



Медицинское заключение о болезни и причине смерти Л.И. Брежнева.
11 ноября 1982 г.


См.также:

Генсек за рулем

Леонид Ильич Брежнев в зарубежных поездках

Тройной Брежнев. Поцелуй генсека

ЧЕТЫРЕ "КОЛЬТА" ЛЕО БРЕЖНЕВА.

Семечки для Никсона

https://picturehistory.livejournal.com/2801770.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: брежнев, история, ссср, фотографии
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