Борьба с паразитизмом как форма паразитизма

С паразитами, конечно, нужно бороться. Все те люди, которые живут за счёт других, не занимаясь при этом управленческой или производственной деятельность в соразмерном своим привилегиям объёме, должны быть приобщены к соответствующему их способностям труду. Однако не всем очевидно то, как отличить паразита от нормального человека. Сделать это далеко не всегда просто, особенно когда паразитизм начинает принимать весьма экзотические формы, как, например, общественное движение, ставящее своей целью победить паразитов. Вот об этой форме я кратко и расскажу.

Один из весьма эффективных методов ведения войны заключается в том, что противник прикидывается «своим», а сам втихаря выполняет некую подрывную деятельность на территории своего врага. Паразитически-ориентированные люди иногда действуют аналогично. Прикидываясь борцами с паразитами, они умудряются заставить работать на себя целые группы людей, которые совершенно добровольно относят паразитам свои пожитки и сбережения, а те просто поддерживают некое общее боевое настроение тем или иным способом.

Лидер движения – главный паразит – может так устроить схему управления, что часть средств, направленных на рекламу движения, на распространение программы действий, целей, идеологии и т. д., шла бы ему лично в карман. Он может оправдываться тем, что ему нужно делать трудную управленческую работу, а она не терпит того, чтобы отвлекаться ещё и на зарабатывание денег для удовлетворения биологических потребностей. Вся эта пустопорожня фикция поддерживается разными способами от лозунгов о (немедленном) спасении России, до создания разных стрессовых ситуаций или моментов, которые могли бы заставить участников движения поверить, что уже «вот-вот — и всё получится, осталось лишь дожать немного» и того, что что от действий каждого зависит всё будущее цивилизации… Наивные сторонники движения и будут «дожимать», в надежде, что делают нечто полезное.

Среди движений, которые действуют по подобной методике, можно назвать, например, движение «Возрождение. Золотой Век». Более подробный анализ их деятельности у нас ещё впереди. «Дух времени» попадает сюда по менее очевидной причине, но всё же попадает, если изучить внутреннюю структуру хотя бы русскоязычного сектора и быть в курсе событий конца «нулевых» годов. Далее, концепция марксизма, в которой государство выставляется как паразит, с которым нужно бороться, отчасти походит под наше описание, однако там всё несколько сложнее и нужно приложить довольно много усилий, чтобы доказать, что современные марксисты по сути являются теми же паразитами, а роль государства в развитии общества они понимают крайне примитивно, считая его как раз тормозом. Не всем очевидно, что здесь борьба с паразитизмом (в лице государства) позволяет паразитировать на тех, кто в этот бред поверит. Это отдельный разговор, но кому надо, тот понял. Все перечисленные примеры, разумеется, не являются целиком и полностью примерами паразитизма как борьбы с паразитизмом. В них со всей очевидностью (для меня) присутствует этот элемент, однако он не является их единственным стержнем.

Зная о таком виде паразитизма, Вы теперь можете усмотреть и похожие на него феномены в нашем социальном лесу. Например, патриотизм как форма развала страны (так действует оппозиция и люди, искренне желающие сделать стране хорошо, последний пример – Майдан 2014 на Украине); образование как форма отупления и одурачивания (сюда попадает практически вся последняя деятельность Министерства образования); наука как форма мракобесия и невежества (это непросто сейчас пояснить, но однажды я попробую); разоблачение глупостей как форма внедрять другие глупости или закреплять высмеиваемые (яркий пример – шоу «Адам портит всё» и аналогичные американские шоу, где высмеивается обывательская позиция). Примеров подобных противоречивых социальных феноменов, когда под видом борьбы с чем-то оно лишь усиливается, можно привести очень и очень много. Я даже уже разбирал подробно < ![CDATA[ ]]> феномен борьбы с экстремизмом< ![CDATA[]]>, если помните.

Нужно просто быть очень внимательным и думать, думать, думать… Нужно развить в себе рефлексию как способность обращать внимание на то, что происходит внутри некоторой системы (в том числе себя самого) и на то, как её действия и её внутреннее развитие согласуются с реальностью в целом. Эта способность недоступна людям с прямолинейной логикой мышления, однако всему можно научиться, если захотеть.