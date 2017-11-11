35 лет назад умер Л.И. Брежнев

10 ноября 1982 года скончался Леонид Ильич Брежнев. Генеральный секретарь ЦК КПСС сильно болел уже давно. Список его недугов был внушителен. Кончины генсека ожидали буквально со дня на день уже давно. Да и перед этим уже началась череда похорон "кремлёвских старцев", как называли тогда брежневское Политбюро. К Леониду Ильичу в стране привыкли. Народ добродушно подсмеивался над "дорогим и любимым", посмеивался над анекдотами, в которых главным героем был генсек, над награждениями очередным орденом по случаю и без… И вот он умер:

Никто не знал, что ждёт страну впереди. А может быть и лучше, что не знали ?!





Моё детство и юность пришлись на "брежневскую эпоху". Как в ней жилось ?! Как сейчас вспоминается, может и не особо богато, но и о никакой нищете говорить не приходится. Семья была у нас самая обычная: мама медсестра, с очень небольшой зарплатой. Отец работал начальником небольшого строительно-монтажного участка. И нас трое кроме родителей: сестра, я и бабуля с совсем небольшой пенсией. Трёшка квартира в "хрущёвке". Ни дач, ни машины не было. Обычная семья. Как жили тысячи и тысячи рядом таких же простых людей. И знаете, что запомнилось в том времени: твёрдая уверенность, что ничего плохого в стране и со страной случиться не может… Была твёрдая уверенность, что будет работа. Нет, не так… Про отстутствие работы вообще не могло и мысли возникать. Такого просто не могло быть. А будет ХОРОШАЯ работа, если будет желание, то пойдёшь учиться в институт, если хочешь и считаешь для себя возможным, то можно поехать на какую-нибудь стройку за "длинным рублём"…Нормальная, обычная жизнь по тем времненам. И было в ней ощущение спокойствия. Может быть сейчас и живу чуть богаче, чем жили мои родители. За границей и по Европе поездил, о чём раньше и мечтать не приходилось. Но, если бы мне предложили, то я бы не задумываясь согласился бы вернуть то время с "железным занавесом", с машинами "ВАЗ", где в магазинах никогда не бывало всяких "манго\папайя". Где было три сорта колбасы, но это была колбаса, а непонятная субстанция и ядовитым "псевдомясным" цветом… Да и не в пресловутой "колбасе" дело, а просто была тогда та Советская страна, с той атмосферой душевности, что все свои…

Наш Леонид Ильич каким он был:

Светлая ему Память…

Вот такие воспоминания, размышления. А вы как вспоминаете свои восьмидесятые ?!



https://amarok-man.livejournal.com/2792008.html – цинк



PS. Брежнев сложная фигура. С одной стороны, он умер, оставив после себя страну в относительном порядке. С другой стороны – многие проблемы, которые привели к уничтожению СССР – экономические, идеологические, военно-политические – укоренялись именно при Брежневе, хотя и не он был их причиной. В этом плане Брежневу не повезло – если бы партаппарат нашел в себе силы для правильной модернизации, в духе Китая, то сейчас бы Брежнев воспринимался как один из наиболее выдающихся политических лидеров СССР XX века, оставивший после себя великое наследство. Но последующие результаты накладывают свой отпечаток на оценки Брежнева. Разумеется, при наличии в XX веке таких фигур как Николай II, Хрущев, Горбачев и Ельцин, Брежнев представляется дапеко не самым худшим правителем, отсюда и теплая ностальгия по "застойным" временам, когда жизнь была простой, понятной и безопасной и казалось, что так будет всегда. Но инерция титанического рывка предпринятого Сталиным, рано или поздно должна была сойти на нет и требовались серьезные усилия, чтобы поддерживать высокие темпы развития в условиях Холодной войны с Западом. Брежнев на эти изменения так и не решился, а те, кто пришел после него, использовали объективный запрос на изменения, как способ уничтожить весь проект.

Источник: colonelcassad.livejournal.com