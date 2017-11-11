100 лет революции: встреча в Донецке

Юбилей Октябрьской революции я приехал встретить в Донецке.

7 ноября 2017 года состоялась встреча с общественностью города. Столетие революции , безусловно, задавало тему и тональность разговора.

Но речь шла не только о революции…

Хронометраж:

00:02:30 – Революция 1917 г. изменила весь мир

00:07:33 – Замалчивание на государственном уровне столетия Октябрьской революции не лучшее решение

00:08:47 – Как разделяли Китай

00:13:47 – На Донбассе вызревает новая украинская государственность

00:19:26 – Как соотносятся события на Украине и Донбассе с 1917 г.?

00:29:57 – Почему Партия Великое Отечество не участвовала в думских выборах 2016 г?

00:31:43 – Пенсии уменьшили рождаемость?

00:35:06 – Новые государственные деятели Украины сформируются на Донбассе

00:38:27 – О преемнике Путина

00:40:19 – Какая идеология нам нужна

00:43:11 – О проекте «Лидеры России»

00:45:15 — Современным «белым» нужно не примирение, а реванш

00:49:45 – ПВО за упрощенный механизм предоставления гражданства РФ всем коренным народам России

00:55:35 – Почему нацисты использовали свастику

00:59:39 – Почему государство может поменять свой флаг

01:05:14 – Насколько реальную угрозу представляет для нас Китай

01:07:52 – Почему на вопрос про столетие революции Песков ответил, что праздновать нечего

01:09:17 – Есть ли вина России в событиях на Украине

01:13:29 – Можно ли поменять формат политических шоу на российском ТВ?

01:15:22 – Об увековечивании памяти Героев Великой Отечественной войны

01:17:58 – Кто мог бы написать Единый учебник истории

01:21:37 – О «революционерах» Мальцева

Скачать аудио

Источник: nstarikov.ru