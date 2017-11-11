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100 лет революции: встреча в Донецке

14:46. 11 ноября 2017 Просмотров - 17 Нет комментариев Опубликовал:

Юбилей Октябрьской революции я приехал встретить в Донецке.

7 ноября 2017 года состоялась встреча с общественностью города. Столетие революции , безусловно, задавало тему и тональность разговора.

Но речь шла не только о революции…

Хронометраж:

00:02:30 – Революция 1917 г. изменила весь мир
00:07:33 – Замалчивание на государственном уровне столетия Октябрьской революции не лучшее решение
00:08:47 – Как разделяли Китай
00:13:47 – На Донбассе вызревает новая украинская государственность
00:19:26 – Как соотносятся события на Украине и Донбассе с 1917 г.?
00:29:57 – Почему Партия Великое Отечество не участвовала в думских выборах 2016 г?
00:31:43 – Пенсии уменьшили рождаемость?
00:35:06 – Новые государственные деятели Украины сформируются на Донбассе
00:38:27 – О преемнике Путина
00:40:19 – Какая идеология нам нужна
00:43:11 – О проекте «Лидеры России»
00:45:15 — Современным «белым» нужно не примирение, а реванш
00:49:45 – ПВО за упрощенный механизм предоставления гражданства РФ всем коренным народам России
00:55:35 – Почему нацисты использовали свастику
00:59:39 – Почему государство может поменять свой флаг
01:05:14 – Насколько реальную угрозу представляет для нас Китай
01:07:52 – Почему на вопрос про столетие революции Песков ответил, что праздновать нечего
01:09:17 – Есть ли вина России в событиях на Украине
01:13:29 – Можно ли поменять формат политических шоу на российском ТВ?
01:15:22 – Об увековечивании памяти Героев Великой Отечественной войны
01:17:58 – Кто мог бы написать Единый учебник истории
01:21:37 – О «революционерах» Мальцева

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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