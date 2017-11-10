Здания, занесенные грунтом. Часть 18
09:19. 10 ноября 2017 Просмотров - 172 Нет комментариев Опубликовал: brahman
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Очередные раскопки, факты, задающие все те же вопросы: каковы причины подобной картины в старых зданиях?
Для новых сторонников официальных объяснений, рекомендую сначала прочитать эту статью: ЗДАНИЯ, ЗАНЕСЕННЫЕ ГРУНТОМ. ВОЗРАЖЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЯ . Подумать и лишь потом писать новые версии и их производные. Все обсуждаемо, но повторяться каждый раз в ответах не хочется.
1. В Омске который год идет глубокая реконструкция улицы Ленина. Все интересующиеся этой темой помнят Музей имени Врубеля (ул. Ленина, 3). Вернее, реконструкцию этого здания и открывшиеся из под земли (глины) проемы окон и дверей. Вот новый пример: открыли цоколь Ленина, 20, дома Чернавина, середины 19-го века.
2.
3. Видимо, в настоящий момент то, что является подвалом промокает и решено было сделать гидроизоляцию подземной части. А вот в прошлом строители не смогли предугадать такое, что под землей кирпичные стены будут мокнуть от влаги.
4. Глубина – около трех метров
5. Старая фотографий здания. Видны сейчас заложенные кирпичом окна в виде приямков
6.
Единственный разумный ответ с официальной точки зрения – это заглубление здания ниже глубины промерзания для предотвращения пучения грунта фундаментом. В Сибири – это ниже 2,5м. Но в Москве и Питере эта величина даже больше. Там бы хватило не более 2м глубины подвальной части. Зачем нужно было опускать подвал на глубины в 5 метров и ниже (в примере с Политехническим музеем)
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://omchanin.livejournal.com/2271667.html
https://omchanin.livejournal.com/2274844.html
***
7. Фотография, датированная 1973 годом, во время строительства Les Halles в Париже. Структура, обернутая над металлическими лесами справа, – это фонтан Невинных!
Источник
Первоисточник фотографии
8.
9. Конец «Les Halles» 1969 года. Рынок был снесен в 1971 году и котлован оставался в течение нескольких лет.
10. До начала стройки
11. Чугунные конструкции старых залов были разрушены, и был вырыт огромный котлован, чтобы построить то, что станет центральным узлом транспортной системы будущего RER (Парижский новый городской железнодорожный узел).
Было принято решение о передислокации оптового рынка в пригород Рунги, в пригородах Парижа.
Источник
12. Начало стройки
13. Стройка с высоты
14.
15. Мне кажется, это все древнеримское. Или античное – кому как нравится.
16. Современный вид этого места
***
Еще один факт, что многие европейские города стоят на разрушенных катастрофой древнеримских (античных) строениях.
Сан Лоренцо Маджоре. Античный город под храмом в Неаполе
17. Существующая церковь была основана францисканским орденом в 1265 году.
18. Доступ в зону раскопок открыт для посетителей в 1992 году, после 25 лет работы археологов.
19. Неаполитанский античный рынок, раскрытый раскопками под церковью.
20.
21.
Источник
***
Раскопки города Эбла
22. Эбла – древний город в Сирии. Название открытого города стало известно лишь в 1968 году, когда археологи нашли фрагмент разбитой жертвенной статуи, посвященной богине Иштар. На статуе была высечена надпись: «От Иббат Лина, сына Игриш Хепа, царя Эблы…»
23. Огромные толщи глины. Под ними – развалины города
24. Только не пишите, что это культурные слои…
25. Реконструкторы наводят наводел – заштукатурили и покрасили стены. А были ли она такими? Или археологам хочется так видеть?
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://sofyapremudraya.livejournal.com/874830.html
http://turbina.ru/q/photo/1/123155/
***
Вновь вернемся к подземным стенам Политехнического музея в Москве. Более подробный разбор того, что там было в котловане:
Официальная и важная информация внутри видео от директора музея на Лубянке – Юлии Шахновской: «… мы считали, что под зданием фундамент 4 метров, но местами он оказался 18м». И это подтверждается в этом видео съемками и измерениями любителей внутри подвалов музея.
***
Аналогии от А.Кунгурова, объсняюще странности этой картины:
***
Рекомендую посмотреть это видео: “Сан-Франциско – город, стоящий на кораблях. Очередная загадка 19 века.
Вы можете представить бред официальной версии: что для расширения территории города были затоплены и засыпаны тысячи кораблей! Корабль – в то время это целое состояние (да, и сейчас). Его можно перегнать и продать там, где он будет нужен. Да, на это нужна команда матросов. Но все же… Неужели в США в то время был переизбыток кораблей? Но это «пол беды», как говорится в этом вопросе. Сколько нужно перевести грунта, что бы засыпать бухту с кораблями? Попробуйте подсчитать!
***
Здания с каменными полуподвальными или первыми этажами и вторыми – деревянными
26. Кликабельно. Источник
***
Пример оползня Китае. Не исключаю, что подобные плывуны могли заносить многие города.
***
Скрытая археология. Что откопали в ОСТАНКИНО?
***
Подборка по строениям из Самары:
Фотогаллерея
***
Раскопанный курган в Ессентуках
27. Кладбище майкопской культуры Курган на северной окраине Ессентуков, где недавно начались раскопки, представляет собой рукотворный холм высотой 7 метров и диаметром около 80, из которых сохранилось примерно 50 метров.
28. Такое впечатление, что в свое время на холме стояло строение, которое было разрушено в камни. Гидроудар от волны? Взрыв? Какие будут версии?
29. Источник
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
tart_aria
sibved24
Очередные раскопки, факты, задающие все те же вопросы: каковы причины подобной картины в старых зданиях?
Для новых сторонников официальных объяснений, рекомендую сначала прочитать эту статью: ЗДАНИЯ, ЗАНЕСЕННЫЕ ГРУНТОМ. ВОЗРАЖЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЯ . Подумать и лишь потом писать новые версии и их производные. Все обсуждаемо, но повторяться каждый раз в ответах не хочется.
1. В Омске который год идет глубокая реконструкция улицы Ленина. Все интересующиеся этой темой помнят Музей имени Врубеля (ул. Ленина, 3). Вернее, реконструкцию этого здания и открывшиеся из под земли (глины) проемы окон и дверей. Вот новый пример: открыли цоколь Ленина, 20, дома Чернавина, середины 19-го века.
2.
3. Видимо, в настоящий момент то, что является подвалом промокает и решено было сделать гидроизоляцию подземной части. А вот в прошлом строители не смогли предугадать такое, что под землей кирпичные стены будут мокнуть от влаги.
4. Глубина – около трех метров
5. Старая фотографий здания. Видны сейчас заложенные кирпичом окна в виде приямков
6.
Единственный разумный ответ с официальной точки зрения – это заглубление здания ниже глубины промерзания для предотвращения пучения грунта фундаментом. В Сибири – это ниже 2,5м. Но в Москве и Питере эта величина даже больше. Там бы хватило не более 2м глубины подвальной части. Зачем нужно было опускать подвал на глубины в 5 метров и ниже (в примере с Политехническим музеем)
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://omchanin.livejournal.com/2271667.html
https://omchanin.livejournal.com/2274844.html
***
7. Фотография, датированная 1973 годом, во время строительства Les Halles в Париже. Структура, обернутая над металлическими лесами справа, – это фонтан Невинных!
Источник
Первоисточник фотографии
8.
9. Конец «Les Halles» 1969 года. Рынок был снесен в 1971 году и котлован оставался в течение нескольких лет.
10. До начала стройки
11. Чугунные конструкции старых залов были разрушены, и был вырыт огромный котлован, чтобы построить то, что станет центральным узлом транспортной системы будущего RER (Парижский новый городской железнодорожный узел).
Было принято решение о передислокации оптового рынка в пригород Рунги, в пригородах Парижа.
Источник
12. Начало стройки
13. Стройка с высоты
14.
15. Мне кажется, это все древнеримское. Или античное – кому как нравится.
16. Современный вид этого места
***
Еще один факт, что многие европейские города стоят на разрушенных катастрофой древнеримских (античных) строениях.
Сан Лоренцо Маджоре. Античный город под храмом в Неаполе
17. Существующая церковь была основана францисканским орденом в 1265 году.
18. Доступ в зону раскопок открыт для посетителей в 1992 году, после 25 лет работы археологов.
19. Неаполитанский античный рынок, раскрытый раскопками под церковью.
20.
21.
Источник
***
Раскопки города Эбла
22. Эбла – древний город в Сирии. Название открытого города стало известно лишь в 1968 году, когда археологи нашли фрагмент разбитой жертвенной статуи, посвященной богине Иштар. На статуе была высечена надпись: «От Иббат Лина, сына Игриш Хепа, царя Эблы…»
23. Огромные толщи глины. Под ними – развалины города
24. Только не пишите, что это культурные слои…
25. Реконструкторы наводят наводел – заштукатурили и покрасили стены. А были ли она такими? Или археологам хочется так видеть?
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://sofyapremudraya.livejournal.com/874830.html
http://turbina.ru/q/photo/1/123155/
***
Вновь вернемся к подземным стенам Политехнического музея в Москве. Более подробный разбор того, что там было в котловане:
Официальная и важная информация внутри видео от директора музея на Лубянке – Юлии Шахновской: «… мы считали, что под зданием фундамент 4 метров, но местами он оказался 18м». И это подтверждается в этом видео съемками и измерениями любителей внутри подвалов музея.
***
Аналогии от А.Кунгурова, объсняюще странности этой картины:
***
Рекомендую посмотреть это видео: “Сан-Франциско – город, стоящий на кораблях. Очередная загадка 19 века.
Вы можете представить бред официальной версии: что для расширения территории города были затоплены и засыпаны тысячи кораблей! Корабль – в то время это целое состояние (да, и сейчас). Его можно перегнать и продать там, где он будет нужен. Да, на это нужна команда матросов. Но все же… Неужели в США в то время был переизбыток кораблей? Но это «пол беды», как говорится в этом вопросе. Сколько нужно перевести грунта, что бы засыпать бухту с кораблями? Попробуйте подсчитать!
***
Здания с каменными полуподвальными или первыми этажами и вторыми – деревянными
26. Кликабельно. Источник
***
Пример оползня Китае. Не исключаю, что подобные плывуны могли заносить многие города.
***
Скрытая археология. Что откопали в ОСТАНКИНО?
***
Подборка по строениям из Самары:
Фотогаллерея
***
Раскопанный курган в Ессентуках
27. Кладбище майкопской культуры Курган на северной окраине Ессентуков, где недавно начались раскопки, представляет собой рукотворный холм высотой 7 метров и диаметром около 80, из которых сохранилось примерно 50 метров.
28. Такое впечатление, что в свое время на холме стояло строение, которое было разрушено в камни. Гидроудар от волны? Взрыв? Какие будут версии?
29. Источник
***
Рекомендую группы с интересной информацией по темам загадок истории:
protohistory
tart_aria
sibved24
Источник: sibved.livejournal.com