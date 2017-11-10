Сводки от ополчения Новороссии 10 ноября 2017
09:35. 10 ноября 2017 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 09:35 Военные и волонтеры ДНР оказали помощь ребенку-инвалиду.
- 09:33 Обстрел поселка Пришиб карателями ВСУ: пострадали мирные жители.
- 09:33 Типичная история «главных врагов» Порошенко в Донбассе.
Военные и волонтеры ДНР оказали помощь ребенку-инвалиду
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстрел поселка Пришиб карателями ВСУ: пострадали мирные жители
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Типичная история «главных врагов» Порошенко в Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com