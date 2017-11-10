Следующие за ветром

Волею судеб сложилось так, что я живу в местности, изобилующей цыганами. Давно осевшие, ассимилировавшиеся, говорящие по-русски без акцента. Они настолько отличаются от своих стереотипных собратьев, что порой диву даешься — это точно люди, принадлежащие к одному народу? Никаких приставаний с целью погадать, вполне добропорядочные соседи — так же сажают огороды и ходят на работу. Да и вообще цыгане, которых повсеместно ругают — скорее исключение, чем правило, потому что на самом деле это очень интересные люди. Позвольте немного познакомить вас с историей настоящих цыган.

Оригиналы

Цыгане — собирательное, общее название для десятков народностей, рассеянных по всему миру, зачастую сильно отличающихся друг от друга. Но, даже если принимать во внимание, что руска рома совсем не похожи на среднеазиатских люли, есть черты, которые объединяют всех цыган. Группы, живущие в разных уголках земли, даже не поддерживают друг с другом никаких взаимоотношений из-за большой удаленности, но спор за то, кто лучше прочих хранит традиции и может по праву называться настоящим цыганом, не утихает ни на миг. Однако лидер все же есть: кэлдэрары, или котляры. Вплоть до середины XIX века, пока не началось их массовое расселение по миру, они обитали на территории Румынии и основным занятием котляров считался лудильно-паяльный промысел. Эта группа славится строгим соблюдением неписаных цыганских законов, и ухитряется сохранять старинный язык, в котором не приемлет никаких заимствований. Кэлдэрары всегда работали с металлами, и до сих пор это считается их традиционным промыслом, к которому добавился автотранспорт: мужчины этой народности охотно ремонтируют и продают “железных коней”. Что касается женщин, то гадание никто не отменял: уличные гадалки спокойно продолжают свою деятельность в любой стране, даже не зная языка, и давно научились доносить свое предсказание с помощью жестов. В разных странах правоохранительные органы считают, что кэлдэрары — цыганская группа, меньше всех остальных привлекаемая к ответственности за разного рода криминал.

К XVIII столетию цыгане появились и в России. Спасаясь от гонений из Германии и Польши, кочевники попытались найти счастье и в нашей стране. Даже назвались “руска рома”, словно связав себя с новым местом жительства. В России их не трогали, даже наоборот: цыганам позволили продолжать привычную деятельность, и вскоре гадание, танцы и пение, коневодство, торговля, которыми зарабатывали себе на жизнь руска рома, расцвели в полную силу. Группе дозволялось приписываться к любому сословию, поэтому многие ее представители вскоре осели и превратились в купцов, и зажиточных мещан. Единственным исключением было дворянское сословие, но цыгане туда и не стремились. Когда они немного обжились, и достаточно примелькались коренному населению, то нашлась и ниша, в которой сложно было соперничать с цыганами — славу им принесла музыка. Непревзойденные танцоры, великолепные певцы — до сих пор эта народность не оскудела на талантливых людей.

Что касается люли, то их предки были выходцами из Индии. До нас они не дошли, предпочтя русскому раздолью мусульманский Восток. Примечательно, что люли, или, как они сами себя именуют — мугат, не замечены ни в религиозности, ни в скромности, привитой женщинам-мусульманкам, но, несмотря на это, люли прекрасно влились и чувствуют себя в новой жизни, как рыба в воде. Мугат легко осваивают новые языки, и предпочитают общаться на привычном коренному населению наречии. Однако считается, что и они сохранили древний язык, которым пользуются только в особых случаях. У современных люли главный добытчик — женщина, использующая все мало-мальски законные способы заработка, чтобы прокормить семью. Домашние дела и воспитание детей — прерогатива исключительно мужчин.

Что в имени тебе моем?

Думаю, у многих в детстве было какое-нибудь прозвище, которое вполне могло последовать за человеком и во взрослую жизнь. Но прозвище всегда оставалось только “приставкой”, не рассматриваемой всерьез в привычном нам обществе. В этом плане нам до цыган далеко: этот народ давно и прочно ввел в обиход употребление двойного имени и фамилии. Одно — в паспорт, ежели таковой имеется, по второму к цыгану обращаются в повседневной жизни. Эта привычка доставила немало хлопот господам бюрократам, причем во все времена. Система существовала и во времена императрицы Марии Терезии, которая, очередной раз разозлившись из-за несоответствия имен, издала указ, запрещающий цыганам, проживающим на территории ее государства, использовать второе имя, которое не прописано в документах. Но привычка, или, скорее, традиция, настолько укоренилась, что какая-то бумажка с печатью и подписью венценосной особы не смогла ее перебороть. Двойное имя пережило века, и по-прежнему используется в обиходе.

Все данные, указанные в паспорте, используются только для оформления каких-либо документов. Только бюрократия, только хардкор. Но дома, или в поселке, где давно обитает цыган, его никто не будет звать “бумажным” именем, поэтому оно становится попросту бесполезным. Гораздо больший вес имеет прозвище, которое порой намертво прилипает к человеку и говорит о его характере, внешности или определенных привычках. Есть и родовое прозвище — можно провести аналогию с нашими фамилиями. Например, семья, более смуглая, чем остальные цыгане, будет зваться Смоляко (“черный, как смола”, “смоляной”).

Личное прозвище полностью способно заменить официальное имя, да так крепко, что даже родные и близкие могут не знать, что там указано в паспорте. Порой вместо “полезных” характеристик оно отражает насмешку, шутку над своим носителем. Черноволосого, темнокожего цыгана будут кликать Беляком, а толстяка — Сухариком или Селедкой. Прозвище, брошенное посторонним в минуты гнева, тоже может закрепиться. Со временем его негативный смысл сотрется и забудется, останется только человек — Жадоба, Голытьба, Черт или Босяк. Известен случай, когда исполнительницу романсов Варю Панину “окрестили” Иерихонской Трубой — за мощный низкий голос. Этот же принцип используется, когда появляется Дятел (за длинный нос), Рябчик (за отметины на лице от перенесенной болезни). Словом, каким бы ни было цыганское прозвище, оно никогда не появляется на ровном месте, и обязательно связано с самим человеком. И, кроме того, оно по сути оповещает остальных, что этот человек признан в цыганской среде. Он — свой.

Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники!..

Очень люблю сказки, причем всех времен и народов. Но вот послушать цыганские как-то не довелось — и очень жаль. Этнографы, занимающиеся сбором и изучением этого сказочного наследия, отмечают, что в цыганских сказках, как и в прочих привычках народа, есть одна черта, отличающая их от всех остальных. Здесь есть поучительные притчи и шуточные сказания на любой вкус, главные герои — убеленные сединами мудрецы, ловкие юноши и хитрые красавицы-девушки. Они способны выиграть любые физические соревнования, а смекалкой превосходят всех прочих героев сказки, будь то царь или проезжий купец. Однако есть и такие, в которых всякого рода соперничество с людьми отходит на второй план, а на сцене рядом с главным героем появляется разная нечисть. Самый популярный разряд цыганских сказок — страшилки, после которых становится жутко даже в родной кибитке, освещаемой приветливым походным костром. В этих повествованиях лешие, ожившие покойники, домовые передвигаются не поодиночке, а небольшими группами — видимо, тоже таборами, и всячески пакостят живым обитателям подлунного мира. Их почти невозможно победить на своих условиях: видимо, тут проявляется цыганская страсть к торговле и всякого рода сомнительным договоренностям, потому что вариантов, кроме как договориться и выполнить просьбу нежити, у героя сказки нет. Например, при столкновении с живым мертвецом он может потребовать захоронения своего тела по какому-нибудь обычаю, и только тогда герой может спокойно вздохнуть. Еще одна занимательная черта цыганских сказок — все события происходят “с одним знакомым цыганом”. Если учесть, сколько существует различных вариантов подобных сказок, то получится, что каждый представитель этого народа минимум раз в жизни сталкивался нос к носу с покойным собратом, проходившим мимо по своим делам, или торговался с лешачонком за спрятанный под кривой березой клад.

В этих сказках обязательно есть национальный акцент. Нет безликих “деда и бабы”, есть “цыган и цыганка”. Отдельно уточняется, что все упоминаемые обычаи — цыганские, как и суд. Даже животные цыганские, которые “умные, как человек, или даже умнее”. Также обязательно разъясняется причина отношения героев друг к другу. Возьмем популярный пример: мачеха ненавидит падчерицу. Европейские сказки обычно на этом и заканчивают тему их взаимоотношений, цыганские же объясняют прописную истину, которая понятна взрослому, но от которой далек ребенок: мачеха ненавидит падчерицу, потому что та — просто копия своей покойной матери, и, глядя на дочь, вновь женившийся цыган вспоминает и тоскует по умершей жене. Кроме того, герои цыганских сказок весьма неоднозначны. Пример: жила на свете красавица Ружа. Всем хороша — и внешностью, и голосом, а в плясках и умении обращаться с конями Руже не было равных. Но получала она, опять же по цыганскому закону, хлыстом вдоль спины от мужа, за то, что была адски ленива и не хотела ничего делать по дому. Так-то.

Лично я не люблю короткие сказки, поэтому, думаю, мне пришлись бы по вкусу повествования цыган. Дело в том, что все их рассказы настолько изобилуют разнообразными мотивами и включениями, что при неспешном повествовании могут растягиваться на несколько часов. Занимательности от этого не убывает: неожиданные подробности собрали большое число поклонников этого жанра во всем мире.

“Фараоново племя”

Эта часть цыганской культуры вообще не поддается никакому анализу. Речь о пресловутой магии, за которую со времен Средневековья этот народ лишался приличного числа своих представителей, повсеместно обвиняемых в колдовстве. По моей логике, если тебя подозревают в колдовстве и грозятся поджарить на костре святой инквизиции, то лучше затеряться в тени и вообще постараться сделать так, что ты тут совсем ни при чем. Но я не цыганка. У них другая логика: цыгане всеми силами поддерживали в окружающих веру в свои магические способности. Это позволяло им приобрести минимум две выгоды: их боялись, поэтому кочевое племя могло относительно безопасно перемещаться с одной стоянки на другую. Во-вторых, это был (и есть) бесконечный источник дохода: желающих узнать свою судьбу, или навести порчу на соседскую корову, всегда было предостаточно.

Цыгане называют свою ведьму “шувани”, или “шувихани”. Буквально это означает “обладающая тайными знаниями”. Шувани мудра, а объем ее знаний в магической области поражает воображение. Без ведьмы невозможно представить ни одно серьезное мероприятие, будь то свадьба, рождение ребенка или проводы в мир иной. Все цыгане прекрасно знают, что шувани может обратить свои знания и силу как на пользу, так и во вред, поэтому стараются не конфликтовать с ведьмой, и она пользуется в таборе заслуженным уважением.

Историческая сводка

Никогда в России не относились к цыганам так, как в Европе. Если совсем откровенно, то их тут не гоняли, в отличие от западноевропейских властей. Туда цыгане пришли примерно в XV веке из Византии, но радушный прием вскоре превратился в откровенные преследования. Оправдание одно — мол, в Европу пришли только цыгане с откровенными криминальными наклонностями. Ну да, рассортировались на границе, и белые-пушистые пошли направо, а злые-колючие — налево. Верю (нет). Как бы там ни было, бродяг не жаловали, и цыгане автоматически попадали под раздачу. В 1492 году Испания озвучила закон: в течение двух месяцев лица цыганской национальности должны покинуть территорию страны. Испанскому примеру последовали Франция, Англия, Дания, Швеция, Польша, и германские княжества.

Наказание было строгим: мужчин казнили на месте, женщин секли и ставили клеймо, а казнь ждала их при повторной поимке. Считалось, что Елизавета I была весьма гуманной правительницей. Особенно это “проявляется” в приказе вешать англичан, замеченных в дружеских отношениях с цыганами. В 1725 году Фридрих Вильгельм I (Пруссия) приказал казнить всех цыган поголовно, не разделяя по гендерным признакам, если им исполнилось 18 лет.

В Польше цыган гоняли все время, пока страна сохраняла автономию. В 1849 году местные власти объявили награду за поимку кочевых цыган, причем фиксированную — одна ставка за взрослого пленника, вторая — за ребенка. В 1863 году туго пришлось уже полякам, а цыгане вздохнули с облегчением. Не все коту творог.

Руска рома по приходу и освоению в России поначалу не обижала вниманием конокрадство, однако наказание за него было таким, что гораздо проще и безопаснее было посвятить себя торговле теми же лошадьми, а после их упразднения в советские годы — и автомобилями. Первый закон в отношении цыган был издан Анной Иоанновной, потому что они никак не вписывались в систему, где люди должны были или служить, или платить тем, кто служит. Поэтому к цыганскому племени приставили отдельный штат служащих, которые взимали с них подати.

В 1783 году уже Екатерина II присмотрелась к цыганам, и здесь итогом оказалась не просто дань, но все налоги и подати, присущие крестьянскому сословию, к которому их и приписали. В это же время им позволяется приписываться к мещанам и купцам. Ни единого движения, направленного в сторону превращения цыган в крепостных, не последовало.

К XX веку почти все цыгане, включая кочевых, имели по собственному паспорту, и были приписаны к определенной губернии, даже несмотря на то, что по большей части не жили на одном месте, а вели кочевой образ жизни.

Первый цыганский хор был собран Алексеем Орловым-Чесменским в 1774 году, известным охотником до всякого молодечества и русских песен. Хор находился под руководством Ивана Соколова, и выступал не только в доме Орлова-Чесменского: цыгане были выездными, и их часто приглашали в другие дома, чтобы скрасить званые вечера и прочие посиделки. В состав хора входили цыгане, каким-то чудом оказавшиеся в крепостных, но в скором времени все они получили вольную, и вполне неплохо жили. Судить об уровне их достатка можно по пожертвованиям, которые делались женщинами и стариками в пользу российской армии. Мужчины ушли на Отечественную войну 1812 года, а их семьи посылали в штабы деньги, чтобы облегчить жизнь солдат. Так, для сравнения: крепостной стоил около 170 рублей, а минимальное пожертвование цыган-хористов составляло 500 рублей.

Хотелось бы также развеять заблуждение, что первое время цыгане пели только свои песни, и потом перешли на русский народный репертуар. Как раз наоборот. Орлов-Чесменский любил народное творчество, поэтому и в хоре его присутствовали только песни, отвечающие требованиям графа. Конечно, аранжировка и манера исполнения были весьма своеобразными, но сути это не меняло. Такая позиция цыганских хористов сохранялась до начала XIX века, и потом популярность цыган как-то резко начала давать задний ход. Патриотическая волна, вызванная войной, поутихла, и интерес к народному творчеству у главной целевой аудитории хористов, отличающейся толстыми кошельками, сошел на “нет”. Вместо русских песен появилась “попса” того времени — шансонетки и полечки. Не исключено, что на этом век цыганских исполнителей закончился бы, но появилось новое направление — романсы. Вот, где нашла простор вольная душа! Прекрасные стихи, наложенные на не менее прекрасную музыку, словно специально были написаны для цыганского репертуара, и вскоре стали его основой. Только к началу ХХ века у них появилась какая-то своя музыка, с оригинальными, самобытными мелодиями и словами. В это же время появляется и знаменитый костюм: парой веков ранее руска рома носила ничем не отличающуюся одежду. городские одевались, как горожане, кочевники брали за основу крестьянскую одежду.

В 1847 году “Северная газета” писала, мол, публика жалуется — цыгане одеты как-то не по цыгански.

Постепенно сценический костюм превратился в повседневный, оброс пышными юбками и монистами, и вскоре, перед самой революцией, его переняли и кочевые цыгане. После революции же для них началась совсем другая жизнь. Как, впрочем, и для всех остальных.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru