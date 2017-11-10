Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 ноября 2017

Правительственные войска укрепляются на всей территории Сирии, оттесняя ИГ* — Салим Али

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Абу-Кемаль. 10.11.2017

Коротко по Абу-Кемалю.1. Несмотря на победные реляции о полном взятии города (к который вчера добавились и сирийские), он до сих пор полностью не контролируется, в городе продолжается сопротивление, причем пропаганда ИГИЛ продолжает вовсю утверждать, что применение шахидов в Абу-Кемале и окресностях в самом разгаре, правда особых фото и видео свидетельств своих успехов не приводит и совсем скромно отчитывается о паре уничтоженных тачанок и гантраке, что несколько расходится в бравурными рассказами о героизме смертников.2. САА также пока не может предоставить полноценных фото и видео материалов из центра города, которые могли бы подтвердить оптимистичные заявления "Хэзбаллы" или сирийских источников, еще 2 дня назад утверждавших, что город взят.То что есть в открытом доступе, указывает на то, что бои идут в районе южных и западных кварталах города ближе к окраинам. В целом, похоже на ситуацию с Сухной, которая была окружена, объявлена взятой, но само взятие еще 2-3 дня продолжалось после в виде зачистки. Понятное дело, что людям хочется побыстрее закончить и отчитаться о победе, но война не любит подобной спешки.3. Аналогичным образом, развивается ситуация и в Дейр-эз-Зоре. Сам город формально взят, но на острове Хавиджа отступишвие из жилых кварталов боевики еще продолжают более-менее организованное сопротивление. Большого смысла в нем особо нет – сам остров особой ценности не имеет (разве что он формально блокирует передвижение по Евфрату), а боевикам с него бежать особо некуда. Но для пропаганды ИГИЛ это еще один повод заявить, что шахиды Дейр-эз-Зора еще воюют. Так что САА тут также еще потребуется некоторое время, чтобы отправить всех сидельцев на острове на встречу с гуриями.Понятное дело, что на общий итог все это сопротивление "черныХ" уже давно не влияет, тем более, что стратегическая линия на сбережение сил для диверсионно-террористической войны проявилась еще во время оставления "черными" Маядина. Но чисто из вредности, Халифат тянет безнадежное сопротивление, окончание которого приведет к провозглашению уничтожения Халифата на территории Сирии.Что забавно, на фоне добивания "черных" на Востоке Сирии, вылез Макрон и заявил, что победа над ИГИЛ уже скоро. Уж Франция больше всех "старалась". Кочующая батарея "Цезарей", несколько бомбардировщиков, немного спецназа и инструкторов, в общем то все, чем порадовала Франция в войне с ИГИЛ. Ныне же Макрон торопится объявить о победе над ИГИЛ, хотя целый ряд стран сделал намного больше для этого. Но с учетом склонности Макрона к пиару, удивляться тут не приходится. Это уже породило шутку, что когда халифатчики будут подписывать акт о капитуляции, главный из уцелевших эмиров глядя на французов скажет "Как, мы проиграли и им тоже?".САА в районе Дейр-эз-Зора.Абу-Кемаль.4. В северо-восточной Хаме опять все развивается очень медленно, несмотря на переброшенные резервы. САА уже привычно увязает в обороне "Ан-Нусры", постепенно отжимая по 1-2 поселка или высоты в сутки. Противник подтянув резервы из центрального Идлиба, сохраняет достаточно прочный фронт и при случае, старается переходить в контратаки, что уже сделало текущее наступление весьма затратным для САА в плане потерь в живой силе и технике. За 2 года, это один из самых проблемных фронтов для сирийцев, хотя отражение недавного наступления "Ан-Нусры", с большими потерями боевиков в людях и технике, настраивало на более оптимистичный лад. Но пока вот так. В любом случае, после того, как закончат с Халифатом, часть сил из Восточной Сирии наверняка окажется на фронте в Хаме. ВКС РФ привычно обрабатывает Эль-Латаминский выступ, а также логистическую инфраструктур в центральном Идлибе, по которым боевики перебрасывают на фронт подкрепления.

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Спасающие жизни: Конвой Минобороны РФ прибыл под Алеппо (ВИДЕО)

Сирийская Арабская Республика продолжает получать гуманитарную помощь от Российской Федерации. Практически ежедневно органы местного самоуправления населенных пунктов, сильно пострадавших от войны, направляют в адрес российского Центра по примирению враждующих сторон заявки на оказание всесторонней помощи мирным жителям. На сегодняшний день проведено 1672 гуманитарные акции, гражданам Сирии доставлено более 2280 тонн гуманитарной помощи, оказана медицинская помощь 63506 жителям. Как сообщала «Русская Весна», на днях российские военные оказали помощь жителям двух городков: в Саббуру (провинция Хама) и в Расм-эль-Хамис-Гарби (провинция Алеппо) было доставлено более 3,5 тонн продовольствия.​ Город Саббура находится в 40 км восточнее Хамы. Он лишь недавно был освобожден от бандформирований, и гуманитарная акция там проводилась впервые. Ни одна гуманитарная акция не проходит без обязательного оказания медицинской помощи жителям сирийских городов. Саббура и Расм-эль-Хамис-Гарби не стали исключением. Квалифицированными специалистами медицинского отряда специального назначения было принято более 150 человек, включая 86 детей. У них выявлены в основном простудные заболевания, из-за отсутствия воды остро стоит вопрос гигиены, что так же сказывается на здоровье людей. Читайте также: СРОЧНО: Армия Сирии и ВКС РФ взяли штурмом последний оплот ИГИЛ* (+ФОТО, ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация

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