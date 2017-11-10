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Сербский сценарий, или «хитроумный» план США по внедрению миротворцев на Донбасс

18:56. 10 ноября 2017 Просмотров - 210 Нет комментариев Опубликовал:

TxPeqtz

Издание The Wall Street Journal сообщило о намерении руководства США предложить Москве план по размещению в Донбассе 20 тысяч международных миротворцев. В Белом доме информацию комментировать отказались, российский сенатор Франц Клинцевич ничуть этой новости не удивился, а руководство ЛНДР просто сказало «нет». Авантюрные планы янки по югославским лекалам на Донбассе реализованы не будут.

Американское издание при публикации новости отметило, что подобное предложение должно стать ответом на российскую инициативу в Совбезе ООН. Ранее Курт Волкер, спецпредставитель Госдепа США по Украине, заявлял, что предложение Москвы интересное. Нужно только достичь согласия, договориться о том, на каких условиях будет размещена миссия. Вот только по замыслу США, миротворческий контингент будет действовать не по мандату ООН, а под эгидой ОБСЕ.

Российский сенатор Франц Клинцевич, в свою очередь, отметил, что инициатива Вашингтона о введении на Донбасс миротворцев под эгидой ОБСЕ подразумевает под собой отправку американских миротворцев в зону конфликта. ООН подвинут в сторону, а ОБСЕ, пускай не де-юре, но по факту, уже подчинена Штатам.

         

 

Цель США на Донбассе

Отрезать ЛНР и ДНР от России вдоль границы, чтобы довести до ума заключительную стадию спецоперации Вашингтона по принуждению юго-восточных территорий Украины к повиновению. По мнению Клинцевича, угроза генетических чисток на Донбассе станет реальностью. Не зря Госдеп США дал добро на поставки Киеву летального вооружения на сумму $350 млн., что позволит Киеву легализовать ранее поставленное оружие.

         

Так измотали Югославию, развалили на части, а потом оторвали от Сербии Косово. Основную роль в этом деле сыграли миротворцы НАТО, не замечающие, как албанцы истребляли сербов. Об этом помнит не только Россия, но и дончане. Руководство народных республик с предложением США не согласны, но обсудить могут, чтобы выставить свои условия.

Представители ДНР отмечают, что миротворцы не должны выходить за пределы своих полномочий по охране миссии ОБСЕ и размещаться будут только на линии соприкосновения.

Представители ЛНР заявили, что без согласования с народными республиками американцы могут свои инициативы оставить при себе. Конечно, прозвучало это как «любые подобные инициативы могут быть жизнеспособными лишь после согласования с ЛНР и ДНР», но смысл ясен.

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Вопросов накопилось немало. Официальных заявлений пока не было, но все это больше похоже на зондирование почвы: получится или нет? Если бы американцам не хотелось реализовать идею с миротворцами именно в таком формате, то и новость на страницах WSJ не появилась бы. И, пожалуй, все понимают, что заключительная битва (геополитическая) за Донбасс впереди.

Метки: война в донбассе, госдеп США, лднр, миротворцы, миротворцы ООН
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