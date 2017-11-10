Главная » Мировоззрение, Политика

Перестройка, верхушка КПСС и воры в законе

09:22. 10 ноября 2017 Просмотров - 157 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, Горбачёв, закон, капитал, кгб, КПСС, либералы, перестройка, ссср, фефелов
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
БЕССРЕБРЕННИК и ”сборище сатанинское”. Часть 1
...Когда президент подпишет этот закон, невидимое правительство монетаристской ...решено вложить в советскую перестройку. В проведении этого..., когда вор громче всех кричит: "Держи вора!". Вы ... в России омасоненая верхушка КПСС обеспечила только геноцидным ...
БЕЗСРЕБРЕННИК и ”сборище сатанинское”. Часть 1.
...Когда президент подпишет этот закон, невидимое правительство монетаристской ...решено вложить в советскую перестройку. В проведении этого..., когда вор громче всех кричит: "Держи вора!". Вы ... в России омасоненая верхушка КПСС обеспечила только геноцидным ...
Лживые постулаты перестроечной интеллигентской пены
... интеллигенции, изначально созданное перестройкой: добиваясь свободы на ...Президента гарантировать действие ключевых законов экономической реформы... Гражданская ..., а не кучки воров, защищенных штыками и ... о мафиозной деятельности верхушки КПСС во главе с ...
О 13-ти «цепях» России, и мой прогноз на ближайшие годы
...СССР ПОД ВИДОМ ВНУТРЕННЕЙ «ПЕРЕСТРОЙКИ» ПРЕДАТЕЛЬСКОЙ ВЕРХУШКОЙ КПСС И КГБ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ... доклад-предложение, перечислив все законы, в которых зафиксирована подчиненность ...денег будут по-прежнему системно воровать, потому что есть «прекрасный»...
Ю.И. Мухин об убийстве Сталина
... усиливалась тем, что эта верхушка прекрасно знала, что не Сталин... все эти бывшие партбоссы КПСС при перестройке и развале СССР, становится... он был посредственным, но вором оказался выдающимся. После войны он... то, что ему по закону не положено. В СССР ...
Библейский проект закончен. На очереди — тотальная дебилизация
... расчётливой верхушкой капиталистического мира. Советская верхушка за...определённые сегменты ЦК КПСС и КГБ. ... богача и бедняка, вора и нищего? —...уровнем интеллекта выбросила наверх перестройка и постперестройка. Впрочем...для экономики СССР закону, большое число ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>