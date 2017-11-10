Кудрин про «вымирание профессий»: не все так плохо, как кажется…

Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе своего выступления на форуме Calvert forum Siberia 2017 рассказал о будущем цифровой экономики в России и о том, кого попросят уйти на покой. «Повезет» экономистам и налоговикам, которые через десять лет уже не понадобятся. Им придут на смену роботы…

«Прогнозисты говорят, что через десять лет треть профессий отомрет. Уйдет часть экономистов и юристов, за которых начнут работать роботы. Я мечтаю, чтобы налоговая служба не выходила на предприятия, а просто в режиме обмена данными проводила аудит».

Мечтает, чтобы налоговая служба не выходила на предприятия и не проводила выездные проверки? Не проверяла налоговую отчетность организаций и ее соответствие требованиям российского законодательства?

Против постепенного и продуманного перехода России на новую систему управления, сокращения бюрократического аппарата и цифровизации экономики мало кто возразит, но ведь здесь главное все сделать правильно.

Это довольно амбициозная задача, с которой справиться будет непросто. Сомневаюсь, что число экономистов и юристов в ближайшие десять лет изрядно поредеет. Ведь государство должно параллельно инвестировать в человеческий капитал, чтобы вовлечь каждого работника в новый процесс.

Это не просто смена традиционного уклада в отраслях народного хозяйства России, но и внесение изменений в каждый действующий российский закон, а также смена образовательной парадигмы, что является непременным условием для креативного развития личности обучающихся и формирования у них востребованных временем профессиональных компетенций. Трудоемкий, даже наукоемкий процесс, не так ли?

Цифровизация экономики нужна, но стране нужно подготовиться, наладить процессы повышения квалификации в больших масштабах и повысить привлекательность профессии программиста, которых только нам в ближайшее время, по словам того же Кудрина, потребуется порядка миллиона человек. Оцифровка отраслей народного хозяйства – это не шутка.

И не стоит забывать о рисках цифровой экономики…

Принципы цифровой экономики должны быть четко определены. Разработаны дополнительные меры по защите информационного, цифрового и государственного суверенитета России, включающие в себя построение телеком и компьютерных сетей, цифровых платформ жизнеобеспечения населенных пунктов и объектов инфраструктуры, в том числе и общегосударственного значения, не с применением импортных IT-продуктов по проектам консалтинговых компаний и ТНК Запада, но российских.

Надо будет также взять под контроль государства защиту и сохранение потенциала национальной IT-индустрии, расходование бюджетных средств на разработку IT-производителями различных программных продуктов и цифровых платформ, задуматься о коррупционных рисках, которых вряд ли получится избежать даже после оцифровизации экономики. Да и олигархи никуда не денутся, но захотят получить свой «кусок пирога».

Столько еще нужно сделать, что десяти лет не хватит на завершение перехода к новой модели управления. В той же электронной коммерции предстоит провести исследования по изучению объемов рынка различных видов услуг, как в России, так и за рубежом.

Сформулировать задачи для бизнеса, формализовать бизнес-процессы (управление договорами, заказами и коммерческими предложениями, управление производством, логистикой и поставками, и пр.) и определить их конкурентоспособность на основе имеющейся IT-инфраструктуры в российских регионах. Работы непочатый край, так что экономисты с юристами еще понадобятся… Главное, чтобы реформаторы с умом взялись за дело, а не по-кудрински: всех на помойку и, здравствуй, новый мир.