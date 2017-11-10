Концентрация АУГ

Про авианосцы у корейских берегов

Собственно, военная активность США применительно к Корейскому полуострову, проистекает из нетерпимой ситуации, когда Ким Чен Ын запускает ракеты, испытывает водородные бомбы, грозит уничтожить Америку, а США не смогли ему ничем существенным ответить, чтобы изменить ситуацию, когда гегемоном не может доказать свое безоговорочное превосходство над не самой сильной страной. Поскольку санкции и дипломатические средства не работают, США неизменно сваливаются в военные угрозы и бряцанье оружием, потому что им собственно нечего предложить Ким Чен Ыну, а согласится с требованиями Пхеньяна (прекратить попытки свержения режима Ким Чен Ына и прекратить угрозы КНДР) США не могут по соображениям престижа.Некоторые надежды на деэскалацию связывают с гипотетической возможностью прямой встречи Трампа с Ким Чен Ыном, которую Трамп недавно назвал возможной, даже несмотря на их взаимные оскорбления и угрозы уничтожить друг друга. Трамп за год своего правления особыми успехами во внешней политике похвастаться не может.

Источник: colonelcassad.livejournal.com