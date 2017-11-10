Концентрация АУГ
18:44. 10 ноября 2017 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Илья Топчий обращает внимание на нарастание активности американских АУГ применительно к Корейскому полуострову.
Про авианосцы у корейских берегов
Продолжаю рубрику. Каждый раз, когда на некотором приближении к КНДР возникает опасность концентрации крупных сил западного флота (прежде всего американского) – появляется необходимость в подобном посте.
(Уточнение: пост, как и прежние, оценивает перспективу возможного сбора западного флота – но не обозначает неизбежной войны. То есть,идет оценка и прогнозирование оперативной обстановки исходя из вводных на сегодняшний день).
Прежние посты рубрики:
1. По авианосцу возле корейских берегов: https://schneider-krieg.livejournal.com/23802.html
2. По авианосцу возле корейских берегов. Часть вторая: https://schneider-krieg.livejournal.com/23944.html
3. По авианосцу возле корейских берегов. Часть третья: https://schneider-krieg.livejournal.com/24123.html
4. Про авианосцы у корейских берегов. Вкратце вновь: https://schneider-krieg.livejournal.com/25184.html
Сегодня ситуация (относительно Кореи) такая:
1. CVN-68 "Нимитц", возвращаясь со своей АУГ из Персидского залива, 04 ноября прошел Сингапурский пролив, вышел в Южно-Китайское море и побывал у берегов Вьетнама.
2. CVN-70 "Карл Винсон" с 28 октября на квалификационных учениях в Тихом океане и 09 ноября ещё был на учениях. Степень удаления от родных американских берегов (Южной Калифорнии и ВМБ в Сан-Диего) не ясна.
3. CVN-71 "Теодор Рузвельт" покинул Сан-Диего 06 октября и после месячного похода (посетив по пути Гуам) 04 ноября вышел в Филиппинское море – на соединение с "Нимитцем" и "Рейганом" (официал сайта ВМФ США).
4. CVN-74 "Джон Стеннис" вышел 03 ноября со своей ВМФ в Бремертоне (также западное побережье США) и 09 ноября все ещё находился на учениях. Степень удаления от родных американских берегов не ясна.
5. CVN-76 "Рональд Рейган" покинул ещё 08 сентября ВМБ в Йокосуке (Япония) и с тех пор в море (посетил только южнокорейских порт Пусан). 11-14 ноября планируется соединение с "Нимитцем" и "Рузвельтом" для совместных учений.
http://www.gonavy.jp/CVLocation.html
http://www.navy.mil/local/cvn70/
http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=103272
http://www.doisongphapluat.com/uss-nimitz-cvn-68.html – по-моему, по-вьетнамски.
https://www.facebook.com/stennis74/posts/1632602720131900
Вывод: в море 5 АУГ, способных представлять угрозу КНДР, из которых 3 АУГ во второй декаде ноября образуют авианосное соединение (в общем-то, способное разгромить целую страну), а ещё 2 АУГ вышли в море на учения на неизвестное удаление от западных берегов США.
Будем посмотреть.
https://schneider-krieg.livejournal.com/26857.html – цинк
Наращивание военных усилий в ЮВА может на мой взгляд иметь следующие мотивы:
1. США до сих пор не оставили надежды запугать Ким Чен Ына угрозой превентивного удара по северо-корейским объектам ракетно-ядерной программы.
2. Сама угроза такого удара и бряцанье оружием, служат способом давления на Китай, чтобы вынудить его "проявить гибкость" в вопросе КНДР и отказаться от однозначной позиции защиты КНДР в случае удара США.
3. Северная Корея может быть просто поводом – концентрация АУГ рядом с Китаем, это способ показать американское военное превосходство Китаю, с которым у США имеется целый ряд проблемных моментов – Южно-Китайское море, Тайвань.
4. Это общая демонстрация силы в связи с саммитом во Вьетнаме, где существует достаточно высокая вероятность прямых переговоров Трампа с Путиным, где опять же будет обсуждаться КНДР, а также Сирия и Украина.
5. Маловероятно, но нельзя исключать, что США всерьез отрабатывают концепцию превентивного удара по КНДР, даже с учетом очевидных последствий для Японии и Южной Кореи.
6. Общая милитаризация обстановки в регионе, является банальным инструментом по продвижению американского оружия на местные рынки в стиле – генерируем "угрозу", запугиевам местные страны, продаем им оружие.
Собственно, военная активность США применительно к Корейскому полуострову, проистекает из нетерпимой ситуации, когда Ким Чен Ын запускает ракеты, испытывает водородные бомбы, грозит уничтожить Америку, а США не смогли ему ничем существенным ответить, чтобы изменить ситуацию, когда гегемоном не может доказать свое безоговорочное превосходство над не самой сильной страной. Поскольку санкции и дипломатические средства не работают, США неизменно сваливаются в военные угрозы и бряцанье оружием, потому что им собственно нечего предложить Ким Чен Ыну, а согласится с требованиями Пхеньяна (прекратить попытки свержения режима Ким Чен Ына и прекратить угрозы КНДР) США не могут по соображениям престижа.
Некоторые надежды на деэскалацию связывают с гипотетической возможностью прямой встречи Трампа с Ким Чен Ыном, которую Трамп недавно назвал возможной, даже несмотря на их взаимные оскорбления и угрозы уничтожить друг друга. Трамп за год своего правления особыми успехами во внешней политике похвастаться не может.
Источник: colonelcassad.livejournal.com