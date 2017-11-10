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Капитализм и преступность связаны неразрывно

20:08. 10 ноября 2017 Просмотров - 170 3 коммент. Опубликовал:
На днях слушал "Эхо Москвы", а там Ксения Ларина, Николай Сванидзе и Владимир Мединский мыли кости Советскому Союзу. Очень мне понравились тезисы Сванидзе пополам с Лариной.

Мол, идея-то была хорошая, братство народов там, а вот реализация… Да, реализация преступная. "Тоталитаризм и людоедский режим".


Тут я задумался. Вот капитализм взять (все они сторонники либерализма-капитализма).

Как известно, "За каждым большим состоянием стоит преступление". И это ведь не советские писатели Ильф и Петров сказали, это афоризм Бальзака, который в той или иной форме повторяется многочисленными авторами, в том числе и совершенно либеральными, западными – философами, политиками, общественными деятелями – начиная с XIX века как минимум.

Маркс писал, что нет такого преступления, на которое не пошел бы капиталист ради 300% прибыли.

Но бог с ним, посчитаем, что Маркс ангажирован.

Знаете, есть такой "шуточный" девиз банкиров: "Если ты не украл, считай, что тебя обокрали"? Или вот, например, очень известная у нас присказка: "Если ты украл рубль – сядешь в тюрьму. Если миллион – станешь депутатом (губернатором… и далее по списку)".


Думаете – свидетельство нашего "неразвитого капитализма", который, бедный, ограничен огромным числом административных барьеров, поэтому стремится хапнуть и вывести из страны? (А вот если ему дать свободу…)

Да нет. Это перефраз известной американской поговорки: "Если ты украл доллар, ты вор и тебя посадят, а если ты украл железную дорогу, ты уважаемый человек и станешь сенатором".

Думаете, эта поговорка – плод творчества маргинальных кругов США? Тоже нет, это перефраз Теодора Рузвельта, который писал: "Человек, который никогда не ходил в школу, может что-то украсть из грузового вагона. Но если он имеет университетское образование, он может прикарманить всю железную дорогу".

Очень просто – уровень воровства при капитализме зависит, например, от уровня образования.

Не так давно я был на пресс-конференции, на которой Георгий Бовт, сопредседатель партии "Правое дело" (либеральной, кстати), возмущался – снова в образовании перекос, молодежь от юристов и менеджеров бросилась на специальности по госуправлению. Причем, говорит Бовт, идут они туда с конкретной целью – заработать, и вовсе, как вы понимаете, не на зарплате чиновника, а "другими методами".

Привет тебе, Теодор Рузвельт. Ровно век прошел, да. И у нас растет новое поколение будущих «владельцев заводов, газет, пароходов».

Да, «За каждым большим состоянием стоит преступление». Афоризм, конечно, обобщающий, но кто возьмется отрицать, что в нем сформулировано именно правило, а отнюдь не частное исключение?

Преступление заложено в самой основе капитализма. Здесь вам не "идея была хорошая, да реализация подкачала", а именно что все преступно – и идея, и реализация, и жизнь на преступно нажитые средства.

В самой капиталистической системе преступление заложено изначально. И существовать она может только как следствие первоначального преступления. А учитывая, что средства в ходе функционирования этой системы все-таки иногда перераспределяются, то и преступление становится хроническим, с периодическими рецидивами, иногда легкими, почти незаметными, а иногда и тяжелыми.

Ведь что интересно, в социалистическом государстве теневой сектор экономики и преступность существовали как аберрация (либералы скажут: потому, что зажимали частную инициативу). Но ведь в капиталистическом обществе они существуют как неотъемлемая его часть. И самое поверхностное сравнение уровня оборота в теневом секторе и масштабов преступности говорит вовсе не в пользу капитализма, хоть при нем никакой инициативы не зажимают.

Ну не странная ли картина?

Да нет, не странная. Этот факт стараются особо не афишировать, официально с теневой экономикой ведется борьба (борьба с коррупцией, борьба за собираемость налогов, борьба с нелегальной производственной деятельностью и т.д. – вплоть до «черной», чисто преступной экономики). Однако экономисты знают, что «тень» и официальная экономика при капитализме – не антагонисты, а дополняющие друг друга сферы деятельности.

В исследованиях читаем: «представление о теневой экономике как о вредном экономическом явлении является шаблонным. Однако последствия теневой экономической деятельности нельзя оценивать строго однозначно». Потому, что теневая экономика «объективно скорее помогает развитию официальной экономики, чем препятствуют ему».

Существует представление о позитивных факторах теневой экономики. Например, незаконная занятость населения дает источник существования малоимущим, а это, в свою очередь, снижает социальную напряженность. Или – теневая экономика подпитывает легальную своими средствами.

Нажитые преступным путем богатства используются для закупки товаров и услуг в легальном секторе, «отмытые» преступные капиталы облагаются налогом и т.д. Теневая экономика, кроме прочего, крепче и сплоченнее легальной, так как практически лишена кредитной поддержки и иных преференций. Она является еще и низовой опорой «белой», «запасным аэродромом» на случай катаклизмов.

Это не какие-то там измышления, это анализ взаимодействия реальной и теневой экономик известного экономиста Дитера Кассела, например.

Теневая экономика при капитализме является просто одной из сторон экономической деятельности. Пользу которой предпочитают лишний раз не афишировать (противозаконно же), но и сражаются с ней по принципу борьбы нанайских мальчиков (выгодно же).

Конечно, ни одно нормальное государство станет честно признаться своим гражданам, что, как минимум, ничего не имеет против теневого сектора, а может даже и поддерживает его. Однако в ряде специфических государств эти мысли, бывает, выплескиваются и на страницы СМИ.

Украинская газета «Комментарии» приводит слова глава парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Сергея Терехина: «В нынешних условиях существование теневой экономики может оказаться спасением для Украины. Она наиболее живуча и эластична, а потому в период кризиса может оказаться спасательным кругом для бизнеса и страны в целом».

Можно по ЖЖ-традиции похихикать над «глупыми хохлами» – «из кризиса будут через преступность выходить!». Но в данном случае перед нами очень простой факт – экономистов-рыночников они уже прочли, а о том, что специфические оценки в любом приличном государстве должны быть фигурой умолчания – еще не поняли.

Вот и пишут: «У теневой экономики масса преимуществ: она свободна от тотального государственного контроля, а значит и от фискального бремени. К тому же большая часть теневого сектора не имела возможности развиваться за счет кредитных средств, а значит сегодня теневики находятся в более выигрышной позиции, нежели их легальные коллеги, обремененные непосильными обязательствами».

Ну да, повторяют учебники о «позитивных факторах теневой экономики». Всего-навсего.

Таким образом, капитализм и преступность связаны неразрывно.

И если уж говорить о преступных режимах – преступных в самом прямом, криминальном смысле этого слова – то наиболее преступным из них является капитализм. Который с преступления начинается, преступлением живет, преступление просто встроено в его систему, «объективно скорее помогает развитию» капитализма, чем препятствует ему.

http://www.liveinternet.ru/users/smart50/post124474714/?aid_refresh=yes




Капитализм не имеет будущего. Нам нужен новый проект.



***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, закон, капитализм, общество, экономика
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3 коммент.»

  • 878 594
    Oleg 10 ноября 2017 в 21:47 Ссылка Пометить
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    Так и оказывается социализм наш также неразрывно был связан. Так называемая теневая экономика оказывается поставила Горбачёва и Шеварнадзе за свой счёт, вот это да, вот тебе и КПСС и комсомол (всё это вершки). При социализме теневая экономика развилась до такого предела, что им стало тесно и нужно было узаконить теневой капитал и произвели смену декораций социализм поменяли на капитализм.

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      jackomb Oleg 10 ноября 2017 в 22:18 Ссылка Пометить
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      Да это так, только дело не в социализме, как экономической формации ( а в статье именно про капитализм, как экономическую формацию), а дело в людях которые руководили нашей страной. Вот и на руководились блин, испохабили такой классный строй. А статья верная и классная, спасибо автору!

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        Oleg jackomb 10 ноября 2017 в 22:29 Ссылка Пометить
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        Да, конечно, теория от практики отличается: “хотели, как лучше, а получилось, как всегда”.
        А про то, какой у нас был социализм от себя, почти ничего не добавил, а цитаты привёл из сегодняшнего видео на ЯП “Перестройка, верхушка КПСС и…”.

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