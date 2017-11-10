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А где “Стена скорби” для царской России и лихих 90-х? Юрий Жуков

14:15. 10 ноября 2017 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал:

Чего же добиваются создатели этого памятника?

Владимир Путин открыл “Стену скорби”, посвящённую жертвам политических репрессий СССР. Он предостерёг всех от их появления снова, какими бы высшими благами народа их не пытались оправдать. И вот в стране с тысячелетней историей появляется памятник, осуждающий только сталинское время. Владимир Путин заявил: “Нам и нашим потомкам надо помнить о трагедии репрессий, о тех причинах, которые их породили”. Кто были эти якобы “невинно осужденные политические преступники”? И о чём надо помнить в истории России -  рассказал доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков. 

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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