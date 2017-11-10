100-летие революции. О чём надо знать и помнить всегда…

Этот добротный материал прислала мне Ася Николаева. Это её душевная боль и её труд по сложению исторической мозаики из разрозненных воспоминаний, фактов и публикаций других историков.

100-летие Октябрьской революции в России теперь не отмечают, однако отмечают в других странах: в Китае, даже в Англии! Китай весь в плакатах с Лениным, Сталиным, Мао... В Англии тоже в каком-то заведении были развешены плакаты с вождями Коммунизма. По ТВ идут фильмы о революции и беседы о ней.

И вот через 100 лет вдруг выясняется, что та "великая русская революция" стала возможной лишь благодаря одному-единственному еврею по кличке Паврус и по настоящей фамилии Гельфанд Израиль Лазаревич.

В ходе Первой мировой войны 1914-1918 годов он предложил Германии уничтожить Россию (как военного противника Германии) с помощью революции. На осуществление этого замысла он запросил деньги. Немцы прикинули все "за" и "против", и деньги Парвусу таки дали. (Из этих денег, кстати, он много оставлял себе). Ленин в тот момент хоть и мечтал о революции в России, но даже не представлял себе, как можно её организовать в ближайшей перспективе. Парвус связался с ним и убедил, что революция возможна. В конце читайте его меморандум — что нужно было сделать, чтобы провернуть это мероприятие. Он сделал тогда то, что творит сейчас Джордж Сорос с оранжевыми революциями. Сорос просто копирует опыт Парвуса: продажные СМИ.., подкуп оппозиции, подкуп митингующих, и прочее, прочее... В конце-концов Парвус стал сказочно богат, но повторил судьбу Бориса Березовского – тосковал без дела. Он был уверен, что Ленин пригласит его в правительство, или хотя бы отдаст ему российские банки, но Ленин отплатил ему тем, что запретил Парвусу въезд в Россию, ответив, что "революция делается чистыми руками!".







Как уничтожалась Российская империя

Израиль Лазаревич Гельфанд — таково настоящее имя Александра Парвуса — родился 8 сентября 1867 года в местечке Березино Минской губернии. В Одесской гимназии он приобщился к чтению революционной литературы и определил для себя цель жизни: освободить Россию от царизма или стать богатым. В 19 лет юноша уехал в Цюрих, где познакомился с членами группы «Освобождение труда». Под их влиянием он и стал марксистом. Первый манипулятор общественным сознанием Александр Парвус был одним из первых политических эмигрантов, вернувшихся в Россию в 1905 году, в разгар стачек и забастовок.

Наталия Нарочницкая, автор книги «Россия и русские в первой мировой истории»: «Именно он, а вовсе не Ленин, играл роль первой скрипки. Ленин вообще явился к шапочному разбору».

Во время революции 1905-1907 годов Парвус стал одним из лидеров созданного в Петербурге Совета рабочих-депутатов, фактически его отцом-основателем. Парвус и Троцкий были бойкими журналистами. Каким-то образом им удалось взять в свои руки две газеты — «Начало» и «Русскую газету». Скоро тиражи этих изданий при символической цене в одну копейку выросли до одного миллиона экземпляров!

Наталия Нарочницкая: «Парвус первым осознал, что манипуляция общественным сознанием является важнейшим инструментом политики».

Удивительный был этот революционер: одержимый мечтой разбогатеть и даже не скрывавший этого. Многие тогда отмечали его страсть к деньгам и неразборчивость в средствах для их добывания. За организацию революционных выступлений в России Парвус был осуждён судом Российской империи и приговорён к ссылке, но с дороги бежал сперва в Петербург, а потом в Германию и в Турцию, где стал финансовым советником при правительстве младотурок. Он очень разбогател и приобрёл большое влияние в финансовом мире, став заметной фигурой мировой закулисы.

После начала Первой мировой именно он склонил руководство Турции вступить в войну на стороне Германии. На службе у немецких спецслужб 8 января 1915 года Парвус явился к германскому послу в Константинополе со следующим заявлением: «Российская демократия может достигнуть своей цели только через окончательное свержение царизма и расчленение России на мелкие государства. Интересы германского правительства и интересы российских революционеров, таким образом, идентичны».

Парвус предлагал уничтожить историческую Россию, создав вместо неё конгломерат мелких государств. Германское правительство заинтересовалось планом Парвуса и пригласило его в Берлин. С этого и пошла «свадьба» Парвуса с немецкими спецслужбами. Там он предоставил свой, отпечатанный на 20 страницах, меморандум о подготовке революции в России на германские деньги, чтобы вывести русских из битвы и привести к власти в стране радикалов, которые заключат с Берлином сепаратный мир. Суть плана такова: организация под антивоенными лозунгами общероссийской забастовки на оружейных заводах и железных дорогах; взрывы железнодорожных мостов; организация восстаний и забастовок в регионах с политическими лозунгами; поджоги на нефтепромыслах; агитация среди рабочих ведущих отраслей и в портовых городах; подстрекание антирусских настроений на Украине, в Финляндии и на Кавказе; агитация против царизма. Всё это должно было привести к хаосу и отречению царя. А затем Россия, не приспособленная жить в условиях демократии, обязана была рухнуть.

Вдобавок к этому был человек, который, по мнению Парвуса, мог бы это осуществить, — В.И.Ульянов-Ленин, одержимый идеей революции и готовый на любые шаги ради достижения цели.

По Парвусу, революция в России — это, прежде всего, бизнес, а для этого нужен первоначальный капитал.

Наталия Нарочницкая: «Грандиозность его хитроумного плана была в том, чтобы разрушить оборонное сознание россиян. Тысячи оплаченных им газетчиков, даже депутатов Государственной Думы злорадствовали по поводу поражения собственной армии, а во время успешных наступлений кричали, что война «позорна и безсмысленна!».

Парвус был первым, кто предложил идею по превращению мировой войны (1914-1918 годов) в войну гражданскую на территории России. Развал Российской империи изнутри был также центральным пунктом в плане Парвуса. Ещё никогда Германия не имела такого эксперта по России, который бы так хорошо знал все её слабости.

Элизабет Хереш (Австрия), биограф Александра Парвуса: «Для руководства кайзеровской Германии этот план по разрушению России изнутри был просто подарком судьбы».

Операция Парвуса (с точки зрения самого автора бизнес-плана) стоила 20 миллионов рублей.

Это Парвус нашёл Ленина и дал ему шанс

Немецкие чиновники в ходе Первой мировой войны высоко оценили подрывной опыт Парвуса. Он становится главным консультантом немецкого правительства по России. Тогда же ему выделяют первый транш — миллион золотых марок. Потом последуют новые миллионы «на революцию» в России.

Что касается отношений между Парвусом и Лениным, то они были проблематичными с самого начала. В 1900 году именно Парвус убедил Ленина печатать газету «Искру» на своей квартире, где и была оборудована нелегальная типография. И вот теперь, спустя 15 лет, Парвусу предстояло снова увидеться с Лениным в швейцарском Цюрихе.

Из воспоминаний Парвуса: «Ленин сидел в Швейцарии и писал статейки, которые почти не выходили за пределы эмигрантской среды. Он был совершенно оторван от России и закупорен как в бутылке».

Н. Нарочницкая: «Возникает вопрос: почему же Парвус выбрал именно Ленина? Ведь это Парвус нашёл его и дал ему этот шанс. Ответ таков: даже среди революционеров не каждый был готов взять деньги у стороны противника в момент отечественной войны. Ленин же был циником. Парвус как будто понял честолюбие Ленина, его беспринципность. Он дал понять Ленину, что у него появятся новые возможности, и эти возможности — деньги».

Заключив союз с Лениным, Парвус направляется в Копенгаген, где создает «офшор» для отмывания немецких денег — коммерческую экспортно-импортную компанию, назначив её управляющим связника Ленина Якова Ганецкого. Контора давала возможность отправлять своих людей под видом «деловых партнеров» в Россию для создания подпольной сети. Збинек Земан (Чехия), биограф Александра Парвуса: «Это очень тесная связь между политикой, экономикой и секретными службами. Тогда эта технология находилась ещё в пробной, экспериментальной стадии. Она совсем ещё не была развита».

Революция мобилизовала на разрушение Российской империи сотни тысяч евреев, в том числе и тех, которые до отмены черты оседлости (1915 г.) проживали в Малороссии и Польше. Парвус создал из евреев агентурную сеть в Европе и России. О её деятельности представитель германского правительства был высокого мнения: «Работа так хорошо поставлена, что часто даже люди, работающие в организации, не знают, что за всем этим стоит германское правительство».

Революция активно плела свои сети и в масонских ложах, готовя в их среде будущее Временное правительство России.

По планам Парвуса, днём начала революционных событий в России должно было стать 22 января 1916 года. В этот день 45 тысяч рабочих выходят на забастовку в Петрограде в память о «кровавом воскресенье». Ещё 10 тысяч начинают бастовать в Николаеве. Обе акции оплачены Парвусом — каждый день забастовки стоит немцам полторы марки на человека в день...

Бизнесмен от революции, кажется, сделал всё, что мог, но огонь не перебросился, как он рассчитывал, на другие российские фабрики и заводы. Страна до взрыва ещё не дозрела. Однако, на него и на Ленина работают война и всё более обостряющаяся ситуация в России. Так и приходит февраль 1917 года.

После февральской революции 1917 года у МИДа Германии вновь возник интерес к Парвусу, а его финансирование было снова разморожено. Надо было спешить. Временное правительство России продолжило войну с Германией, подтвердив союзнические обязательства перед Францией и Англией. Для совершения нового государственного переворота, выгодного Германии, в Россию из Швейцарии через Германию была привезена группа революционеров-экстремистов с Лениным во главе.

Приложение: "ЗА НАРОДНОЙ СЛАВОЙ ЛЮДИ ЕДУТ В КИТАЙ, А ЗА МИЛОСТЬЮ ВЛАСТЬ ИМУЩИХ — В ШВЕЙЦАРИЮ!"

Э. Хереш: «Ленин сказал, что ни в коем случае нельзя покупать билеты на немецкие деньги». Поэтому их частным образом купил Парвус. Всего в «пломбированном» вагоне разместилось 33 человека». (Этот пломбированный вагон с революционерами и Лениным был оформлен на ЖД как груз швейцарского гражданина Ф.Платтена, следовавшего в Россию в пассажирском вагоне. — Комментарий А.Б.) В день приезда Ленина в шведской газете «Политикен» появилась фотография Ленина с подписью: «Вождь русской революции».

Э. Хереш: «К этому времени Ленин уже десять лет находился вне России — в эмиграции, и на родине его едва ли кто-нибудь помнил, так что подпись эта была абсолютно абсурдна. Но… так «работал» Парвус».

По заданию Парвуса Яков Ганецкий срежиссировал грандиозную встречу Ленина на Финляндском вокзале в Санкт-Петербурге: с оркестром, цветами, броневиком и матросами-балтийцами. В Берлин ушла срочная шифровка: «…Въезд Ленина в Россию удался. Он работает полностью по нашему желанию…».







Кстати, уместно вспомнить и историческую фразу, сказанную по поводу германской операции Черчиллем, о которой даже сегодня в России предпочитают не вспоминать: «Ленин был перевезен в Россию, как палочка чумы».

Мало кто знает, но в июле 1917 года с санкции Керенского, министра-председателя Всероссийского Временного правительства, были обнародованы документы, из которых явствовало, что Ленин и его партия регулярно получают деньги от немецкого правительства. Из показания свидетелей: «Большевики платили за забастовочный день больше, чем за рабочий. За участие в демонстрации и выкрикивание лозунгов — от 10 до 70 рублей. За стрельбу на улице — 120-140 рублей». Между тем Временным правительством планировалось подписание сепаратного мира с Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией, но не с Германией. Была назначена дата на 8-9 ноября. Такой вариант развития событий лишал Ленина его главного козыря в борьбе за власть. «Промедление смерти подобно! Теперь все висит на волоске!» — истерично заклинал Ленин.

25 октября (7 ноября по новому стилю) произошёл незаконный захват власти большевиками.

Э. Хереш: «В этой истории Парвус, подобно кукловоду, дергал за ниточки марионеток, разыгрывавшими придуманный им спектакль, который мы всё ещё называем «революцией».

Ленин и Троцкий стали вождями, которые вынуждены были подписать позорный договор со спонсором "русской революции" — Германией. Условия договора предусматривали около миллиона отторгаемых квадратных километров. Такой была расплата за власть. Грандиозный и ужасный план Парвуса воплотился в жизнь, но он сам стал изгоем для своих единомышленников. Парвус ожидал, что Ленин в благодарность отдаст ему российские банки. Но Ленин передал Парвусу: «Дело революции не должно быть запятнано грязными руками».





Ленин и Троцкий в окружении главной движущей силы революции — евреев-революционеров.

Умер Александр Парвус 12 декабря 1924 года. Ленин умер в том же году, но ранее Парвуса на 11 месяцев — 21 января 1924 года.

Говоря о немецких спонсорах уничтожения России, нельзя забывать, что там был и Лев Троцкий (Лейба Бронштейн) со своими англо-американскими банковскими связями. Это тема отдельного разговора. Как пишет российский писатель, публицист Николай Стариков: «Идеи Троцкого и Парвуса актуальны и востребованы сегодня. Потому что нынешняя «оппозиция», равно как и «оппозиция» образца 1905 года, финансируется из одного и того же зарубежного источника. Цель у них также не изменилась: любой ценой вызвать в России потрясения и дестабилизацию».

В статье использованы материалы О. Слепнина, Л. Шифнер, Е. Муравьевой, М. Загорской, В. Богданова, Г. Лободенко, С. Тхонова, А. Мищенко, М.А. Панкова, И.Ю. Романенко, фильма Е. Чавчавадзе «Кто заплатил Ленину? Тайна века раскрыта!» Подготовил Юрий Истомин, газета «Мир».

В заключение лишь замечу, что после смерти Ленина в 1924 году вожжи управления революционным процессом оказались у Иосифа Сталина. Однако, ему понадобилось ещё 5 лет борьбы за власть, чтобы пока всего лишь просто выслать из России Льва Троцкого. Только в 1940 году в череп этого палача русского народа вонзится ледоруб агента НКВД, испанского коммуниста Рамона Меркадера, который исполнит таким образом приказ товарища Сталина...





В 2018 году экспонатом Международного музея шпионажа в Вашингтоне станет ледоруб, которым 20 августа 1940 года был убит советский революционный деятель Лев Троцкий. Об этом сообщает The Guardian.

МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА

Избранные места

• К весне надо подготовить в России массовую политическую забастовку под лозунгом: "свобода и мир". Центром движения будет Петербург, а в нем — Обуховский, Путиловский и Балтийский заводы. Забастовка должна охватить железнодорожные коммуникации Петербург—Варшава, Москва—Варшава и Юго-Западную железную дорогу…

• Это дело может быть осуществлено только под руководством российской социал-демократии. Её радикальное крыло уже приступило к действиям. Но надо, чтобы к ним присоединилась и фракция умеренного меньшинства. До сих пор такому объединению более всего препятствовали радикалы. Однако две недели назад их лидер Ленин сам открыто поднял вопрос об объединении с меньшинством…

• Следует уже сейчас приступить к непосредственной агитации. Через Болгарию и Румынию можно установить связи с Одессой, Николаевым, Севастополем, Ростовом-на-Дону, Батумом и Баку.

• Перспективы восстания черноморского флота можно оценить лишь после установления тесного контакта с Севастополем.

• В Баку и в районе нефтяных приисков забастовку можно организовать относительно легко. Если дойдет до забастовки, то надо попытаться, как в 1905 г., поджечь нефтяные скважины и хранилища. Также возможны забастовки в угледобывающей области на Донце. Особенно благоприятны условия на Урале. Там социалистическая партия большевиков имеет много сторонников. Политические забастовки горняков можно легко организовать, располагая некоторой суммой денег, так как население там очень бедное.

• Особое внимание надо уделить Сибири. В Европе она известна лишь как место ссылки. Но вдоль великих сибирских трактов, вдоль железных дорог и рек живёт крепкое крестьянство, гордое и независимое, которое больше всего хотело бы, чтобы его не беспокоило центральное правительство.

• Одновременно общая линия этого дела должна быть усилена внутри российских социалистических партий посредством дискуссий в печати, в брошюрах и т. д. Брошюры на русском языке можно печатать в Швейцарии…

• Если… русская армия потерпит какое-нибудь серьёзное поражение, то движение против режима может быстро приобрести невиданный размах. Во всяком случае, если будут приведены в действие все силы согласно начертанному выше плану, можно рассчитывать на то, что весной дело дойдёт до массовой политической забастовки.

• Важным сопутствующим феноменом этих процессов, как и в 1905 г., может стать крестьянское движение. Условия жизни крестьян в России с тех пор не улучшились, а наоборот — ухудшились. В глазах русского крестьянина весь вопрос — в земле. Поэтому он вновь начнет захватывать помещичьи земли и угрожать помещикам.

• Образование независимой Украины будет одновременно выглядеть как освобождение от царского режима и как спасение от хаоса крестьянской смуты.

• Финны ... прежде всего могут обеспечить сообщение русских революционеров с Петербургом.

• Если революционное движение достигнет большого размаха, то даже если царское правительство удержит власть в Петербурге — будет создано временное правительство, которое поставит на повестку дня вопрос о прекращении военных действий и о заключении мира.

Позже Парвус отпечатал на другой машинке вторую часть меморандума, содержащую поправки и добавления.

• Предпринятые нами меры скоро дадут ещё лучшие результаты. Теперь важно начать следующую работу:

• Финансовая поддержка большевицкой фракции российских социал-демократов, которая всеми средствами ведет борьбу с царским правительством. Её лидеров можно найти в Швейцарии.

• Поддержка тех российских литераторов-революционеров, кто выступает за продолжение борьбы против царизма также и во время войны.

• Снаряжение экспедиции в Сибирь со специальным заданием взорвать важнейшие железнодорожные мосты, чтобы помешать поставкам оружия из Америки в Россию. Эту экспедицию надо также снабдить достаточными денежными средствами, чтобы дать возможность множеству политических ссыльных совершить побеги в центр страны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ВОССТАНИЮ В РОССИИ:

• Подготовка точных карт российских железных дорог с обозначением наиболее важных мостов, которые надо разрушить в целях парализации транспорта.

• Точные указания количества взрывчатки, необходимой для достижения цели в каждом случае.

• Ясные инструкции по обращению со взрывчаткой при подрыве мостов, больших зданий и т. д.

• Простые рецепты изготовления взрывчатых веществ.

• Разработка плана сопротивления восставшего населения Петербурга вооруженным силам с особым учетом рабочих кварталов, обороны домов и улиц, сооружения баррикад, защиты от кавалерии и от проникновения пехоты.

Этот документ ("Меморандум Парвуса") хранится в архиве германского министерства иностранных дел: Auswartiges Amt, Weltkrieg, 11 c secr. Band 5, A 8629. Меморандум не датирован, но зарегистрирован в журнале министерства с датой 9 марта 1915 г. Текст печатается в переводе З.Г. Антипенко и М.В. Назарова с немецкого оригинала по его первому изданию в книге: Scharlau W.B., Zeman Z.A. Freibeuter der Revolution. Parvus–Helfand. Eine politische Biographie. Kln. 1964. S. 361–374.

На правах автора этой интернет-публикации я, Антон Благин, подведу некоторую черту под всем вышенаписанным разными людьми.

Данный материал свидетельствует, что в истории России был Ленинско-Троцкистский период истории, который затем сменился на Сталинский период.

Всё самое ужасное и несправедливое случилось на территории разрушенной революционерами Российской империи именно при правлении Ленина и Троцкого. Тогда имел место откровенный геноцид русского народа.

Сталин же потом как мог восстанавливал в стране справедливость и разруху. Плюс к этому на его долю руководителя государства выпала ещё и Великая Отечественная война 1941-1945 годов...

И ещё один штрих к истории 100-летней давности:





Источник цитаты: https://youtu.be/ZwnbixjJRww

9 ноября 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Комментарии:

Сергей Елизаров:

Прожил я уже 64 года и постоянно убеждаюсь в том, что ни мы, ни молодое поколение истории не знает, вернее знает то, что ей преподают. И приходится констатировать, что большую часть своей жизни я верил мифам, которые раздули большевики-ленинцы. Ленина я считал святым чуть ли не до 50 лет, так крепко нам вдолбили в голову, что он есть/был защитник всех трудящихся... И тот, кто имел другую точку зрения на этого классика, автоматически переносился в разряд чуть ли не врагов советской власти. В 90-е годы, когда началось крушение СССР, появилось одно преимущество для всех: можно было найти и прочитать то, что тебя интересовало. И светлый образ защитника всех трудящихся стал меркнуть, а образ "тирана и кровопийцы всех народов" товарища Сталина стал светлеть и приближаться к идеалу руководителя государства. Но для этого нужно любить читать и анализировать то, что читаешь. Есть ряд документальных книг на эту тему: "Реабилитации не будет!" Столешникова А.П., "Евреи в России и в СССР",. А. Дикого, "Спор о Сионе" Дугласа Рида, "Всемирное еврейство" Генри Форда, и др. Можно для разнообразия прочитать книгу "Евреи, христианство, Россия" автор Кац, там тоже взгляд, претендующий на объективность. Есть очень занятные чтения — "Стенограмма протокола слушаний в сенате США" (1919 г.) о событиях русской революции (волосы дыбом встают). Прочитав эти книги, начинаешь понимать почему либерасты так ненавидят Сталина. И тогда октябрьский переворот 1917 года предстает совсем в другом свете...

Zero:

Свести революцию к одному еврею? Парвус-Гельфанд гений в своей области, но обрушить империю слабовато и всем его соплеменникам вместе взятым. Причин много и евреи лишь один из факторов. Статья — пиар еврейской гениальности и исключительности.

AntonBlagin → Zero:

Если то, что случилось 100 лет назад в России, сравнить с химическими процессом, который, зачастую не идёт без катализатора, то Парвуса вполне можно отождествить с этим самым катализатором. Само его появление на политической сцене, его идеи и добытые им у немецкого правительства огромные деньги, выделенные специально на "гусскую революцию", ради разрушения нашей страны изнутри, явились мощным толчком для всего еврейского революционного подполья, терпящего неудачи на просторах России уже два десятка лет. Кроме того, факт остаётся фактом: это еврей Парвус сделал ставку на Ленина (а не наоборот), привёз его (руками Фрица Платтена) из Швейцарии в Россию как делателя революции и дал ему на это дело значительную часть немецких денег.







Последующая история наглядно всем доказала, что всякая еврейская революция — это бизнес, и чтобы сделать этот бизнес обязательно нужен первоначальный капитал. Согласно безнес-плану Александра Парвуса (Гельфанда Израиля Лазаревича), революция в России стоила всего 20 миллионов рублей, а заплатили за неё тогда своими жизнями около 10 миллионов россиян.