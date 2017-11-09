Вера и наука. Естественное состояние и попытки его преодолеть.
Человеческий мозг эволюцией заточен на выживание так, чтобы не тратить время на раздумывания, а сразу бежать, так сказать, на всякий случай. Эволюция процесс очень долгий и мы не успеваем изменятьсявслед за прогрессом. Именно поэтому люди верят в сглаз, теории заговоров, превосходство расы, инопланетян и ангелов-хранителей.
Ошибки бывают двух видов, и объяснить их проще всего на всем известном примере с тигром в траве. Древним людям, которым и без того приходилось очень несладко, некогда было раздумывать, анализировать и делать выводы."Гуляя" по саванне в поисках добычи, неожиданно заметив в траве какое-то движение и услышав шорох, у наших предков было только два варианта действий, которые и являются этими ошибками. Ошибка первого рода (type I error), ложно-положительная — это когда мы принимаем движение и шорох за тигра и бежим наутёк, а на самом деле это был ветер и цветочки. Мы придумали себе логическую цепочку, которой нет. Какова цена такой ошибки? Невелика — мы немного пробежимся.
Ошибки второго рода (type II error): если это действительно тигр, а древний человек решит, что стоит для начала проверить, прежде чем бежать, то потомство он вряд ли оставит. Цена за ошибку второго типа — смерть.
При таких расценках естественный отбор способствовал процветанию людей, в поведении которых доминируют ошибки первого типа. Они в итоге охотно верят во всевозможных существ, духов и инопланетян.
Вера во что-то — это обнаружение зависимости. Как реальной — я верю в то, что этот мистер за мной следит, потому что он ходит за мной по пятам. Так и вымышленной: этот мистер излечился от рака, потому что за него молилась жена. Вымышленная зависимость и есть ошибка первого типа — нет никакой серьезной связи между молитвой и выздоровлением, но жена в эту связь верит, потому что так проще. Поверить, что всё произошло само по себе, гораздо легче, чем разбираться в устройстве человеческого организма и медицине.
Постоянному поиску паттернов есть эволюционное объяснение (тигр в траве): так мы лучше выживаем и размножаемся. Но есть и другой аспект: человек очень неуверенно себя чувствует в ситуации, которую он не понимает. Хаос — крайне неуютная для нас интеллектуальная среда. Интеллектуальная деятельность хоть и сделала нас разумными, но даётся с огромным с трудом.
Наука — отличный метод отсеивать реальные паттерны от нереальных, но она крайне молода, ей, по-серьезному, пара сотен лет. До этого ничего из того, что человек видел вокруг себя, не могло быть объяснено: молнии, чума, землетрясения, болезни и исцеления — всё требовало хоть какого-то объяснения.
Наша вера в сверхъестественное напрямую зависит от того, насколько мы считаем свою жизнь управляемой. Люди с внешним локусом, которые чувствуют, что ничего не контролируют, намного более склонны верить во что попало. Дух, которого ты можешь задобрить,— это уже элемент контроля. Чтобы создать иллюзию управления ситуацией, верования и существуют. Учиться гораздо сложнее, а бонусы от труда, затраченного на обучение видятся далёкими и неосязаемыми.
Что же происходит в мозге, когда мы верим?
Вера в сверхъестественное связана с деятельностью определенных нейротрансмиттеров в мозге, в первую очередь дофамина. Питер Бруггер с коллегами из Университета Бристоля обнаружили, что люди с более высокими уровнями дофамина чаще видят связь в несвязанных событиях и обнаруживают несуществующие паттерны.
Происходит это из–за того, что, как предположил Бруггер, дофамин изменяет так называемое соотношение сигнал/шум. Шум — это весь объём информации, который получает человек, сигнал — это значимая часть этой информации. Чем больше дофамина, тем больше реальных и воображаемых зависимостей мы видим. Человек со средним уровнем дофамина свяжет шум в подполе с мышами, а человек с высоким уровнем — с прабабкиными рассказами про индейское кладбище.
Дофамин улучшает способность нейронов передавать сигналы, тем самым улучшая, например, нашу обучаемость и способность творчески подходить к решению проблем. Но в высоких дозах он может привести к психозам и галлюцинациям. И тут кроется одна из возможных связей гениальности и безумства, как предполагает, Майкл Шермер — главный редактор журнала «Skeptic». Если дофамина слишком много, соотношение сигнал/шум будет слишком близко к единице — вся информация будет трактоваться как осмысленная. И тогда начинается психоз.
В качестве примеров двух таких типов — «паттернов в самый раз» и «паттернов многовато» — Шремер приводит двух нобелевских лауреатов: здравомыслящего, остроумного и социального Фейнмана и безумно талантливого Джона Нэша — галлюцинирующего параноика. Фейнман видел как раз достаточно паттернов, чтобы совершать открытия и отсекать несуществующие связи. Нэш считал значимым паттерном всё вокруг (совершал множество ошибок первого типа), что привело к мании преследования, воображаемым друзьям и теории заговора.
В любом разговоре о вере всегда возникает логичный вопрос: пусть люди верят во что хотят, хоть в единорогов, какая от этого беда? Но вера травника в то, что его отвар лечит от рака, отнюдь не является безобидной. И таких примеров можно привести целую кучу.
Вера настолько устойчива потому, что мозг крайне ловко ищет объяснения найденному паттерну, чтобы не пришлось садиться, учить, разбираться и долгим кропотливым путём идти к логическому выводу. Поэтому легко поверить в то, что инопланетяне есть: техасских домохозяек крадут, круги на полях множатся, НЛО сбивает челябинский метеорит. При попытке объяснить и рационализировать веру мы совершаем ещё одну распространенную когнитивную ошибку: как только мы видим совпадение (даже отдаленное) с нашей теорией, мы сразу кричим «Вот, я же говорил!» На несовпадения мы не обращаем внимания. Так, если одно предсказание прорицателя сбылось, мы сразу забудем про сотню несбывшихся. А теория вероятностей "слишком сложна", чтобы обращаться к ней.
Верить — это естественное состояние нашего мозга, и людям остается лишь прикладывать все усилия, чтобы отделять реальные связи от вымышленных, чтобы не навредить себе и другим. Пока что для этого существует только один универсальный и крайне действенный метод — наука.
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https://zen.yandex.ru/media/scikit/vera-i-nauka-estestvennoe-sostoianie-i-popytki-ego-preodolet-598d29a257906a026b1137f7
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“Религия” или “вера” (пещерная, примитивная) появилась где-то более 45000 лет назад.
В период “заката” эры homo erectus-а (хотя встречаются и в наши дни) и “появлением” homo sapiens-а, который и отличался от своих “предшественников” – физическим строением, физиологическими и психологическими характеристиками, и стал способным к абстрактному мышлению.
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Статейка бредовая, сплошные, ни чем не обоснованные домыслы, сомнительные ссылки и спорные выводы.
Кирилл! Если вы произошли от обезьяны, то это ваши личные трудности. Мне известно, что обезьяны рождают обезьян. Покайтесь Кирилл, за то, что насождаете обществу, эволюционный бред.
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Верить-это в моём понимании проверять!
К примеру,-Учитель русского языка верит на ошибки тетрадь-ученика!
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Истинный верующий-это кто приобрел кротость ума и разумение сердца!