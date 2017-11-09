ВЦИОМ: более 90% опрошенных россиян уверены в способности армии защитить страну

Более 90% россиян уверены в способности армии защитить страну при возникновении угрозы извне, по мнению большинства, обороноспособность в последние несколько лет укрепилась, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Оценки боеспособности вооруженных сил России близки к максимально возможным: 93% россиян считают, что в случае возникновения реальной угрозы со стороны других стран, армия сможет нас защитить — говорится в материалах исследования

Главными задачами, которые стоят сегодня перед армией, респонденты называют защиту граждан и территориальной целостности России (43%), а также укрепление боеспособности страны (32%).

Главным достижением вооруженных сил за последние пять лет треть участников опроса (34%) считают модернизацию вооружения, еще 15% респондентов называют действия в Сирии.

Социологи отмечают устойчиво положительную динамику одобрения деятельности российской армии в последнее пятилетие.

По данным последнего опроса, доля тех, кто положительно оценивает работу вооруженных сил России, составила 88% (с 52% в 2012 году). Оценки состояния вооруженных сил также растут: в 2017 году 62% оценивают его как очень хорошее/хорошее и только 5% — как плохое/очень плохое — показал опрос.

С 2015 года россияне оценивают деятельность министра обороны Сергея Шойгу в среднем на 4,7 балла из 5 возможных.

Респонденты в большинстве своем отмечают эффективность мер по повышению уровня обороноспособности страны: 86% считают, что за последние 2-3 года она повысилась (в первую очередь, об этом судят по модернизации вооружения) и только 2% полагают, что ситуация скорее ухудшилась. Не фиксируют каких-либо изменений 9% опрошенных — уточняют социологи.

"ВЦИОМ-Спутник" провел всероссийские опросы в октябре 2017 года, в ходе каждого из них было опрошено по 1,2 тысячи респондентов. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%. В 1998-2016 годах проводились квартирные опросы, передает РИА Новости

Источник: nnm.me