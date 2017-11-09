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Улицы Каталонии вновь заполнили сторонники независимости

14:18. 9 ноября 2017 Просмотров - 147 2 коммент. Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 2715 169
    Михаил 9 ноября 2017 в 15:19 Ссылка Пометить
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    В Каталонии какая то хрень творится. Пучдемон не дебил же. Неужели нельзя было взять денег из региональной казны, набрать типа нац. гвардии для охраны всех основных правительственных учреждений. Поставить посты на границе с Испанией или на въездах в Барселону, что бы предотвратить аресты. Потом перестать платить налоги в казну Испании и т. п. Убежать из страны это значит все слить в момент, бросить свой народ, который тебе доверился.
    Не думаю что испанская полиция и войска развязали бы войну. Скорее всего ввели бы “санкции”, экономическую и политическую блокаду. Но когда речь идет о независимости все это в “пакете приложений” всегда.

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  • 3018 304
    krikunoleg 9 ноября 2017 в 15:21 Ссылка Пометить
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    Самое интересное (и смешное), что эти “сторонники независимости” не знают что делать, когда получат независимость!

    И еще интересно и печально их лидер Пучдемон просто, банально бросил…

    Вот так… однако…

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