Главная » Невероятное в мире, Политика
Улицы Каталонии вновь заполнили сторонники независимости
14:18. 9 ноября 2017 Просмотров - 147 2 коммент. Опубликовал: brahman
Источник: www.youtube.com
Записи на схожие темы
... правильным.Фактическая власть в Каталонии по-прежнему принадлежала анархистам,...все повернуло вспять — Барселона вновь стала обычным городом, правда слегка...элегантные женщины, роскошные автомобили — заполняли улицы. (Владение частными машинами, кажется,...
... никак не промарширует по центральным улицам Донецка и Луганска… Если ... атакам «халифата» с целью вновь отрезать Квейрис и наступающую группировку...разные — от признания решений парламента Каталонии незаконными (противоречащими испанской конституции) до...
... гомосексуализма. И естественно это вновь преподносится средствами пропаганды как массовый...Северной Ирландии, или относительно проблем Каталонии и басков в Испании. И...Владимировна Кравченко, жительница дома по улице Терешковой: «Меня очень беспокоит ...
... люди из Страны Басков, Каталонии, Арагона, Италии и Греции... кромсают жителей прямо на улице . Ольга Талова Во...соцсетях сообщал, что на улице Коломыйской разгуливает молодой человек,...в подгруппах контактной группы вновь подчеркнул важность восстановления ...
... ВИДЕО). Вчера 23:53 Каталония и Донбасс не одно и...органа Роман Белоус. «Ввиду вновь открывшихся обстоятельств в расследовании ...-летний водитель двигался по улице в Волчанск. Возле перекрестка... оглавлению | Источник: rusvesna.su Каталония и Донбасс не одно и...
...юга, Фландрия отделилась от Бельгии, Каталония и страна басков – от ...пример ливийской Джамахирии и Сирии вновь сделал актуальными идеи арабского ...заменили движущиеся тротуары, исключительная чистота улиц, бесперебойное водоснабжение, ухоженность зданий ...
loading...
В Каталонии какая то хрень творится. Пучдемон не дебил же. Неужели нельзя было взять денег из региональной казны, набрать типа нац. гвардии для охраны всех основных правительственных учреждений. Поставить посты на границе с Испанией или на въездах в Барселону, что бы предотвратить аресты. Потом перестать платить налоги в казну Испании и т. п. Убежать из страны это значит все слить в момент, бросить свой народ, который тебе доверился.
Не думаю что испанская полиция и войска развязали бы войну. Скорее всего ввели бы “санкции”, экономическую и политическую блокаду. Но когда речь идет о независимости все это в “пакете приложений” всегда.
loading...
Самое интересное (и смешное), что эти “сторонники независимости” не знают что делать, когда получат независимость!
И еще интересно и печально их лидер Пучдемон просто, банально бросил…
Вот так… однако…