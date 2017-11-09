Транспорт на водороде становится реальностью.

В последнее время весь мир одержим электродвигателями. Сегодня транспортные средства (далеко не только автомобили) на электрической тяге пытается конструировать буквально каждый, кто имеет достаточно средств для этого. Но в тени электродвигателя живя своей жизнью, развивается двигатель, способный питаться от водородных топливных элементов. За последнее время появилось несколько интересных транспортных средств на водороде.

Так, совсем недавно первый в мире трамвай с водородным двигателем, разработанный компанией China Railway Rolling Corporation (CRRC), запустили в коммерческую эксплуатацию в китайском городе Таньшань в провинции Хэбэй.

Трамвай при движении не выделяет никаких загрязняющих веществ, а только воду. Дело в том, что температура реакции внутри топливных элементов ниже 100 градусов по Цельсию, поэтому оксида азота, который должен был бы вырабатываться при работе двигателя, не образуется.

Расстояние между полом вагона и рельсами составляет 35 сантиметров, что значительно упрощает посадку пассажиров. Заправка длится около 15 минут, топлива хватает на 40 километров пути. Максимальная скорость трамвая составляет 70 километров в час, что делает его буквально идеальным общественным транспортным средством для города.

Это лишь одна из последних, но далеко не единственная машина на водороде, появившаяся за последнее время. Например, в Лос-Анджелесе заколесили водородные фуры.

Речь идет о Project Portal . В рамках этого амбициозного проекта были созданы новейшие фуры на водородных топливных элементах, которые ни чем не отличаются от тех, что установлены в автомобилях Toyota Mirai, представленных ещё в 2013 году.

По словам конструкторов, каждый такой грузовик, обладающий 670 сильным двигателем с крутящим моментом 1800 Нм, питается от двух элементов. Диапазон хода такой фуры (при полной заправке) составит не менее 321 км. При этом, автомобиль без каких-либо проблем возьмёт на борт 36 тонн груза. Реализуется проект подразделением компании Toyota Motor North America.

Инициатива стартовала ещё несколько месяцев тому назад. Ныне, руководство Toyota Motor North America заявило о готовности перейти к следующей стадии плана. Не так давно были успешно завершены переговоры с местными властями в Лос-Анджелесе и первые фуры уже должны неделю колесить, правда, пока вне города, доставляя грузы между аэропортами, складами и портами для судов.

Существует ещё один очень интересный проект американской компании Nikola Motor Company , которая представила свой грузовик на топливных водородных элементах. Это пока лишь концепт, хоть и полностью функциональный. Серийное производство компания начнёт в 2020 году.

Разработчики указали на множество технических деталей, включая то, что он оснащён батареями на 320 кВт•ч, которые заряжаются от топливных элементов. Но наиболее интересным фактом является то, что суммарная мощность двух электромоторов грузовика составляет 1000 л.с. при крутящем моменте 2700 Нм. Этого вполне хватает, чтобы полностью загруженная фура смогла разогнаться до 100 км/ч за 30 секунд! По словам разработчиков, подъем до 6% она может преодолевать без снижения хода. Для того, чтобы на спусках не возникало проблем, разработчики добавили систему рекуперативного торможения, то есть при торможении электроэнергия возвращается в сеть.

Nikola One способен проезжать без подзарядки от 1,3 до 1,9 тысячи километров. Его масса составит от 8,2 до 9,5 тонны в зависимости от комплектации. К сожалению, стоимость транспортного средства не раскрывается, но руководство компании заявило, что грузовики будут сдаваться по лизинговой схеме. Можно сделать и предзаказ, внеся предоплату в размере $1 тысячи.

Nikola Motor Company собирается начать отстраивать в США и Канаде сеть водородных заправочных станций. Начало работ запланировано на 2018 год. Всего их планируется создать 364, они должны быть готовы уже к 2019 году.

Одно из достоинств кабины этого монстра — наличие круговой системы наблюдения, обеспечивающей контроль дорожной обстановки в мёртвых зонах. По сравнению с дизельными аналогами, внутреннее пространство в кабине увеличено на 30%. На передней панели размещается два больших экрана. Один из них находится на месте приборной панели (на него выводится соответствующая информация). На втором экране отображаются данные навигатора и изображения с камер. Для водителей предусмотрены две кровати, холодильник, микроволновка, столик и шкаф — это самый настоящий дом.

Разработчики утверждают, что их проект должен решить хотя бы часть проблемы разработки экологически чистого транспорта, способного перемещаться на большие расстояния и перевозить грузы. Дело в том, что с 2020-го года некоторые страны предлагают ввести частичный запрет на регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Понятно, что с легковыми автомобилями особых проблем возникнуть не должно, так как в сфере их разработки работают практически все автомобильные компании, а вот грузовые машины не разрабатывает почти никто. Напомню, кстати, что все в ожидании электрогрузовика от Tesla.

Проблема в том, что чистый электрогрузовик дальнего следования — это сложно реализуемая идея, так как большое количество батарей значительно увеличивает массу авто. При этом, дальность хода становится очень маленькой, что недопустимо для фур, перевозящих грузы. Например, электрический грузовик Urban eTruck компании Mercedes-Benz может преодолеть без подзарядки не более 200 километров. Это значит, что для того, чтобы преодолеть дальние расстояния, потребуется развитая система заправок, что пока сложно реализуемо в виду очень многих причин. Поэтому-то и нужен источник внешней энергии.

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/transport-na-vodorode-stanovitsia-realnostiu-59fee7cf77d0e6e59c167db1