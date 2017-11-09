Си Цзиньпин обозначил 14 принципов “социализма с китайской спецификой”
19:48. 9 ноября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Председатель КНР отметил, что необходимо делать упор на воплощение в жизнь ключевых ценностей социализма и обеспечить лидирующую роль партии на всех направлениях деятельности
"Социализм с китайской спецификой" в ближайшие пять лет будет развиваться в соответствии с 14 основополагающими принципами.
Об этом на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Во-первых, необходимо обеспечить лидирующую роль партии на всех направлениях деятельности. <…> Во-вторых, все предпринимаемые нами усилия осуществляются ради народа. <…> В-третьих, всеобъемлющий процесс реформ будет только крепнуть", – отметил он.
По словам главы государства, еще один важный принцип – "утверждение новой теории развития". "Это основа и ключевой фактор для решения всех проблем, стоящих перед нашей страной", – подчеркнул он. В качестве пятой установки Си Цзиньпин обозначил "укрепление позиций народных масс как хозяина страны", защиту их прав. Шестой принцип – "последовательное утверждение законодательной основы и принципов правового государства".
Седьмой аспект – "неизменный упор на воплощение в жизнь ключевых ценностей социализма", далее по порядку следуют "улучшение благосостояния и повышение уровня жизни населения", "охрана окружающей среды", "обеспечение национальной безопасности", "максимальное усиление роли партии в деле армейского строительства", "обязательное сохранение в неизменном виде концепции "одна страна, две системы", активизация глобальных интеграционных процессов "для формирования человечества, связанного единой судьбой", "обеспечение жестких методов внутрипартийного регулирования".
В съезде принимают участие 2280 делегатов. После доклада Си Цзиньпина они заслушают отчет Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
"Социализм с китайской спецификой" в ближайшие пять лет будет развиваться в соответствии с 14 основополагающими принципами.
Об этом на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Во-первых, необходимо обеспечить лидирующую роль партии на всех направлениях деятельности. <…> Во-вторых, все предпринимаемые нами усилия осуществляются ради народа. <…> В-третьих, всеобъемлющий процесс реформ будет только крепнуть", – отметил он.
По словам главы государства, еще один важный принцип – "утверждение новой теории развития". "Это основа и ключевой фактор для решения всех проблем, стоящих перед нашей страной", – подчеркнул он. В качестве пятой установки Си Цзиньпин обозначил "укрепление позиций народных масс как хозяина страны", защиту их прав. Шестой принцип – "последовательное утверждение законодательной основы и принципов правового государства".
Седьмой аспект – "неизменный упор на воплощение в жизнь ключевых ценностей социализма", далее по порядку следуют "улучшение благосостояния и повышение уровня жизни населения", "охрана окружающей среды", "обеспечение национальной безопасности", "максимальное усиление роли партии в деле армейского строительства", "обязательное сохранение в неизменном виде концепции "одна страна, две системы", активизация глобальных интеграционных процессов "для формирования человечества, связанного единой судьбой", "обеспечение жестких методов внутрипартийного регулирования".
В съезде принимают участие 2280 делегатов. После доклада Си Цзиньпина они заслушают отчет Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com