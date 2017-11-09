Си Цзиньпин обозначил 14 принципов “социализма с китайской спецификой”

"Социализм с китайской спецификой" в ближайшие пять лет будет развиваться в соответствии с 14 основополагающими принципами.Об этом на открытии XIX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) заявил председатель КНР Си Цзиньпин."Во-первых, необходимо обеспечить лидирующую роль партии на всех направлениях деятельности. <…> Во-вторых, все предпринимаемые нами усилия осуществляются ради народа. <…> В-третьих, всеобъемлющий процесс реформ будет только крепнуть", – отметил он.По словам главы государства, еще один важный принцип – "утверждение новой теории развития". "Это основа и ключевой фактор для решения всех проблем, стоящих перед нашей страной", – подчеркнул он. В качестве пятой установки Си Цзиньпин обозначил "укрепление позиций народных масс как хозяина страны", защиту их прав. Шестой принцип – "последовательное утверждение законодательной основы и принципов правового государства".Седьмой аспект – "неизменный упор на воплощение в жизнь ключевых ценностей социализма", далее по порядку следуют "улучшение благосостояния и повышение уровня жизни населения", "охрана окружающей среды", "обеспечение национальной безопасности", "максимальное усиление роли партии в деле армейского строительства", "обязательное сохранение в неизменном виде концепции "одна страна, две системы", активизация глобальных интеграционных процессов "для формирования человечества, связанного единой судьбой", "обеспечение жестких методов внутрипартийного регулирования".В съезде принимают участие 2280 делегатов. После доклада Си Цзиньпина они заслушают отчет Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com