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Сечин получил повестку в суд из-за Улюкаева

09:48. 9 ноября 2017 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:


Прокурор Борис Непорожный обратился к судье с просьбой вызвать на допрос главного исполнительного директора компании «Роснефть» Игоря Сечина в связи с рассмотрением дела бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции. Судья согласилась, однако попросила уточнить, сможет ли сторона обвинения обеспечить явку Сечина. Павел Филипчук, еще один прокурор, участвующий в процессе, ответил утвердительно.

В пресс-службе Замоскворецкого суда, где идут слушания по делу Улюкаева, сообщили, что повестка выписана на 13 ноября. В «Роснефти», однако, обсуждать с журналистами эту ситуацию отказались. «Получим повестку – будем комментировать», – заявил представитель организации Михаил Леонтьев.

В свою очередь, защита экс-министра попросила вызвать на допрос целый ряд свидетелей, в том числе зампреда правительства Аркадия Дворковича, первого замглавы Минэнерго Алексея Текслера и оперативника СЭБ ФСБ Александра Калиниченко, передает «РИА Новости».

Напомним, Алексея Улюкаева, ранее возглавлявшего Министерство экономического развития, обвиняют в получении взятки размеров в два миллиона долларов за выдачу заключения, позволившего «Роснефти» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть». По версии обвинения, чиновник был задержан в момент передачи денег, которая проходила под контролем спецслужб. Сам Улюкаев свою вину категорически отрицает.

Источник: 2planeta.ru

Метки: российские новости
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