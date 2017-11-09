Премьера залило бензином

Недавно российский автопарк перевалил знаковую черту: число автомобилей в стране превысило 50 млн, из них четыре пятых – легковушки. Поставлен и рекорд по электромобилям, их стало чуть больше тысячи. Значит, за их исключением, все 50 млн владельцев машин задаются вопросом, почему в 2017 году так сильно дорожает бензин? Какого чёрта в стране, которая держит первое место в мире по производству нефти, цены на топливо с начала года растут втрое быстрее инфляции?

Литровый премьер

Премьер Медведев за поразительно долгое, с его-то талантами, время во власти сделал немало сомнительных заявлений. Одно из них гласило: «высокие цены на бензин лучше низких». Редкий случай, когда премьера хоть что-то слушается. Топливо в ответ на такую заботу тоже недавно поставило исторический рекорд. Летом средняя по стране стоимость марки АИ-95 впервые перескочила планку 40 руб./л, в ноябре подошла к 41. Дизель вообще взбесился: по сравнению с прошлым годом подорожал на четверть.

Наверное, проблема в очередном внезапном дефиците? Как выяснили «АН», ничего подобного, выпуск бензина в целом который год на подъёме. Благо Минэнерго не только подробно считает каждый произведённый литр, но и вдобавок каждые две недели проводит заседания особого штаба по контролю над выпуском нефтепродуктов.

Так вот, по данным этого штаба, в 2016 г. с января по октябрь нефтеперегонные заводы России выпустили 33 млн т бензина и 62, 8 млн т солярки. В нынешнем году за то же время заводы дали на-гора 32, 5 млн т бензина и 63, 5 млн дизеля. Бензина слегка недодали лишь потому, что спрос упал из-за высоких цен. Всё равно вышло неплохо – в среднем почти две тонны топлива на каждый автомобиль в России. Так что дефицита бензина в РФ нет в помине, наоборот, громадный избыток топлива с удвоенной силой прёт на экспорт.

Есть вторая версия: во всём виновато правительство. Тем более даже дети заметили, какой основной целью озадачен Медведев и его друзья: как бы ещё ободрать народ? Бензин наравне с выпивкой и сигаретами тут, конечно, давняя, излюбленная точка приложения.

Подозрение, безусловно, обосновано. В сентябре, несмотря на новости про маховик топливного подорожания, Медведев тихой сапой подмахнул указ о внеплановом повышении топливных акцизов. Автовладельцев обложили дополнительной данью в 50 копеек на литр. Это в придачу к уже заложенному [end_short_text]в бюджет нынешнего года повышению на 30 коп. за литр бензина и 23 коп. дизеля. Как радостно отметил любитель игры на барабанах, по совместительству глава Минфина А. Силуанов, дополнительное обстригание народа бензиновой данью уже до конца 2017 г. позволит выудить из его карманов ещё 40 млрд рублей.

Конечно, барабанщик Силуанов выразился иначе, но смысл был ровно этот. При этом регулярное повышение топливных поборов – процесс увлекательный, попробуй останови на скаку этого давно разогнавшегося коня. Шутка ли, лёгким росчерком пера правительство получит за счёт этой примитивной схемы дополнительные 60 млрд руб. в 2018 г. и минимум 80 млрд руб. – в 2019-м. Разумеется, Минфин вовсю заранее облизывается на эти деньги.

Правда о заправках

Так что сверху, из кабинета министров, бензиновые цены действительно сильно подтолкнули в спину. Но даже этот удар не мог дать такого рывка. По расчётам независимых экспертов, он обеспечил максимум 1, 5% подорожания.

Кто виноват в остальном? Судите сами. Эксперты приводят такую занятную статистику: в 2003 г. розничные цены на бензин в России превышали оптовые в среднем на 6%, в 2010 г. разрыв был уже на 8%. Такие накрутки на общем фоне кажутся небольшими, но при грандиозных объёмах доходы огромные. Что сейчас? В ноябре 2017 г. тонна АИ-95 оптом стоит 47 тыс. рублей. Учитывая, что в ней 1, 33 тыс. л бензина, выходит 35 руб. за литр. Разница с розницей примерно 7 руб., то есть накрутка уже около 20%.

Для сравнения: в странах пресловутого золотого миллиарда за последние 10 лет бензиновые наценки на заправках в среднем упали с 9 до 3%. Заправки там не работают даром, но зарабатывают в основном на побочном бизнесе типа придорожных кафе и магазинов. Бензин порой продают даже в убыток. У нас не так, потому что система работает радикально иначе.

По статистике, в России 15 тыс. заправок. Что характерно, парк автомобилей растёт, но число станций последние 10 лет почти не меняется. Половина заправок считаются независимыми, то есть формально конкурируют с заправочными отростками тройки крупнейших нефтяных компаний. При этом реально независимым достаётся небольшая часть пирога. Две трети бензина в РФ разливают три компании. Это «Роснефть», у которой почти 3 тыс. станций, ЛУКОЙЛ, открывший 2, 6 тыс. заправок, и «Газпромнефть», размахнувшая сеть на 1, 25 тыс. станций. Понятно, для своих отпускная цена бензина другая. Да и на побочный бизнес приносит нехило. Недавно «Газпром» хвастал, что с начала 2017 г. продал на заправках 21 млн чашек кофе, заработав на этом 1, 7 млрд рублей. «Роснефть» в прошлом году наварила кофе на 2, 4 млрд рублей.

Часть громадной системы уже видна. Это то, что в кулуарах, не слишком стесняясь, называют российским бензиновым картелем. То есть крайне немногочисленная группа чиновников и предпринимателей, которые давно и прочно подмяли под себя все запасы нефти в РФ, и все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Благо крупных месторождений не так много, да и НПЗ на всю страну у нас только 32. И все они приносят баснословную прибыль.

При этом не секрет, какими именно методами нефтяные компании порой раздувают цены. Сколько раз повторялась одна и та же история: как только ценам на бензин начинает что-то угрожать, например нефть заметно дешевеет, сразу по 10–15 нефтеперерабатывающих заводов одновременно пытаются встать на плановый ремонт. Рекорд в этом плане поставили в 2009 г., когда на якобы плановые ремонты внезапно встали сразу 17 нефтеперерабатывающих заводов. В тот момент это было 60% всех бензиновых мощностей РФ! Надо сказать, что такой дружной страстью эта индустрия не страдает ни в одном другом государстве. Представьте, если хотя бы четверть европейских или североамериканских бензиновых мощностей вдруг попытаются дружно встать на ремонт. Дело немедленно обернулось бы там грандиозным скандалом, расследованиями и массовыми арестами. У нас с негласной подачи правительства такое подлое обдирание народа прокатывает регулярно и безнаказанно.

Ползучий картель

При этом бензиновый картель вовсю распространяет мифы, будто топливо в России очень дёшевое. Мол, что придираться к росту цен на четверть в год, если раздают почти даром. По факту это жутчайшая ложь.

Вот доказательство. Недавно Всемирное энергетическое агентство сравнило стоимость бензина в 61 стране. Брали цены за весь прошлый год. Хотя РФ в 2016 г. вышла на первое место в мире по добыче нефти, бензин у нас оказался далеко не самый дешёвый. Чтобы свести все страны к одной шкале, специалисты считали стоимость бензина в галлонах (3, 785 л). Главная сенсация: в нашей стране такой объём топлива в среднем обходится в 161, 7 рубля. Тогда как в США цена оказалась 152 руб. по курсу Центробанка. При этом, по статистике, средняя зарплата в США в 5, 2 раза выше, чем в России, значит, топливо в США реально почти вшестеро доступнее народу.

Второе открытие. С 2014 г. цены менялись в обеих странах, вот только в разные стороны. В США за прошлый год бензин подешевел на 1, 4%. Тем временем в России в 2016 г. оптовые цены на бензин подскочили на 25%. Причины подорожания загадочны. Как отмечают эксперты, повышать цены не с чего, в России избыток бензина, все крупные НПЗ в 2016 г. страдали от перепроизводства.

Но высокие цены – ещё полбеды. Монополисты не стесняются продавать втридорога паршивый бензин. Вот лишь один смешной факт. Незадолго до кризиса российские цены на дизельное топливо практически сравнялись с североамериканскими. Именно в тот момент, когда произошло максимальное сближение цен, российский дизель признали худшим по качеству в Европе.

Как утверждает Федерация автомобилистов России, фальсифицированный бензин АИ-92 и АИ-95 продаётся на 70% заправок повально во всех регионах. По её оценкам, только объём поддельной солярки достигает 10 млн т в год. Впрочем, Росстандарт называет другие цифры. Недавняя масштабная проверка топлива выявила фальсификат на 18% заправок. У специалистов Минэнерго третий вариант, тоже неутешительный. Как подсчитало ведомство, в прошлом году в России около трети автомобильных бензинов было некачественным топливом.

Есть и такие данные. Каждый год в нашей стране потребляют на 5 млн т меньше бензина марки А-80, чем официально производят для внутренних нужд. На самом деле эти 5 млн т никуда не пропадают. Просто из них варварскими методами фабрикуют более дорогое топливо марок А-92 и А-95. В результате некоторые автомобилисты предпочитают заправляться 92-м бензином, потому что не исключено, что более дорогой 95‑й в действительности представляет собой накачанное присадками «восьмидесятое» топливо.

При этом с качеством топлива, которое с тех же заводов идёт на экспорт, всё в порядке. Для примера, РФ – крупнейший поставщик солярки в Европу. Мы продаём её на 15 с лишним миллиардов долларов в год. Покупали бы её, будь она того качества, как внутри России? Нет, поэтому кроме «зимней», «летней» и «арктической» марок дизеля у крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов есть ещё одна особая марка. Называется «экспортная». По качеству она разительно отличается от того, что поставляют на отечественные АЗС. Скажем, содержание серы в экспортной в пять раз ниже.

Что в итоге? Бензиновый картель, мягко скажем, не бедствует. Это тот случай, когда очень богатые богатеют всё чудовищнее за счёт остальных. Правительство, видимо, в доле, так что открывает ему зелёные коридоры на всё. Включая ползучее подорожание топлива при любых обстоятельствах, даже когда оно обязано дешеветь. Конечно, пока на носу выборы, будет хоть какой-то стопор. Хотя вполне вероятно, что перед неизбежным выходом в отставку Медведев подмахнёт ещё пачку крайне непопулярных указов.