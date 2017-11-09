Политическое и нравственное воспитание молодёжи как основа системной интеграции

Мир сменил материально-техническую парадигму на информационно-алгоритмическую. Информационно-алгоритмическая парадигма несёт в себе одновременно как созидательную, так и деструктивную направленность. Поэтому в обществе сегодня помимо созидательных тенденций, наблюдается значительное число деструктивных тенденций – угроза информационного фашизма, унификация культур, виртуализация мышления, инфантилизация , терроризм и т.д. Современные условия требуют разработки новых научных подходов, новых критериев оценки угроз и состояний социума, новых методик воспитания молодёжи. Одной из ключевых задач является политическое и нравственное воспитание управленческих кадров, способных отвечать за комплексное развитие территорий в условиях информационно-алгоритмической парадигмы.



Профессором международных отношений РАНХиГС М. М. Кучерявым введена научная категория «информационного суверенитета». По мнению М. М. Кучерявого он проявляется в информационно-технологической, информационно-политической и информационно-психологической сферах.



В статье мы будем использовать термины технологическая, психологическая и алгоритмическая (в терминологии М. М. Кучерявого – политическая) составляющие. Обратим внимание на информационно-политическую сферу, она предполагает изучение общественного сознания и прогнозирование изменений в обществе. На наш взгляд в настоящее время отсутствуют адекватные методики расчёта изменений сознания масс, как и оценки социальных угроз.



Перед учёными стоят вопросы каким образом и по каким критериями измерять составляющие информационного суверенитета, на основе каких данных делать прогнозы.



В настоящей работе мы затронем некоторые проблемные вопросы социального аспекта кибербезопасности (психологической и алгоритмической составляющие информационного суверенитета), с которыми сталкивается современная наука.

Социальные, гуманитарные науки должны изучать алгоритмическую (информационно-политическую) и информационно-психологическую сферы, разрабатывать практические предложения по улучшению жизни общества в условиях новой информационно-алгоритмической парадигмы.



Однако социальная наука занимается описанием общественных явлений по методикам прошлого века, статистические расчёты эпохи доминирования материально-технологической парадигмы не дадут верный результат.

Мы констатируем факт, что прикладным вопросам социального аспекта информационной безопасности в РФ не уделяется должного внимания. В теоретическом плане Центр СИ предлагает ввести характеристику этапов интеллектуального развития человека.



Данная характеристика полезна для выстраивания системы подготовки кадров нового образца. Этапы развития личности соответствуют возможности человека решать разные по степени сложности задачи.



I эшелон – задачи исполнения, II эшелон – это задачи управления, III – это задачи сопряжения.



На первом эшелоне возможно выделить следующие уровни развития личности: уровень 1 – исполнитель, уровень 2 – ответственный исполнитель, эти уровни условно соответствуют психическому возрасту первый – 3 — 7 лет, второй уровень – 7 – 12 лет.



На втором эшелоне – уровень 3 – управление, уровень 4 – запуск новых тенденций, психический возраст на уровне три – 12 – 21 год, уровень четыре – 21 – 45 лет.



Мы предлагаем ввести новую научную категорию — сопряжение. Эшелон сопряжения предполагает интеграцию разнокачественных элементов, систем и внедрение общего протокола взаимодействия между ними.



Уровень 5 и 6 – это уровни генерации новых идей.

Эшелон III не был подробно описан наукой, в связи с тем, что задачи интеграции на протяжении столетий тем или иным способом пытались решить закрытые экстерриториальные структуры (ордена, закрытые сообщества и т. д.)



Стратегическая задача интеграции – это выстраивание системы комплексного развития территорий, объединение разные социальных систем на общих морально-нравственных принципах. Необходимо задать объемлющий протокол взаимодействия, позволяющий организовать работу по развитию народов и территорий.

Технологии, информация, алгоритмы

Взаимодействие разнородных социальных систем происходит по трём направлениям: технологии, информация, алгоритмы (формирование внутренней логики).



Важно создать единое информационное пространство, ввести единые образовательные и воспитательные стандарты, наладить взаимовыгодные экономические связи.

Для решения задача сопряжения необходимы кадры соответствующего уровня подготовки и интеллектуального развития. Тут важно отметить, что интеллект человека может развиваться как в иерархии созидания, так и в иерархии разрушения.



Для выстраивания системы на каждом эшелоне должно быть достаточное количество людей: от исполнителей до стратегов, причём воспитанных в созидательной логике, несущих внутренние алгоритмы различения добра и зла.



В прошлом основатели СССР пытались решать задачу сопряжения, однако выродившийся в бюрократическую машину управленческий аппарат с ней не справился.

Основное внимание Советский Союз уделял развитию экономики, технологий как внутри страны, так и на международном уровне. Для развития экономических связей был создан СЭВ (Совет экономической взаимопомощи).



На окраинах Союза были построены промышленные комплексы. Каждая Республика производила разные виды товаров, необходимые для обеспечения советского народа. Страна была единым организмом, в котором каждая республика выполняла свою специальную функцию.



Важно отметить, что при правлении Сталина и Ленина центр (Москва) перенаправлял основные ресурсы на поддержку и развитие периферии Союза, где были сконцентрированы педагогические центры и наукограды.



Ситуация изменилась со времени правления Хрущёва, когда Москва сконцентрировала основные ресурсы у себя.



Постепенно от выстраивания социалистического строя отказались, произошло возвращение к феодально-монархическому строю, отсюда «дефицит», «блат», «геронтократия» (власть старцев) и прочие социальные болезни, которыми заболело государство Советский Союз.

В Союзе был создан особый тип культуры — советская культура, которая вносила новые категории, понятия в быт разных народов и интегрировала культурные особенности разных территорий. Культурный код формирует определённый взгляд на жизнь, мировоззрение народа.



Культура формируется через произведения кино и искусства, фольклор, литературу и т. д. Именно поэтому в СССР особенно внимательно относились к кино, народные комиссары писали правительственные распоряжения о необходимости цензуры и соблюдения разумных пропорции между увеселительными картинами и картинами пропагандистского характера.

Люди являются носителями определённой логики. Внутренняя логика формируется, прежде всего, через систему воспитания и образования. В СССР была организована система подготовки кадров, внутри страны были открыты интеллектуальные центры: научные учреждения, конструкторские бюро, академические городки, институты, университеты.



Был создан университет Дружбы народов, который позволял готовить специалистов-международников широкого профиля, в том числе и управленческих кадров для других стран. После обучения высококвалифицированных кадров отправляли на практику вглубь страны и в союзные республики. Кроме этого в Союзе работала система дополнительного образования, были открыты центры детского и молодёжного творчества, авиамодельные кружки и т. д. и т. п.

Со времён хрущёвской оттепели происходит догматизация учения, возведение партии в культ, развитие теории останавливается. Соответственно, в образовательных учреждениях СССР основной акцент делается на обучение молодёжи практическим техническим навыкам, при этом идеологическое и морально-нравственное обучение становится формальным.



Подготовка высококвалифицированных специалистов может занимать от 5 до 10 лет. Можно провести аналогию со строительством, где работы нулевого цикла занимают от 30 до 50% от себестоимости будущего здания, так и работа с кадрами начинается задолго до приёма человека на работу и даже в ВУЗ. В СССР кадров готовили больше, чем нужно, таким образом, накапливался избыточный потенциал, для запуска новых технологических решений.



Принципиальное отличие советской школы от западной было в том, что выпускники высшей школы имели широкий кругозор, умели применять полученные знания на практике и нести ответственность за социальные последствия инженерных решений.



Была выстроена система практико-ориентированного обучения, помимо теоретического обучения в университетах, в стране работала широкая сеть техникумов, реальных училищ, где молодёжь приобретала практический опыт труда и взаимодействия в коллективе при решении прикладных задач.

Современное образование

Современное образование стало рынком. В общедоступной образовательной системе человеку даётся некий узкий набор профессиональных навыков, которые на западный манер называют «компетенциями».



Болонская система выстроена таким образом, что человек постоянно вынужден набирать компетенции, как только набор компетенции устаревает, то ему срочно требуется переобучение на специальных курсах. Такой подход эффективен на короткий промежуток времени, так как специалист может быстро овладеть узкоспециальными навыками, но при этом в стратегическом плане работник с узким кругозором постоянно вынужден переучиваться.



Советская система развивала фундаментальное, творческое мышление, учила мыслить нестандартно, предполагала приобретение умений самообразования и самообучения. При этом на Западе система закрытых элитных учебных заведений существенно отличается от общедоступного высшего и среднего образования. В таких школах создаётся особый режим, где обучающиеся должны преодолевать трудности и на практике приобретать опыт управления, а не просто навыки командования.

В настоящее время стандарты советской школы в России заменяются на западные: с 2003 года происходит переход к болонской системе. Болонский процесс – это организация единого образовательного пространства европейских стран с целью создания конкурентоспособного образования по отношению к образовательным системам Австралии, Северной Америки, Юго-Восточной Азии и других регионов.



Болонская система предполагает жёсткую иерархию: бакалавриат предоставляет студенту набор компетенций, позволяющих выполнять какую-либо одну функцию. В магистратуре студентам предлагают более широкий объем знаний и только обучение в докторантуре предполагает ориентацию на фундаментальность и творчество.



Учебный год в университете разделяют на модули, во время которых ведутся разные дисциплины, во время занятий решаются кейсы (case-study). Метод кейс – это анализ единичной ситуации по тому или иному направлению.



Для такого метода характерна информативность, в ходе решения кейсов человек приобретает навыки. Но обладание набором навыков не означает, что человек приобрёл опыт решения системных сложных задач.

Самый существенный недостаток метода кейсов – это то, что человек настраивается на решение частных задач, при решении которых мозг не выполняет операцию обобщения, что способствует формированию клипового (модульного) мышления. Мозг не вырабатывает новое решение, а делает выборку из набора загруженных в голову программ, соответственно целостное мышление не формируется.



Опыт реального управления не зависит от количества компетенций. Советский психолог Лев Выготский писал о трёх важных составляющих понятийного (мы называем это мышление — «целостным») мышления 1. умение выделять суть объекта, явления; 2. умение видеть причину и прогнозировать последствия 3. умение систематизировать информацию и строить целостную картину ситуации. Человеку с клиповым мышлением крайне сложно управлять, и он фактически остаётся на уровне ответственного исполнителя, даже занимая разные управленческие должности.

Уровни интеллектуального развития

Разные произведения способствуют формированию того или иного уровня интеллектуального развития личности. Сказки формируют ответственных исполнителей, научная фантастика соответствует уровню управления.



Уровню четыре соответствуют исторические произведения и летописи, уровню пять и выше соответствуют гениальные художественные произведения, которые заставляют человека сопереживать.



Например, произведения классиков мировой литературы, легендарные мюзиклы и т.д. Деградация современного искусства и культуры – сигнал угрозы для общества.



Проблема состоит в том, что информационное пространство сегодня переполнено низкокачественными продуктами с отсутствием системы ценностей и морально-нравственных ориентиров, сказками, фэнтези, фейковыми историями, компьютерными играми, содержащими социально вредный контент.

Серьёзные проблемы современного общества – это виртуализация мышления, инфантилизация, отчуждение. Интернет – это инструмент, который предоставляет доступ к разного рода информации.



Информация воздействует на человека, она может носить технологический, психологический или алгоритмический характер. Поясним разницу между психологическим и алгоритмическим информационным воздействием на человека.



Информационный продукт, оказывающий психологическое воздействие, формирует импульс, который вызывает у человека эмоции, возможно, повергает его в шок на кратковременный период времени. В то время как продукт, оказывающий алгоритмическое воздействие, формирует базовые внутренние алгоритмы, которые определяют мировоззрение человека и его поведение в социуме.



В предельном случае такие продукты изменяют базовых алгоритмы восприятия действительности, в следствии чего человек начинает по-другому воспринимает окружающий мир. В алгоритмических продуктах присутствует обязательное разъяснение, формируется отношения к тому или иному явлению.



Проведение информационно-алгоритмических операций ведёт к изменениям восприятия реальной действительности в долгосрочной перспективе. Порою эффект от применения информационного оружия сравним с химической лоботомией.



Сознание людей глубоко травмировано. Ярким примером является молодёжь.

Молодые люди воспитываются на кино и интернет-индустрии, на компьютерных играх. Они проводят много времени в виртуальном пространстве, за мониторами компьютеров. Проблема заключается в том, что при этом у них задействованы ограниченное число органов восприятия – зрительный канал, руки, которые манипулируют мышкой и клавиатурой, а также слуховой канал для восприятия звука.



Взаимодействуя с машиной, дети лишаются опыта чувственного сопереживания. Компьютерные технологии не могут воссоздать полноценную модель природы, они моделируют лишь частные случаи действительности, либо вымышленную реальность.



У молодёжи формируется абстрактное, оторванное от реальности, мышление, они становятся отчуждены от окружающего мира.

«Три толстяка» как сказка о будущем

Технология погружения в мистическое пространство была описана ещё до бурного развития компьютерных технологий. В 1924 году Ю. Олеши написал сказку «Три толстяка», в которой описывается мальчик Тутти, наследный принц, которому толстяки собирались передать право правления после себя.



Они хотели, чтобы придворный учёный сделал мальчику «железное сердце», чтобы тот был жестоким и безжалостным, но учёный отказался, за что был посажен в клетку. Мальчика воспитывали в искусственно идеальных условиях, вместо друзей ему подарили механическую куклу, с которой он проводил время.

В сказке показано как Тутти, воспитанный в искусственной среде, не знает и не понимает, что такое боль, его чувства атрофированы. К сожалению, тоже самое в массовом порядке происходит с современной молодёжью.



Человек, смотрящий на мир отчуждённо, не может адекватно оценивать реальность и не в состоянии нести ответственность за те или иные решения, а, соответственно, не в состоянии управлять. Управление на основе абстрактного мышления приводит к абсурду в реальной жизни.



Сложность заключается в том, что неразвитость умения сопереживать, сочувствовать миру и окружающим не позволяет развиться воли, взрастить механизм внутренней коррекции.



Огромный объем абстрактной информации приводит к тому, что человек постепенно начинает воспринимать любую информацию как белый шум.



Ввиду отсутствия умения самокоррекции человек психически остаётся максимум на уровне ответственного исполнителя, которому постоянно нужно новое техническое задание для исполнения.

В СССР ключевое внимание в образовании уделялось технологиям, обретению технологических навыков при этом недостаточно внимания уделялось алгоритмической составляющей (морально-нравственному и политическому воспитанию).



СССР был подкован с точки зрения развития экономики и технологий, но он не был эффективен с точки зрения высокочастотных процессов и не смог противодействовать внешней информационной агрессии.



Основная целевая аудитория для западных захватчиков была молодёжь. Оккупанты организовали постоянное информационно-психологическое воздействие на советских граждан, было проведено ряд информационно-алгоритмических операций.

В настоящее время оккупанты ослабили информационный пресс на простых россиян. Средний класс отходит от психологического шока и осознает последствия развала СССР. Различные группы (лондонская, французская, израильская и прочие) легализуются на территории РФ.

В значительно меньшей мере информационно-психологическое воздействие оказывают на население, но элита продолжает находиться под информационно-алгоритмическим прессом. Оккупанты закрепляют свои позиции через взращивание управленческой элиты.



Так они стремятся повысить эффективность управления оккупированной территорией. На элиту воздействует через закрытые клубы, орденские структуры, корпоративы, постоянные связи с зарубежными партнёрами и т.д. Оккупанты управляют высокочастотными информационными процессами.

Однако сегодня в РФ они столкнулись с низкочастотным процессом – защитными механизмами национального культурного кода.



Некоторые представители элиты, несмотря на информационное давление, выступают против оккупантов, то же самое явление происходило с Россией 200 лет назад, когда выходцы из элиты стали защищать народ и российское государство.



Сегодня в РФ возникает алгоритмический конфликт между элитой и народом, и внутри самой элиты.

По материалам: Центр СИ