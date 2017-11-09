Открытие силы тяги электромагнитных волн в космосе

Электромагнитная волна – есть источник силы движения в космосе! Это новое для науки и для полетов в космосе открытие, которое сделано здесь и сейчас! Объяснение принципа работы двигателя EmDrive Р. Шойера.

Этим объясняется принцип работы двигателя EmDrive американского инженера Роджера Шойера. Электромагнитная волна взаимодействует с материей космоса.

Американский инженер-электрик Роджер Шойер (Roger Shawyer) в 1999 г. изобрел принципиально новый двигатель для полетов ракет и спутников в космосе. Свой новый аппарат, напоминающий по внешнему виду «ведро» (см. картинку), работающий от излучения электромагнитных волн сверх высокой частоты он назвал – EmDrive (электромагнитный привод). Идею двигателя Р. Шойер запатентовал, её подхватили в мире и в 2010 году в Китае, а затем в США создали действующие модели.

В процессе испытаний было установлено, что двигатель EmDrive реально обладает тягой. По теоретическим расчетам (пишет российская газета «Комсомольская правда» в номере № 104 от 13.09.2017 г.), оснащенный сверхпроводящими магнитами, он имеет перспективу и может развивать скорость до 30 000 км. в секунду.

Р. Шойер, повествуя о работе нового двигателя, ничего не сказал о принципе возникающей в нём силы тяги. Отмечая преимущества, он акцентировал внимание лишь на том, что двигатель не потребляет и не сжигает никакого топлива, и движется совсем в другую сторону, откуда в корпус двигателя подводится источник электромагнитных волн СВЧ.

Ученые-критики не попытались понять, как и за счет чего образуется сила тяги, в словах Р. Шойера они не увидели ничего кроме нарушения Третьего закон Ньютона, который гласит: «Взаимодействия двух тел друг на друга равны между собой и направлены в противоположные стороны».

На сегодняшний день учеными со всего мира о принципе работы двигателя EmDrive было высказано множество самых невероятных гипотез, начиная от категоричных утверждений – этого не может быть никогда, до скрупулезных, сложных математических расчетов, которые нисколько не «проливают света» в объяснение принципа движения. В этой связи, как пошутил Альберт Эйнштейн: «С тех пор, как за теорию относительности принялись математики, я уже и сам больше не понимаю».))

Общая у «ученых» гипотез ошибка в том, что они рассматривают двигатель отдельно без связи и взаимодействия материи космоса.

Не буду здесь их предположения перечислять, чтобы, повторяя, окончательно не сбить вас с толку и, чтобы не запутать дело (желающие могут найти в СМИ, высказанные предположения самостоятельно). Достаточно будет подвести итог, что ни одно из их предположение не объясняет – откуда у двигателя EmDrive берется сила тяги.

Здесь следует привести и другую мысль А. Эйнштейна: «Никакую проблему нельзя решить на том же уровне, на котором она возникла». – Для открытия, для решения вопроса – надо посмотреть шире на проблему и вокруг.

По какому принципу и закону физики работает двигатель Р. Шойера?

В то время когда ученые пытались безуспешно найти объяснение принципа движения двигателя Р. Шойера – миллиарды живых существ на Земле этим принципом передвижения ежедневно пользуется уже на протяжении многих сотен миллионов лет.

Тяга у EmDrive, как уже установлено есть. Никаких известных законов физики он не нарушает, а, напротив, EmDrive двигается в соответствии с Третьим законом Ньютона.

Однородное – отталкивается от однородного, подобное – отталкивается от подобного – показывает нам закон Природы.

Посмотрите, например, как перемещается рыба в воде. – Её хвост (плавники) воспроизводят в толще воды волновые колебания. Рыба движется вперёд, отталкиваясь хвостом от воды (усилия хвоста рыбы раскладываются на векторные составляющие).

Также и крылья у птиц воспроизводят волновые колебания, отталкиваясь в движении от воздуха. И змея, двигаясь по земле, тоже повторяет своим телом волновое движение, отталкиваясь от земли. Наконец, вспомните себя – как и за счет чего вы в ластах отлично плывете в воде…

Материя, окружающая живое существо разная по плотности (вода, воздух, земля), а принцип движения вперёд у всех везде один!

Почему волновое перемещение в природе не замечают многие ученые?

- Да, потому что они вязнут умом в детали, как «страус закапываются головой в песок», а потому не видят окружающего.

Очень точно эту ситуацию про многих современных «ученых», раздавших сами себе ученые степени и звания академиков, объяснил немецкий мыслитель и философ Артур Шопенгауэр: «Ученые – это те, кто начитался книг; но мыслители, гении, просветители мира и двигатели человечества это те, – кто читал непосредственно в книге Вселенной».

Точно так же – по аналогии с движением живых существ на Земле – по Третьему закону Ньютона перемещается и аппарат Р. Шойера EmDrive.

На этой картинке (выше) показана проекция действия электромагнитной волны СВЧ на «донышки ведра».

Электромагнитные волны СВЧ двигателя – аналогично! воспроизводят функцию: хвоста у рыбы в воде, крыльев у птиц в воздухе и извивающегося тела у змеи на земле.

Чтобы сделать такое заявление необходимо опрокинуть ещё одну современную «научную» догму, тормозящую науку и развитие изучения космоса. «Только со смертью догмы начинается наука», - Галилео Галилей.

Необходимо принять одно условие, что - космос это не вакуум, не пустая среда.

«Никаким количеством экспериментов нельзя доказать теорию (что космос есть пустота – прим. автора); но достаточно одного эксперимента, чтобы её опровергнуть», – Альберт Эйнштейн.

Таким экспериментальным инструментом опровержения теории космической пустоты межзвездного пространства и служит принцип движения двигателя EmDrive – возникающий от силы тяги электромагнитных волн СВЧ, отталкивающихся от материи среды в космосе.

Давайте подумаем. – Если от Солнца исходит свет (электромагнитное излучение), если уже известно, что этот свет приходит и давит на Землю, то значит только одно – та же самая материя излучения будет и между нашими планетами в космосе. Что на концах, то и в середине. Иначе не возможно.

Космос – огромное в состоянии рассеянного поля – количество частиц, как «космический бульон», наполненный излучениями от миллиардов звезд и составляет основную массу Вселенной.

«Темная» материя – т.е. невидимая и неизученная человеком полевая материя частиц Космоса. (См. картинку – шкала распределения электромагнитных волн по длине волн и по частоте).

Двигатель инженера Р. Шойера EmDrive в настоящем виде (по причине отсутствия ранее объяснения принципа его движения) – несовершенная конструкция. Его можно сравнить – с «рыбой без головы, но с двумя противоположно направленными хвостами, передвигающийся в сторону действия усилия от большего хвоста». – В результате сложения действия разнонаправленных сил от электромагнитных волн у него очень малая тяга.

Используя объяснение принципа движения, изложенное выше, можно провести усовершенствование двигателя EmDrive, и тогда он будет действительно развивать большую тягу, иметь скорость соразмерную скорости света (электромагнитных волн). Делать повороты под углом 90 – 180 градусов (подобно наблюдениям траектории и скорости перемещений неземных космических объектов).

Употребив названный принцип силы тяги от электромагнитных волн – двигаться в воздухе и толще воды на Земле.

Что именно для этого следует сделать? – Можно сказать, но это уже будет другая тема, которая выходит за рамки открытия силы тяги электромагнитных волн в космосе и объяснения принципа движения EmDrive от электромагнитных волн СВЧ в насыщенной излучениями космической среде.

Владимир Гарматюк

Россия, г. Вологда, 8.11.2017 г.