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Музей святости

12:51. 9 ноября 2017 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал:


Угар и лужи "примирения". В Екатеринбурге в "Музее святости" https://zergulio.livejournal.com/5388981.html выставлен экспонат "Тираны".

- Выставка современных художников «Не убивай!» открылась в Екатеринбурге в Музее святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ в. Одним из экспонатов стала работа художника Сергея Лаушкина под названием «Тираны». Он выставил скульптуры Ленина, Троцкого и Дзержинского, которые были сделаны изо льда с добавлением красителя. Выставка современных художников «Не убивай!» открылась в Екатеринбурге в Музее святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ в. На открытии присутствовали рядовые посетители и руководство епархии. Во время открытия лед таял — и скульптуры превращались в кроваво-красные лужи. «Прекрасный образ того, как они должны уйти из нашей жизни», — заметила сотрудник музея Оксана Иванова

Свяяятые 90-е…
PS. Бюста Сталина нет, потому что побоялись, что "музей" затопит продуктами перфоманса.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: дзержинский, екатеринбург, идиоты, Ленин, Россия, троцкий, юмор
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