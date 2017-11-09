Музей святости
12:51. 9 ноября 2017 Просмотров - 119 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Угар и лужи "примирения". В Екатеринбурге в "Музее святости" https://zergulio.livejournal.com/5388981.html выставлен экспонат "Тираны".
- Выставка современных художников «Не убивай!» открылась в Екатеринбурге в Музее святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ в. Одним из экспонатов стала работа художника Сергея Лаушкина под названием «Тираны». Он выставил скульптуры Ленина, Троцкого и Дзержинского, которые были сделаны изо льда с добавлением красителя. Выставка современных художников «Не убивай!» открылась в Екатеринбурге в Музее святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ в. На открытии присутствовали рядовые посетители и руководство епархии. Во время открытия лед таял — и скульптуры превращались в кроваво-красные лужи. «Прекрасный образ того, как они должны уйти из нашей жизни», — заметила сотрудник музея Оксана Иванова
Свяяятые 90-е…
PS. Бюста Сталина нет, потому что побоялись, что "музей" затопит продуктами перфоманса.
Источник: colonelcassad.livejournal.com