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Крымские вина завоевали награды на международном конкурсе в Гонконге

19:11. 9 ноября 2017 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:

крым

Виноделы Крыма могут собой гордиться. Их продукция удостоилась наград на международном конкурсе Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition (HKIWSC) в Гонконге. Два предприятия Крыма получили серебряные и бронзовые медали, заинтересовав ценителей в Китае и Японии.

В Гонконге был представлен групповой стенд российских производителей вина. В результате «бронзу» получили белые вина из основной сортовой линейки 2016 года урожая: AlmaValleySauvignonBlanc и AlmaValleyRiesling. «Серебро» - десертная мадера 2010 года и сладкое вино LateHarvest 2016 года производства ФГУП «Массандра».

         
         

В этом же году крымское хозяйство Alma Valley (бронзовый призер) также участвовала в проходившей в Дюссельдорфе международной выставке ProWein 2017 (второй раз!), представляя российское виноделие. Тем самым винодельня подчеркнула свой высокий профессиональный статус. ProWeine давно считается одним из лидеров среди винных форумов. 

В Гонконге гости мероприятия крымские вина оценили, особенно те, что были произведены из автохтонных сортов винограда. Новизна привлекает иностранцев, позволяя российским виноделам, в частности – крымским производителям, надеяться на расширение рынков сбыта для своей продукции. Тем более что Гонконг считается одним из самых дорогих и престижных рынков мира по вину, а тут такой неподдельный интерес.

Крымчанам могут гордиться. Презентации Alma Valley на выставке в Гонконге и ранее в Германии стали важным индикатором для мирового сообщества: в России есть достойные вина, соответствующие современным международным стандартам, стилю и качеству.

Метки: вино, виноделие крыма, КОНКУРС, награды
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