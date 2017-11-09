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Goblin News 30: массовые убийства в США, захоронение Ленина и жертвы домогательств Кевина Спейси

18:29. 9 ноября 2017 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:

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В этом выпуске:
00:05 массовые убийства на Манхэттене, в Колорадо и в Техасе
04:15 мнения о захоронении Ленина и его последствия
08:23 новый склад денег полковника Захарченко
13:20 мнение США об украинских идеях касательно миротворцев ООН на Донбассе
14:59 гей-бесчинства Кевина Спейси
18:39 успехи “Матильды” в отечественном прокате

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/goblin_ne…

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Источник: www.youtube.com

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