Goblin News 30: массовые убийства в США, захоронение Ленина и жертвы домогательств Кевина Спейси

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В этом выпуске:

00:05 массовые убийства на Манхэттене, в Колорадо и в Техасе

04:15 мнения о захоронении Ленина и его последствия

08:23 новый склад денег полковника Захарченко

13:20 мнение США об украинских идеях касательно миротворцев ООН на Донбассе

14:59 гей-бесчинства Кевина Спейси

18:39 успехи “Матильды” в отечественном прокате



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Источник: www.youtube.com