Гендерные перестановки в «Фонтанка.Ру»: Ксения Суворова прикроет спину Вышенкова?

В петербургском интернет-издании «Фонтанка.Ру» кадровые перестановки, хотя в свете последних скандалов, правильнее будет назвать их гендерными. Вероятно, для прикрытия гомосексуальных похождений Евгения Вышенкова, зама главного редактора издания, и выбрали новую «медийную ширму» - главреда блога «Нетология» Ксению Суворову. Руководящая должность для Суворовой - это большая удача или все же отвлекающий маневр Горшкова?

О назначении стало известно 7 ноября. С каким же «багажом» придет новый директор в издание? Чего ждать от девушки, имеющей опыт преподавания курсов по контент-маркетингу, аналитике и ведении соцсетей городских сообществ? Почему она решила покинуть центр онлайн-образования и писать жизненные истории вместо работы в сфере Digital Marketing?

Стоит признать, что слова Суворовой о том, что на прежнем месте работы ей не вырасти, внушают сомнения. Известно, что в современном мире работа в Digital-медиа и рекламе считается одним из перспективнейших направлений: есть работа и зарплаты растут. Бизнесу сейчас необходимо продвигать свой продукт или услуги с помощью различного рода цифровых каналов: социальных медиа, email, поисковиков, сайтов, приложений и пр. Да и юна слишком Суворова для должности директора по развитию, опыта маловато.

Должность ответственная, а девушка успела «руку набить» только при написании статей для авторских порталов и преподавании в Университете интернет-профессий «Нетология». Может, на принятие такого рода решения руководством «Фонтанки» повлиял тот факт, что Суворова замужем и воспитывает двухлетнего сына? Молоденькая бизнес-леди, успевающая и карьеру строить, и в семье себя реализовавшая?

Правда, девушка также зарекомендовала себя как «идеальный кандидат» для «Фонтанки» своими предыдущими высказываниями и поведением. Вероятно, именно последнее и отодвинуло на второй план требование обладать набором профессиональных качеств, необходимых для работы на должности руководителя направления развития газеты, переживающей кризис.

В числе ее высказываний рассуждения о России как стране, где наблюдается «стабильность дураков, дорог и биомассы». Попытки продвинуть феминистические взгляды на пустом месте: так, реклама в Сети Суворовой не понравилась наличием женщины в коротком платье. Как отметил один из пользователей: «возмущаться разрешено только женскому полу?». И все это на фоне публикаций снимков в стиле «ню» и желании присоединиться к ЛГБТ на пару с мужем - Александром Шадовым.

Да, ей точно гарантировано внимание со стороны пользователей социальных сетей и подписчиков «Фонтанки». Гомосексуальные похождения Вышенкова перестанут привлекать повышенное внимание, когда появится новое лицо, причем не стесняющееся раскрыть и показать «все стороны» своей натуры: от голого зада до оскорбления России и соотечественников.

После назначения Суворовой на руководящую должность управленческий «пазл» издания сложился полностью. Кто в него вошел? Топ-менеджер Андрей Константинов со своим «АЖУР-медиа» и громкими скандалами по разработке и внедрению схем по шантажу бизнесменов и ведущих ВУЗов Северной столицы. Главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков, пытающийся замять коррупционные скандалы публикацией лжи о кибератаке на серверы издания. Заместитель Горшкова Евгений Вышенков, бывший зэк, псевдожурналист и личный пиарщик «миллиардера» Михаила Баракина, именующий себя «новым ночным губернатором» Петербурга.

И вот новая «звездочка», так сказать, в довесок - Ксения Суворова, точнее, новый скандал для создания информационной шумихи вокруг газеты. Если газета переживает кризис, с которым ее руководство не способно справиться, то в ход идут нестандартные решения, вплоть до применения грязных методов. Константинов, Горшков и Вышенков решили бросить на амбразуру своих пороков девушку, которая явно не понимает, во что ввязалась. Хуже всего, что Суворова неизлечимо больна и стрессы ей противопоказаны.

Ситуация за гранью… Руководство «Фонтанки» в очередной раз проявило свою истинную сущность, возложив решение проблем, которые они создавали годами, на явно неопытную и к тому же имеющую проблемы со здоровьем девушку. И какой справедливости в свой адрес они еще требуют? Отвлекающий маневр главреда Горшкова уже завершился провалом…