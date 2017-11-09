Двигатель Маска взорвался на испытаниях

Двигатель для новой ракеты Илона Маска взорвался при проведении испытаний в Техасе. В компании уверяют, что инцидент не повлияет на график предстоящих запусков.

Инженеры SpaceX, компании, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, разбираются с новой проблемой — взрывом нового ракетного двигателя во время испытаний.

Инцидент произошел еще 4 ноября, первым о нем сообщила газета Washington Post. Речь идет о новой модели двигателя Merlin, который планируется использовать в новой версии ракеты Falcon 9. Испытания проводились на предприятии компании SpaceX в Техасе. «Инцидент произошел во время квалификационных испытаний двигателя Merlin на нашем заводе по производству ракет в Макгрегоре, штат Техас», — говорится в сообщении компании. При взрыве никто не пострадал, в настоящее время проводится «всестороннее и полное расследование» с участием различных государственных служб и агентств США.

И хотя в самой компании пока подробностей инцидента не приводят, источники сообщают, что взрыв произошел на испытательном стенде, который состоит из двух отсеков. Первый получил значительные повреждения, и на его восстановление уйдет от двух до четырех недель. На ремонт второго потребуется несколько дней. По словам источника SpaceNews внутри компании, взрыв произошел не во время огневых испытаний, а во время процедуры, при которой жидкий кислород прогоняют через двигатель для поиска возможных утечек.

В компании уверены, что инцидент не повлияет на график предстоящих запусков. По данным СМИ, взорвался новый двигатель Merlin, который будет устанавливаться на новое поколение ракет Falcon 9, поэтому нынешнее поколение этих ракет инцидент не затронет. «SpaceX выполняет текущие обязательства, и мы не ожидаем, что это повлияет на наши темпы запусков», — заявили в компании. Инцидент, сообщили в компании, заставит лишь отложить испытания новых двигателей до завершения расследования.

В ходе испытания новой техники и запусков за последние несколько лет компания SpaceX уже пережила несколько аварий, которые становились причиной переноса пусков. Так, в 2015 году ракета Falcon 9, доставлявшая груз для МКС, взорвалась спустя две минуты после старта с космодрома на мысе Канаверал. А в сентябре 2016 года ракета взорвалась на стартовом столе во время заправки топливом.

Минувший год стал самым успешным для компании SpaceX с точки зрения частоты запусков — начиная с января, их число уже достигло 16.

В 14 запусках удалось успешно вернуть первые ступени ракеты, которые будут использованы в новых ракетах, благодаря чему Илон Маск надеется значительно снизить стоимость запусков.

До конца года SpaceX намерена осуществить еще как минимум три запуска. На декабрь намечены запуск грузового корабля Dragon к Международной космической станции и запуск разом десяти спутников системы Iridium Next. Кроме того, на 16 ноября намечен запуск некой секретной миссии, про которую не известно ничего, кроме названия — Zuma. Она будет запущена в интересах одного из государственных агентств США.

Merlin — жидкостный ракетный двигатель, используемый в первой ступени семейства ракет Falcon. Falcon 9 в первой ступени имеет девять таких двигателей, работающих на паре кислород-керосин.

Однако главным событием года для компании SpaceX в случае успеха может стать первый запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy, который, возможно, удастся осуществить до конца декабря. Впрочем, в компании предупредили, что ввиду сложности с подготовкой запуск этой ракеты сверхтяжелого класса может состояться и позже. Предполагается, что этот носитель сможет выводить на низкую опорную орбиту 63 тонны, а на геопереходную – 27 тонн.

Источник: nnm.me