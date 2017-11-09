Цирк уехал – Куча осталась.

Как и ожидалось, опереточный иск Навального к президенту Путину, поданный юристами ФБК в Тверской суд Москвы, был отклонён. Навальный ещё на стадии подачи иска в одном из своих видео, как всегда, кривляясь и паясничая, заявил, что всё это на самом деле бутафория и буффонада, так как "кровавый режим" иск всё равно отклонит. Он и отклонил, поскольку юристы ФБК и сам Навальный оказались настолько "профессиональными", что не рассказали своим сетевым почитателям про юридическую невозможность подать иск и привлечь к ответственности действующего президента России. Впрочем, такие нормы действуют в подавляющем числе стран вне зависимости от формы правления и объясняются просто: для нормального осуществления своих полномочий глава государства должен быть защищён от претензий разного рода городских сумасшедших и политических проходимцев.

Вообще, вся эта возня Навального с исками напоминает метания человека с развивающейся политической импотенцией. Всё меньше и меньше людей приходят на его митинги в регионах. И сам Навальный, и его правая рука Леонид Волков (даже в большей степени) уже заврались окончательно. То у них власти запрещают тотально везде митинги, то вдруг оказывается, что в подавляющем числе городов, включая областные центры и миллионники, всё прекрасно согласовано. То они тащат сторонников куда-то за гаражи, то призывают выйти на площади.

Навальный судорожно мечется в поисках хоть какой-то опоры, в итоге опускаясь уже до какой-то площадной брани в адрес одной из старейших либеральных газет в стране, — утром он накинулся на "Ведомости" из-за того, что его персону забыли указать в заметке, посвящённой выдвижению лидера КПРФ на предстоящих президентских выборах. Потом, правда, издатель "Ведомостей" Демьян Кудрявцев пришёл в комментарии и покормил Навального кое-какой субстанцией с лопаты, заявив, что его фамилия упоминалась в материалах издания за год порядка 800 раз, на что Навальный в итоге отплатил какой-то детской истерикой в "Фейсбуке".

А ведь есть и истинные причины всего этого мельтешения — потрачено уже под 200 миллионов рублей, а эффекта в итоге-то и нет. В регионах Навальный становится всё менее и менее популярным, его так называемые предвыборные штабы сотрясают постоянные кадровые скандалы, а сами ячейки возглавляют какие-то мутные персонажи то с нацистским прошлым, то с долговым, то и вовсе с уголовным — то бишь работы никакой системной не ведётся, пылесос засасывает всех, фильтров никаких нет, так как и команды никакой вместе со скрепляющей идеей тоже нет.

В принципе, после закономерного фиаско в Тверском суде с заведомо провальным иском к Путину Навальный может такую же стратегию начать эксплуатировать и дальше. Нет света в подъезде — подавай иск к Путину. Ограбил в метро карманник — это Путин виноват. Не клеится работа, люди не приходят на митинги — и тут виноват глава государства. Абсолютно бессубъектная, страусиная позиция, у которой есть только кратковременный пиар-эффект. Кстати, прошедшие накануне задержания доморощенных "революционеров", обманутых Мальцевым, наглядно показывают степень бессилия Навального. Можно как угодно относиться к лидеру "Артподготовки", но он по крайней мере дистанционно подвигнул небольшую часть людей приехать в Москву и чего-то там готовить (слава богу, идиотов ФСБ в итоге повязала).

А Навальный что сделал? Иск к Путину подал да заставил хипстеров и школоту крутить спиннеры, приговаривая, что вот ужо они сейчас режим-то шатнут. Вот и раздаётся это бессистемное "ко-ко-ко" из всех соцсетей. Хотя, в общем-то, трубочка крысолова продолжает выдувать свою незамысловатую песенку. Пока на сладкую жизнь и поездки на зарубежные курорты хватает — Навальный и дальше будет тянуть свою лямку "народного трибуна", хотя фантазия и креатив его явно начали покидать.

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https://life.ru/t/политика/1058680/tsirk_uiekhal_kloun_ostalsia_kak_navalnyi_ostalsia_biez_zritieliei