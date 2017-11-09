«Адский утенок»: бомбардировщик Су-34 за 60 секунд
18:28. 9 ноября 2017 Просмотров - 171 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Су-34 создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества современных истребителей четвертого поколения типа F-15 и F-16. Именно поэтому Су-34 способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести бой с истребителями.
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Источник: www.youtube.com