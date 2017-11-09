4,6 млрд. на борьбу с Россией

В Конгрессе США анонсировали выделение 4,6 млрд. долларов на борьбу с Россией в восточной Европе, в рамках оборонного бюджета на 2018 году.Речь идет о проведении учений, поддержании боеготовности развернутых в восточной Европе войск, поддержке армий местных сателлитов, проведения мероприятий связанных с кибербезопасностью, информационной войной и т.д.Украина в рамках этих планов получит 350 млн. долларов, Прибалтика – 100 млн.Стоит отметить, что состоялось прогнозированное ранее увеличение расходов на Восточную Европу, но не такое масштабное, как могло бы быть. Стоит напомнить, что в 2015 бюджет на эту деятельность составлял порядка 750 млн. долларов. В 2016 он вырос до 3,5 млрд. Сейчас рост не столь существенный, но тем не менее, тенденция к увеличению расходов на "противодействие России", вполне сохраняется, при этом скорее всего рост расходов на этом направлении может иметь место и у ЦРУ с АНБ.Что это значит на практике?1. Активность войск США и НАТО на западном направлении не снизится, а наоборот, будет медленно увеличиваться. Мотивация останется прежней – "противодействие российской агрессии". При этом, помимо развертывания своих контингентов, США продолжат давить на младших союзников и сателлитов, с целью увеличения их участия в американских программах в Восточной Европе.2. Учений и различных военных активностей станет больше. Они будут связаны как с отработкой взаимодействия армии США с армиями стран НАТО, но и с решением задач по повышению боевых возможностей армий буферных государств вроде Украины, Литвы, Латвии, Эстонии. Симметричные меры принимаемые РФ будут представляться как "доказательства агрессивных намерений" и обоснования для последующего роста военного бюджета.3. Увеличение финансирование наверняка скажется на усилении информационно-пропагандистских мероприятий, так что можно ожидать усиления военной пропаганды на тему "плохая Россия удумала недоброе", "Россия хочет захватить Польшу, Прибалитику, Молдавию" (нужное подчеркнуть).4. Скорее всего усилятся атаки на информационную инфраструктуру РФ в рамках "борьбы с русскими хакерами", при этом надо понимать, что помимо Пентагона, этими вопросами занимаются и другие службы. Вероятны полноценные кибератаки на государственные гражданские и военно-разведывательные структуры. Скорее всего продолжится активизация и агентурной деятельности на территории Восточной Европы и РФ.5. В Украине, Белоруссии, Молдавии усилится пропаганда НАТО и соответственно антироссийская пропаганда направленная на борьбу за буферные государства. Конечная цель определяется стратегией "сдерживания России" и связана с полным выдавливанием российского политического, экономического и военного влияния в этих государствах. Порошенко скорее всего будет в среднесрочной перспективе сохранять поддержку Вашингтона, а давление на Лукашенко и Додона будет усиливаться.Таким образом, общая эскалационная риторика в дипломатических отношений будет сохраняться, за счет систематических практических и информационных антироссийских мероприятий по линии Пентагона. Трамп не смог/не захотел переломить данный вектор, поэтому несмотря на определенные усилия с обеих сторон по снижению напряженности, верх в среднесрочной перспективе будут брать "ястребы" с обеих сторон, так как Россия вряд ли сможет оставить без ответа подобную деятельность у своих границ, что будет выливаться как в усиление военных контингентов на западном направлении, проводить их перевооружение, активизировать техническую и агентурную разведку в Восточной Европе, проводить активные контрпропагандистские мероприятия в рамках идущей информационной войны и т.д.Но в этом есть и позитивная сторона, как бы не старались наши западники ценой уступок нормализовать отношения с США, у них это теперь вряд ли получится. Соответственно, логика конфликта будет толкать РФ к более активным шагам, хотя скорее всего до выборов президента ситуацию постараются сохранить в рамках существующего ситуативного статус-кво в Восточной Европе.

Источник: colonelcassad.livejournal.com