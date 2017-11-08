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Запад взволнован русскими базами на Кубе и во Вьетнаме

13:59. 8 ноября 2017 Просмотров - 429 Нет комментариев Опубликовал:

Британские журналисты обеспокоены созданием российских военных баз на Кубе и Вьетнаме. Как считают представители СМИ, это приведет к напряженности во всем мире.

 

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Франц Клинцевич и Виктор Бондарев предложили разместить военные базы "прямо под носом у США". Сенаторы считают, что такой шаг станет адекватным и отрезвляющим ответом на размещение американских ракетных систем возле российских границ.

"Российская база на Кубе должна быть комплексной: там будет и авиация и морские военные суда. Она обязательно должна там появиться. Это стратегически важный ключевой момент", — пояснил Франц Клинцевич.

Его поддержал и Виктор Бондарев, добавив, что такая же база должна появиться не только на Кубе, но и во Вьетнаме.

Британские журналисты сразу же вспомнили 1962 год, тогда чуть не разразилась ядерная война между СССР и США. В это время на кубе располагалась самая большая советская военная баз.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти России намерены построить базу Военно-морского флота на Курильских островах. Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его словам, "решение принято. Оно в стадии реализации…идут организационные вопросы". Напомним, в 2016 году стало известно о планах создать на Курильском острове Матуа пункт базирования кораблей и восстановить там аэродром.

Что касается Кубы, в ноябре прошлого года информированный источник в МИДе России сообщил российским СМИ: "Россия не ведет переговоры с Кубой о размещении на территории этой страны военной базы РФ". По его словам, корабли РФ обслуживаются в портах Кубы, но без участия российских военнослужащих и специалистов.

В то же время замминистра обороны РФ Николай Панков недвусмысленно намекнул: "Минобороны РФ планирует вернуть военные базы на Кубу и во Вьетнам". По его словам, оборонное ведомство России изучает вопрос возвращения российских военных баз на Кубу и во Вьетнам. "Действительно сейчас идет переосмысление тех решений, которые когда-то были приняты. А что касается нашего присутствия на дальних подступах, то мы этой работой занимаемся", — добавил он.

 

Россия должна развивать военные базы за рубежом

 

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https://www.pravda.ru/news/world/07-11-2017/1352560-baza-0/

Метки: военные базы, возвращение, вьетнам, куба, Россия
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