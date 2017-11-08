Величие Октября. Евгений Спицын

Концептуал СМИ Непризнанные достижения столетней давности

Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассказывает о значении Великой Октябрьской социалистической Революции для истории и будущего нашей страны и всего человечества.



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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич



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