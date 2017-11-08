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Величие Октября. Евгений Спицын

08:12. 8 ноября 2017 Просмотров - 140 Один комментарий Опубликовал:

Непризнанные достижения столетней давности

Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассказывает о значении Великой Октябрьской социалистической Революции для истории и будущего нашей страны и всего человечества.

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Рекомендуем:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 2704 178
    Михаил 8 ноября 2017 в 9:37 Ссылка Пометить
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    Как же достали в этим октябрем. Его надо приравнять к пропаганде фашизма и все встанет на свои места.

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