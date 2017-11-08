Величие Октября. Евгений Спицын
08:12. 8 ноября 2017 Просмотров - 140 Один комментарий Опубликовал: brahman
Непризнанные достижения столетней давности
Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын рассказывает о значении Великой Октябрьской социалистической Революции для истории и будущего нашей страны и всего человечества.
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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
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Концептуал ТВ
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Как же достали в этим октябрем. Его надо приравнять к пропаганде фашизма и все встанет на свои места.