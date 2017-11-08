Украина готовит разрыв дипломатических отношений с Россией

Украина опять ломает Вашингтону политическую игру. От разрыва дипотношений потеряет, в первую очередь, Америка: нет украино-российских отношений – как же в них «канат перетягивать»?

Ну хорошо. Мы тоже можем что-нибудь разорвать…

Новость о том, что Верховная Рада Украины планирует 16 ноября принять закон, в котором содержится решение о разрыве дипломатических отношений с Россией, гораздо больше говорит нам не о России и не об Украине. А, как ни странно, о Соединённых Штатах Америки.

«Всё смешалось в доме…» — даже сложно сказать уже, чей это, в конце концов, дом. Американцы прямолинейно полагают, что «кто Украину ужинает, тот её и танцует», но вся штука в том, что это украинское решение крупно подставляет США. Которые никак не могут отвыкнуть от того, что, в отличие от прочих их вассалов и марионеток, на Украине они столкнулись с невиданной ранее хитромудростью в чисто национальном стиле «Мы и деньги у вас возьмём, и всё по-своему, а не по-вашему в итоге сделаем».

На вопрос о том, какие сейчас отношения между Россией и США, ответить очень просто – плохие. Штаты жмут, Россия отбивается. В ходе давления на своего геополитического конкурента (а то, что речь идёт именно и только о конкуренции, а не о высоких идеалах, прямо говорится в американских законах о санкциях против РФ: там без экивоков сказано, что главная цель санкций – противодействие растущему влиянию России в Европе и Евразии) Белый дом принимает всё новые и новые санкции, изобретая для этого подчас совсем уж натянутые поводы. Скажем, работник ОБСЕ Джозеф Стоун, машина которого подорвалась на украинской мине в ЛНР в апреле 2017 года, стал «сакральной жертвой» вот прям мирового масштаба, и теперь неутомимые американские крючкотворы готовят санкционный «список Стоуна», в который собираются, как и в «список Магнитского», запихнуть побольше известных персон. А что, зря, что ли, Стоун погиб? «Пусть пользу приносит» (с) Кот Матроскин.

Как на это отвечает Россия? Да как обычно, в общем, по-русски отвечает. Мобилизацией. Не прогибается, а напротив – делает крайне решительные жесты, обращённые к собственному народу, демонстрирующие непоколебимость и «ни шагу назад». К их числу вполне можно отнести и вчерашний марш-парад на Красной площади в память парада 7 ноября 1941 года. Немаловажная деталь — перед Мавзолеем, который в кои-то веки не задрапировали. Конспирологам один этот факт много говорит.







Но и без конспирологии это выглядело очень круто, очень воодушевляюще – такая связь времён:

На Ria.ru, комментируя этот событие в историческом контексте, весьма проницательно написали: «Этот парад по силе воздействия на ход событий историки приравнивают к важной военной операции. Он имел большое значение по поднятию морального духа среди армии и всей страны, показав миру, что Москва не сдается, и боевой дух солдат не сломлен». В этом можно увидеть прозрачный намёк и на сегодняшние обстоятельства: прошёл не просто памятный парад, прошла военная операция по поднятию морального духа народа. Того духа, который глупые американцы и пытаются сломить своими жалкими санкциями. Достойный ответ: они нам – список запретов, а мы им – память о 41 годе, когда в сто раз хуже было, а не сдались. А вам, тем более, и не подумаем сдаваться! Есть, однако, одно большое «но» — США предусмотрительно оставляют возможность отыграть назад. Диалог между нашими странами не прекращается, встречи на высшем уровне происходят и в обозримой перспективе продолжат происходить (скажем, Путин вполне готов встретиться с Трампом во время турне по Азии 10-11 ноября), и конфронтация наших стран напоминает перетягивание каната. Самое глупое в этой ситуации – решить, что для победы нужно перерубить сам канат. Именно это может сделать Украина. Она никак не хочет смириться с тем, что для неё отведена особая роль в американо-российских отношениях – роль рычага влияния, роль послушной «жертвы агрессии», роль «пальчиковой куклы». Такая роль совсем не предусматривает самостоятельных манёвров – не за это Америка теперь Киеву миллиарды даёт. Даёт за то, чтобы в один нужный момент там гавкнули, в другой нужный – промолчали. И вот сейчас Украина гавкнула ужасно не вовремя – аккурат тогда, когда Вашингтон решил доброжелательно улыбнуться Москве в рамках временной смены «кнута» на «пряник», в вопросе урегулирования на Донбассе. Курт Волкер на днях прямо осадил киевских «непримиримых»: «Украина несколько лет назад привнесла идею о размещении миротворческой миссии ООН на востоке Украины. В то время Россия не была готова изучить это. Когда Россия представила свою идею в сентябре, Украина была готова выйти со своим собственным предложением. Но у нас были некоторые события, дискуссии, привлечение Соединенных Штатов к более активному участию в этом, дискуссии с россиянами напрямую об этом, русские взяли на себя инициативу, чтобы что-то предложить. Мы обсудили это и с Украиной и сказали: «Давайте не выдвигать конкурирующую резолюцию, давайте попробуем начать дискуссию о принципах, о том, что должно делать миротворческие силы эффективными, и посмотрим, сможем ли мы достичь договоренностей». Уж куда яснее-то?!! Открытым текстом, категорически говорится: да не высовывайтесь вы, так вас разтак, не мешайте нашей дипломатической игре. Украинцы, как это им клинически свойственно, сделали всё наоборот и в десять раз хуже: нельзя «высунуть» (смешно на мову переводится русское слово «выдвинуть») контр-резолюцию по миротворцам, окей – мы вообще с РФ дипотношения разорвём! Не в том вопрос, что от этого Россия что-либо потеряет – потеряет, в первую очередь, Америка: нет украино-российских отношений – как же в них «канат перетягивать»? Взаимный бойкот – крайне странный метод дипломатического торга. Нельзя договариваться, замолчав. А если не договариваться с Россией от имени «интересов Украины», зачем вообще Украина нужна Белому Дому? Рычаг треснул и угрожает сломаться, а потом ему дорога одна – в утиль. Куркули, как обычно, решили, что они самые умные и могут всех обмануть, но явно переоценили собственную важность. Шантаж имеет смысл только до публикации компромата, а после – всё, козырей нет. До 16 ноября, когда за разрыв отношений будет голосовать Рада, произойдёт немало важных российско-американских встреч на высшем уровне. И, вполне вероятно, по их итогам из Вашингтона скажут на штатско-украинской мове: «Высунули ваш неуместный законопроект? Теперь обратно засовывайте». Самое смешное, что в Киеве могут и не послушаться, как уже не раз бывало. И получается, что Америка избрала в качестве инструмента для шантажа России такой «рычаг», который больше проблем приносит не Москве, а Вашингтону. Григорий Игнатов

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https://jpgazeta.ru/ukraina-gotovit-razryiv-diplomaticheskih-otnosheniy-s-rossiey/