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Сводки от ополчения Новороссии 08 ноября 2017

17:33. 8 ноября 2017 Просмотров - 27 Нет комментариев Опубликовал:

Как выглядит обещанное перемирие от Порошенко, глазами жителей Донбасса

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Переговоры по Донбассу зашли в тупик, — ОБСЕ

Переговоры по Донбассу зашли в тупик, — ОБСЕ | Русская весна

На данный момент в центре внимания вопрос миротворцев.

Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе зашли в тупик. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на Варшавском форуме по безопасности.

«Мы в полном тупике в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе», — сказал он.

Генсек подчеркнул, что трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе пытается принять меры в разных направлениях, но без политического сигнала со стороны нормандской четверки у участников переговоров и наблюдателей ОБСЕ ограничено поле для маневра.

Он обратил внимание на то, что в последнее время идет обсуждение вопроса по размещению на Донбассе миротворческой миссии ООН.

Генсек ОБСЕ считает, что это может несколько отвлечь внимание от основного вопроса — выполнения минских договоренностей.

Говоря о состоянии безопасности на Донбассе, генсек ОБСЕ отметил, что в регионе нет значительного улучшения в этом вопросе: после объявления очередного перемирия относительное спокойствие сохраняется только в течение нескольких недель, а потом боевые действия вновь усиливаются.

«Много тяжелого вооружения на линии соприкосновения. Поэтому есть большой риск широкомасштабного возобновления боевых действий», — заявил Гремингер.

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Зона АТО стала зоной хаоса

© РИА Новости / Игорь Маслов
В ДНР заявили о взрыве на военном складе украинских силовиков. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что взрывы на военных складах уже стали для Украины устойчивой тенденцией.

Населенный пункт Опытное в Донбассе, в котором, по заявлению украинских силовиков, произошел подрыв склада боеприпасов, полностью контролируется Киевом, завили в оперативном командовании  ДНР, передает РИА Новости.

Ранее в Киеве заявили о взрыве принадлежащего ополченцам склада боеприпасов в районе подконтрольного ДНР поселка Опытное, при этом отметив, что именно разлет осколков при детонации привел к повреждениям жилых домов и инфраструктуры в Донецке.

“Судя по заявлению, командование ВСУ абсолютно не владеет обстановкой и в своем сообщении указало, что Опытное находится на территории, подконтрольной ДНР. Это, конечно, льстит нам. Но требуется уточнение: трагедия произошла на временно оккупированной территории ВСУ, и вся ответственность за происшествие лежит исключительно на личном составе ВСУ”, – сказали в оперативном командовании ДНР.

В ведомстве добавили, что таким образом Киев “признал факт возгорания боеприпасов на своих складах в районе Опытного, которое произошло 5 ноября”.

В оперативном командовании ДНР ранее заявили о подрыве склада боеприпасов украинских силовиков в поселке Опытное в воскресенье, 5 ноября. В этот же день под обстрел со стороны украинских силовиков попал Киевский район Донецка. По информации командования самопровозглашенной республики, огонь велся из артиллерии и минометов, два человека пострадали, повреждено около 10 домов.

Политолог Александр Асафов считает, что центральные киевские власти, по сути, не контролируют ситуацию в зоне так называемой антитеррористической операции.

“Зона “АТО”, несмотря на заявления Киева о том, что он полностью контролирует ситуацию, что там существуют военный порядок и дисциплина, это зона хаоса, это зона контрабанды, торговли оружием и людьми. И в принципе ничего центральная власть сейчас не может там контролировать. Даже обстрелы, которые мы видим в последнее время, инициируются не Киевом, а делаются младшим и средним командным составом для получения так называемых боевых выплат, которые выше выплат, идущих вне боевого режима”, – сказал Александр Асафов в эфире радио Sputnik.

По его словам, пожары на военных складах, которые стали на Украине уже тенденцией, прежде всего, призваны скрыть хищения боеприпасов.

“Все пожары, которые происходят на военных складах, обычно скрывают массовые хищения и продажу боеприпасов самими военными. Эти боеприпасы пытаются продать как своим противникам, так и на широком контрабандном рынке, в том числе, переправляя их, например, в Сирию для поставок в ИГИЛ (“Исламское государство” – террористическая организация, запрещенная в РФ). Такие факты известны. Взрывы на военных складах для Украины уже стали достаточно устойчивой тенденцией. И я думаю, что пожары на складах, массовые хищения, да и просто поджоги боеприпасов из-за бытового пьянства солдат будут продолжаться”, – считает политолог.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

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