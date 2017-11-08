Сводки от ополчения Новороссии 08 ноября 2017

На данный момент в центре внимания вопрос миротворцев.

Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе зашли в тупик. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на Варшавском форуме по безопасности.

«Мы в полном тупике в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе», — сказал он.

Генсек подчеркнул, что трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе пытается принять меры в разных направлениях, но без политического сигнала со стороны нормандской четверки у участников переговоров и наблюдателей ОБСЕ ограничено поле для маневра.

Он обратил внимание на то, что в последнее время идет обсуждение вопроса по размещению на Донбассе миротворческой миссии ООН.

Генсек ОБСЕ считает, что это может несколько отвлечь внимание от основного вопроса — выполнения минских договоренностей.

Говоря о состоянии безопасности на Донбассе, генсек ОБСЕ отметил, что в регионе нет значительного улучшения в этом вопросе: после объявления очередного перемирия относительное спокойствие сохраняется только в течение нескольких недель, а потом боевые действия вновь усиливаются.

«Много тяжелого вооружения на линии соприкосновения. Поэтому есть большой риск широкомасштабного возобновления боевых действий», — заявил Гремингер.

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