Сводки от ополчения Новороссии 08 ноября 2017
- 17:33 Как выглядит обещанное перемирие от Порошенко, глазами жителей Донбасса.
- 17:33 Количество обстрелов ДНР украинскими боевиками увеличилось вдвое – Басурин.
- 17:33 Ситуация в ЛНР имеет тенденцию к обострению – Марочко.
- 17:32 Позиции ВС ДНР под Докучаевском: перемирие, которого нет.
- 17:32 В Луганске на военном кладбище установили памятники павшим за Донбасс бойцам.
- 16:10 Переговоры по Донбассу зашли в тупик, — ОБСЕ.
- 12:21 Зона АТО стала зоной хаоса.
Как выглядит обещанное перемирие от Порошенко, глазами жителей Донбасса
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Количество обстрелов ДНР украинскими боевиками увеличилось вдвое – Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Ситуация в ЛНР имеет тенденцию к обострению – Марочко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Позиции ВС ДНР под Докучаевском: перемирие, которого нет
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В Луганске на военном кладбище установили памятники павшим за Донбасс бойцам
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Переговоры по Донбассу зашли в тупик, — ОБСЕ
На данный момент в центре внимания вопрос миротворцев.
Переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе зашли в тупик. Об этом заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на Варшавском форуме по безопасности.
«Мы в полном тупике в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе», — сказал он.
Генсек подчеркнул, что трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе пытается принять меры в разных направлениях, но без политического сигнала со стороны нормандской четверки у участников переговоров и наблюдателей ОБСЕ ограничено поле для маневра.
Он обратил внимание на то, что в последнее время идет обсуждение вопроса по размещению на Донбассе миротворческой миссии ООН.
Генсек ОБСЕ считает, что это может несколько отвлечь внимание от основного вопроса — выполнения минских договоренностей.
Говоря о состоянии безопасности на Донбассе, генсек ОБСЕ отметил, что в регионе нет значительного улучшения в этом вопросе: после объявления очередного перемирия относительное спокойствие сохраняется только в течение нескольких недель, а потом боевые действия вновь усиливаются.
«Много тяжелого вооружения на линии соприкосновения. Поэтому есть большой риск широкомасштабного возобновления боевых действий», — заявил Гремингер.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Зона АТО стала зоной хаоса
Населенный пункт Опытное в Донбассе, в котором, по заявлению украинских силовиков, произошел подрыв склада боеприпасов, полностью контролируется Киевом, завили в оперативном командовании ДНР, передает РИА Новости.
Ранее в Киеве заявили о взрыве принадлежащего ополченцам склада боеприпасов в районе подконтрольного ДНР поселка Опытное, при этом отметив, что именно разлет осколков при детонации привел к повреждениям жилых домов и инфраструктуры в Донецке.
В ведомстве добавили, что таким образом Киев “признал факт возгорания боеприпасов на своих складах в районе Опытного, которое произошло 5 ноября”.
В оперативном командовании ДНР ранее заявили о подрыве склада боеприпасов украинских силовиков в поселке Опытное в воскресенье, 5 ноября. В этот же день под обстрел со стороны украинских силовиков попал Киевский район Донецка. По информации командования самопровозглашенной республики, огонь велся из артиллерии и минометов, два человека пострадали, повреждено около 10 домов.
Политолог Александр Асафов считает, что центральные киевские власти, по сути, не контролируют ситуацию в зоне так называемой антитеррористической операции.
По его словам, пожары на военных складах, которые стали на Украине уже тенденцией, прежде всего, призваны скрыть хищения боеприпасов.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru