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Столетие революции в Донецке

17:44. 8 ноября 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

В день столетия революции меня пригласили в Донецке на уникальное мероприятие: гашение юбилейных почтовых марок. Их выпустила почта ДНР.

Источник: dan-news.info

«Почта Донбасса» выпустила марку с изображением главного памятника Ленину в столице ДНР

Донецк, 7 ноя – корр. ДАН. Государственное предприятие «Почта Донбасса» сегодня ввело в обращение художественную марку и конверт, посвященные столетию Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. Торжественная церемония специального гашения прошла в литературном зале Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Крупской.

Мероприятие посетили министр связи ДНР Виктор Яценко, и.о. министра культуры Республики Михаил Желтяков, генеральный директор ГП «Почта Донбасса» Денис Неудачин, советник Главы ДНР Захар Прилепин, российский публицист Николай Стариков.

«Хочу поздравить всех вас с праздником, с этим великим событием, которое произошло ровно 100 лет назад. Я знаю, что у нас в Республике хранят и чтят историю», — обратился к присутствующим Желтяков.

На марке №93 «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции» изображен самый масштабный в Донецке памятник Владимиру Ленину, который установлен на центральной площади города. Здесь же помещены слова создателя советского государства о Донбассе: «Донбасс, это — не случайный район, а это — район, без которого социалистическое строительство останется простым добрым пожеланием».

Номинал марки составляет 30 рублей, её тираж – 14 тысяч экземпляров. На специальном конверте первого дня изображены портрет Ленина и один из главных символов Октябрьской Революции – крейсер «Аврора». На обратной стороне конверта – информация о событиях 1917 года. Его цена — восемь рублей, тираж – 1 500 экземпляров.

«Мне кажется, что главное в революции – это идея, а значит дух. Вот этот дух, который заключен в справедливости, свободолюбии и стремлении решить социальные проблемы, он сегодня присутствует здесь, в Донбассе. Поэтому в столетие Великой революции я посчитал обязательным находиться у вас и отмечать вместе этот праздник», — отметил в своем выступлении Стариков.

Марки с конвертами могли купить все желающие. После процедуры спецгашения состоялась традиционная автограф-сессия. Стоит отметить, что сегодня в главной библиотеке Республики работает выставка книг различных авторов, повествующих о событиях Революции 1917 года.

Добавим, что сегодня исполняется 100 лет со дня Октябрьской революции, положившей начало созданию Советского государства в границах Российской империи. Ровно 100 лет назад, 7 ноября (25 октября по старому стилю), в Санкт-Петербурге начались выступления верных большевикам воинских частей и рабочей гвардии, которые брали под контроль основные объекты инфраструктуры города. По сигналу холостым залпом с крейсера «Аврора» день закончился ночным штурмом Зимнего дворца, резиденции Временного правительства, и провозглашением нового правительства на Всероссийском съезде советов рабочих и солдатских депутатов. Именно с этого дня началось формирование органов власти Советской России и строительство государства, которое впоследствии вошло в историю как СССР.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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