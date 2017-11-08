Сенсация осталась за кадром. Кто помог отловить затерявшийся “Салют-7″?

Подвести «Союз Т-13» к «мёртвой» станции помог точный расчёт наших математиков. © / Кадр из фильма

Кто вывел на цель?

Эта удивительная история десятилетиями оставалась засекреченной и лишь сейчас вышла на большой экран. Но увлечённые сюжетными перипетиями зрители не задаются самым первым, самым главным вопросом: каким образом Джанибековуи Савиных удалось отыскать «мёртвую», молчащую космическую станцию «Салют-7» в безбрежном околоземном пространстве?

Ответ на этот вопрос вполне может стать сенсацией. В ближнем космосе уже тогда вращалось 20 тыс. искусственных объектов - так называемый космический мусор, за которым пристально наблюдают станции слежения и контроля космического пространства. Они могут определять положение «мёртвого» объекта в данный момент времени, однако вычислить траекторию беспорядочно болтающегося мусора таким путём невозможно. По какой же траектории надо было запустить «Союз Т-13», чтобы через несколько суток он подошёл вплотную к станции, которая находится неизвестно где?

Экипаж космического корабля «Союз Т-13» Владимир Джанибеков и Виктор Савиных. Фото: РИА Новости/ Александр Моклецов

С точностью до метра

На первых порах ответа у специалистов ЦУП на этот вопрос не было. Но вскоре выяснилось, что в стране существует группа математиков из малоизвестного ОАО «Вымпел», которые владеют методами и алгоритмами построения траекторий низкоорбитальных объектов, а потому могут чисто вычислительными методами моделировать орбиты любых искусственных тел в ближнем космосе. Математики из «Вымпела» готовы были выдать данные, гарантирующие приближение космонавтов к станции на 3 км. Увы, этот результат космонавтов не устроил: тёмный молчащий «Салют-7» на таком расстоянии можно было и не заметить. Перед математиками поставили вопрос: а на 500 м можете подвести корабль к станции?

Руководитель группы математиков Захарий Хуторовский ответил, что для этого надо разработать новые алгоритмы. Срок - 1,5 месяца.

Но в космических штабах люди работают опытные и осторожные. Когда Хуторовский представил новые расчёты (с точностью до 300 м), его по­просили на основе этих алгоритмов рассчитать орбиту некоего околоземного объекта, о котором на Земле знали всё. Это была проверка.

Математические алгоритмы Хуторовского дали идеальный результат. Теперь Земля точно знала, в какую именно точку ближнего космоса надо направить «Союз ­Т-13», чтобы он нашёл там замолкнувшую космическую станцию.

О дальнейшей эпопее её героического спасения и рассказывает кинофильм «Салют-7».

Что американцу не под силу

А математики остались в сторонке, если не считать того, что тогдашний министр ракето­строения О. Д. Бакланов из своего фонда выдал «постороннему» ­Хуторовскому премию в 250 руб.

Однако этой удивительной историей рассказ о наших математиках, производящих уникальные космические вычисления, только начинается.