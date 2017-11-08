Сенсация осталась за кадром. Кто помог отловить затерявшийся “Салют-7″?
Героический, страстный фильм о спасении нашими космонавтами потерявшей управление околоземной станции бьёт рекорды посещаемости.
Подвести «Союз Т-13» к «мёртвой» станции помог точный расчёт наших математиков. © / Кадр из фильма
Кто вывел на цель?
Эта удивительная история десятилетиями оставалась засекреченной и лишь сейчас вышла на большой экран. Но увлечённые сюжетными перипетиями зрители не задаются самым первым, самым главным вопросом: каким образом Джанибековуи Савиных удалось отыскать «мёртвую», молчащую космическую станцию «Салют-7» в безбрежном околоземном пространстве?
Ответ на этот вопрос вполне может стать сенсацией. В ближнем космосе уже тогда вращалось 20 тыс. искусственных объектов - так называемый космический мусор, за которым пристально наблюдают станции слежения и контроля космического пространства. Они могут определять положение «мёртвого» объекта в данный момент времени, однако вычислить траекторию беспорядочно болтающегося мусора таким путём невозможно. По какой же траектории надо было запустить «Союз Т-13», чтобы через несколько суток он подошёл вплотную к станции, которая находится неизвестно где?
Экипаж космического корабля «Союз Т-13» Владимир Джанибеков и Виктор Савиных. Фото: РИА Новости/ Александр Моклецов
С точностью до метра
На первых порах ответа у специалистов ЦУП на этот вопрос не было. Но вскоре выяснилось, что в стране существует группа математиков из малоизвестного ОАО «Вымпел», которые владеют методами и алгоритмами построения траекторий низкоорбитальных объектов, а потому могут чисто вычислительными методами моделировать орбиты любых искусственных тел в ближнем космосе. Математики из «Вымпела» готовы были выдать данные, гарантирующие приближение космонавтов к станции на 3 км. Увы, этот результат космонавтов не устроил: тёмный молчащий «Салют-7» на таком расстоянии можно было и не заметить. Перед математиками поставили вопрос: а на 500 м можете подвести корабль к станции?
Руководитель группы математиков Захарий Хуторовский ответил, что для этого надо разработать новые алгоритмы. Срок - 1,5 месяца.
Но в космических штабах люди работают опытные и осторожные. Когда Хуторовский представил новые расчёты (с точностью до 300 м), его попросили на основе этих алгоритмов рассчитать орбиту некоего околоземного объекта, о котором на Земле знали всё. Это была проверка.
Математические алгоритмы Хуторовского дали идеальный результат. Теперь Земля точно знала, в какую именно точку ближнего космоса надо направить «Союз Т-13», чтобы он нашёл там замолкнувшую космическую станцию.
О дальнейшей эпопее её героического спасения и рассказывает кинофильм «Салют-7».
Что американцу не под силу
А математики остались в сторонке, если не считать того, что тогдашний министр ракетостроения О. Д. Бакланов из своего фонда выдал «постороннему» Хуторовскому премию в 250 руб.
Однако этой удивительной историей рассказ о наших математиках, производящих уникальные космические вычисления, только начинается.
В группе Захария Хуторовского собрались молодые математики, окончившие МГУ и добившиеся феноменальных успехов в космических расчётах. После 1991 г. некоторые уехали в США, где их приняли с распростёртыми объятиями. Однако продолжающий поддерживать с ними связь Захарий знает, что выдающихся результатов в своём деле они не добились, двинувшись по протоптанному американскому пути.
У США гораздо шире возможности вычислительных машин, и дело сводится к тому, чтобы просчитать несметное число данных. В России ситуация иная, нашим математикам приходится брать сугубо творческими достижениями по составлению таких «хитрых» алгоритмов, которые существенно сокращают длительность машинной обработки.
И сегодня вокруг Хуторовского вырастает новая поросль молодых математиков, идущих именно русским путём. Свидетельство тому - уникальный космический каталог, который Захарий Хуторовский и его коллектив еженедельно обновляют в целях безопасности всего околоземного космоса.
Об этом каталоге нельзя не сказать особо.
Благодаря нашим математикам российский Центр контроля космического пространства точно знает орбиты всех космических «соринок», а это очень важно, чтобы не допускать их столкновения со спутниками. Вполне понятно, такую же работу ведут в США. Но! Из всей массы искусственного мусора, летающего в космосе вокруг Земли, американцы не в силах определить траекторию 2650 объектов. Даже их сверхмощные вычислительные машины не могут им помочь. А вот алгоритмы русских математиков успешно справляются с этой задачей. Неслучайно их престиж в мире чрезвычайно высок. НАСА просто не в состоянии проконтролировать весь космический сор без еженедельно обновляемого каталога Захария Хуторовского.
Получить разрешение на всемирную электронную публикацию каталога было непросто. Помог случай: однажды в космосе столкнулись советский и американский спутники, дав большую волну осколков, то есть сора. Русский спутник уже завершил свой жизненный цикл, и его траекторию невозможно было скорректировать. А вот американцы вполне могли уйти от столкновения, но прозевали опасную ситуацию.
После этого и было решено сделать каталог Хуторовского всемирным достоянием, чтобы он служил интересам всех космических держав.
Возвращаясь к героической и драматической истории «Салюта-7», не могу не упомянуть ещё одно историческое сравнение. Всем известна героическая танковая битва на Курской дуге, в которой был сломан хребет дивизиям фашистских «Тигров». Черчилль, знавший о планах Гитлера по данным немецкой шифровальной машины, захваченной британцами, отправил Сталину лукавую телеграмму такого содержания: «Текущим летом Гитлер не намерен вести наступление. Можете отдохнуть». Однако знаменитый советский разведчик Ким Филби прислал данные о том, что немцы готовят крупнейший танковый удар под Прохоровкой. И Ставка Верховного главнокомандования не только успела скрытно сосредоточить именно у Прохоровки мощный танковый кулак, но и начала наступление на сутки раньше, чем намеревались это сделать фашисты. Битва под Прохоровкой увенчалась нашей блестящей победой, теперь о ней напоминает величественный храм.
Да и Филби более всего гордился именно этой своей удачей. Так что не менее гениальные алгоритмы наших математиков, точно указавших местоположение потерявшей управление космической станции, можно уподобить секрету, добытому Кимом Филби.
Мнение эксперта
Заместитель руководителя космических полётов (1972-2005 гг.) Виктор Благов:
- При поиске «Салюта-7» мы действительно обращались к математикам из Центра контроля космического пространства (ЦККП). С ними сотрудничал главный баллистик ЦУПа Николай Иванов. И они оказали огромную помощь. Но справедливости ради скажу, что только их данных всё равно было недостаточно, чтобы найти станцию на орбите. Был необходим комплекс данных, в частности, сведения от астрономов, от специалистов по системам управления корабля. В те дни в ЦУПе работали сотни человек, в том числе 200 сотрудников, приглашённых со стороны. Благодаря мозговому штурму этой слаженной команды станцию удалось обнаружить, а затем спасти.
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http://www.aif.ru/society/science/sensaciya_ostalas_za_kadrom_kto_pomog_otlovit_zateryavshiysya_salyut-7
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Скорость вращения Земли 1675км час,465м сек,скорость звука 331м сек.
Вопрос-на какой параллели была измерена скорость вращения Земли?При смещении по меридиану-изменяется скорость вращения,следовательно при смещении по меридиану требуется разная гравитация,а если она везде одинаковая значит меняется масса перемещаемого предмета,но я я везде на Земле вешу одинаково!!!
ЗЕМЛЯ-не есть шар вращающийся вокруг своей оси!!!
Послушайте Андрея Тюняева.
Мы не знаем правды,а кто знает тот владеет миром!!!
Какие к чертям Салюты,Аппалоны,Протоны и Атласы!!!
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В космосе вакуум – низкое давление,так нам говорят.
Был проведён эксперимен,из жд.цисцерны откачивался воздух,толщина стенок 15-20мм,её схлопнуло как бумажку.Как нужно выровнить давление в космических аппаратах и скафандрах космонавтов,которые к тому же мягкие???А ещё его нужно поддерживать!!!
Ищите правду,которая одна!!!