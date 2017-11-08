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Саудо-ливанская война

10:56. 8 ноября 2017 Просмотров - 219 Нет комментариев Опубликовал:


Саудовскую Аравию продолжает изрядно трясти.
После визита короля Салмана в Москву, страна уже успела пережить пуски баллистических ракет из Йемена, массовые аресты принцев и министров, ликвидацию двух принцев (что примечательно, спустя два дня саудовские СМИ начали заявлять, что как минимум 1 из них жив) связанных с вопросами престолонаследия, резкий рост цен на нефть, бегство просаудовского премьер-министра Ливана. И это судя по всему не предел. По итогам визита беглого ливанского премьер-министра Харири, который посетил короля Салмана и нажаловался на "злобную Хэзбаллу", которая якобы хочет его убить, Эр-Рияд заявил, что Ливан объявил войну Саудовской Аравии. Причем мотивирововка просто чудесная – Ливан объявил войну, потому что ничего не делает с "Хэзбаллой", которая нападает на Саудовскую Аравию. Так она уже несколько лет является инструментом Ирана в прокси-войнах, где она с успехом доминирует на саудовскими прокси, в Сирии и Ираке. И раньше Ливан никто в объявлении войны Саудовской Аравии не обвинял. А теперь вот внезапно началась "война". Вполне понятно, что это очередной выпад против Ирана, на который завязана "Хэзбалла". Позавчера Иран уже обвинили в поставках ракет хуситам, сегодня за "Хэзбаллу" взялись.
Плюс США попытаются надавить на Иран через ООН.



Что примечательно, "Хэзбалла" особо выражений в адрес саудитов обычно не выбирает, но в случае с бегством премьер-министра Ливана продолжает настаивать, что она тут не причем и это чисто саудовские разборки, которые пытаются свалить на Иран и Ливан. В общем, трудно сказать, как будут воевать Ливан и Саудовская Аравия, у которых и близко нет общих границ. Разве что саудиты могут натравить на ливанцев какие-то из оставшихся террористических группировок в Сирии или попытаться договориться с Израилем, чтобы он побомбил Южный Ливан, где во всю хозяйничает "Хэзбалла". В целом, конечно саудо-ливанская война это фикция, а вот ирано-саудовская война чужими руками, вполне себе факт реальности. И саудиты пока в этой войне проигрывают.

Помимо внезапно начавшейся "войны" с Ливаном, в американской прессе появилась утечка, согласна которой за арестами десятков принцев и министров, имеется и сугубо финансовая составляющая. Якобы окружение наследника престола, хочет в рамках антикоррупционной кампании провести массированное изъятие собственности и финансовых активов, причем речь идет о суммах под 800 млрд. долларов, которые могут быть влиты в государственный бюджет за счет изъятий и конфискаций.
С точки зрения внутривидовой борьбы, такой шаг может рассматриваться и как способ поддержать прохудившуюся казну, как и необходимая мера по ликвидации финансовых возможностей оппонентов действующего наследника в последующей борьбе у подножья трона.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ближний восток, Израиль, иран, йемен, ливан, нефть, Персидский залив, саудовская аравия, хэзбалла
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