Приказано вынести. История тайных похорон Иосифа Сталина

Источник: www.aif.ru

31 октября 1961 года в обстановке строгой секретности состоялось перезахоронение Иосифа Сталина.

В коммунизм — без Сталина

1961 год стал высшей точкой в карьере Никиты Хрущева. Партийный лидер торжествовал — темпы экономического развития СССР были высоки, Страна Советов осуществила полет человека в космическое пространство, в гражданах крепла уверенность в завтрашнем дне.

В октябре 1961 года состоялся XXII съезд КПСС, на котором Хрущев огласил новую программу партии, провозгласившую задачу построения основ коммунистического общества к 1980 году.

После полета Гагарина даже такой план не казался советским гражданам невероятным. На волне всеобщей эйфории Никита Хрущев решил поставить точку в посмертном ниспровержении своего предшественника — Иосифа Сталина.

Развенчание сталинского «культа личности» было основой политического курса Хрущева в 1950-х годах. Теперь же новый лидер решил избавиться не только от наследия Сталина, но и от его тела.

9 марта 1953 года саркофаг с телом Сталина был помещен в Мавзолей, который с этого момента начал именоваться «Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина».

В марте 1953 года было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании Пантеона — «памятника вечной славы великих людей Советской страны», куда должны были быть перенесены все захоронения с Красной площади, однако до стадии практической реализации этот проект не дошел. Сталин оставался лежать в Мавзолее.

«Вчера я советовалась с Ильичем»

30 октября 1961 года, после того как Хрущев произнес программную речь о построении коммунизма, слово по внеочередному вопросу попросил первый секретарь Ленинградского обкома Иван Спиридонов. Он внес предложение вынести Сталина из Мавзолея. Поддержала инициативу старая подпольщица, член партии с 1902 года Дора Абрамовна Лазуркина. Большевичка, прошедшая через ГУЛАГ, сказала: «Вчера я советовалась с Ильичем, будто бы он передо мной как живой стоял и сказал: мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии».

Под бурные аплодисменты съезд утвердил постановление, в котором говорилось: «Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом И.В. Сталина, так как серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов, злоупотребление властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее В.И. Ленина».

Разумеется, «экспромт» был подготовлен самим Никитой Хрущевым. Что касается всеобщего одобрения, то оно было лишь формальным — лидер знал, что среди делегатов съезда есть масса тех, кто не одобряет столь категоричной оценки деятельности Сталина. Да и в народе к фигуре вождя сохранялось почитание. Потому Никита Сергеевич решил не затягивать исполнение решения съезда и провести перезахоронение в кратчайшие сроки.

Вождя хотели «сослать» на Новодевичье

31 октября к Хрущеву были вызваны начальник 9-го Управления КГБ (охрана высших лиц государства) генерал Николай Захаров и комендант Кремля генерал Андрей Веденин.

Хрущев предупредил о том, что в этот день состоится решение о перезахоронении Сталина, которое необходимо будет исполнить незамедлительно. Окончательно завизировать данную операцию должен был Пленум ЦК. Для проведения процедуры была организована партийная комиссия из пяти человек, которой руководил глава Комитета партийного контроля Николай Шверник.

Непосредственное руководство операцией было поручено заместителю Захарова полковнику Владимиру Чекалову. К нему был вызван командир Отдельного полка специального назначения комендатуры Московского Кремля Федор Конев, которому отдали приказ — подготовить роту солдат для похорон Сталина на Новодевичьем кладбище.

Но пока Конев отбирал подчиненных, ему позвонил Чекалов и сказал: место захоронения меняется — все пройдет у Кремлевской стены.

В последний момент партийные лидеры дрогнули, испугавшись, что с Новодевичьего кладбища останки похитят. На Красной площади контролировать могилу «разжалованного» вождя было проще.

Латунь вместо золота

Начальник хозяйственного отдела комендатуры Кремля полковник Тарасов был ответственным за маскировку. Мавзолей закрыли фанерой так, чтобы ни с одной стороны не просматривались работы. В это же время в мастерской арсенала художник Савинов изготовил широкую белую ленту с буквами «ЛЕНИН». Ею надо было закрыть на Мавзолее надпись «ЛЕНИН СТАЛИН», пока не будут выложены буквы из мрамора.

В 18:00 военнослужащие начали копать могилу под захоронение. К тому времени был изготовлен гроб из хорошей сухой древесины, который обтянули черным и красным крепом.

В то время как шли последние приготовления к перезахоронению, на Красной площади началась репетиция военного парада к празднику 7 ноября. Репетиция с участием военной техники также была частью маскировки повторных похорон Сталина.

Около 21:00 восемь офицеров сняли саркофаг Сталина с постамента и отнесли в помещение лаборатории Мавзолея. В присутствии членов комиссии и научных работников Мавзолея тело Сталина переложили в подготовленный гроб.

По приказу Николая Шверника, с мундира Сталина сняли Золотую Звезду Героя Социалистического Труда и срезали золотые пуговицы. Комендант Мавзолея поместил снятые раритеты в Охранную комнату, где хранятся награды всех похороненных в некрополе Кремля.

Золотые пуговицы мундира заменили на латунные. Генерал Веденин прервал возникшую после этого паузу, заметив: пора закрывать гроб и нести к могиле.

В этот момент у Николая Шверника сдали нервы, и он зарыдал. К могиле его вел телохранитель.

Железобетонная могила

В 22:15 все те же восемь офицеров вынесли гроб из Мавзолея и установили на подставки у могилы.

В саму могилу к этому времени положили железобетонные плиты, которые должны были закрыть захоронение со всех сторон. Но в последний момент начальник хозотдела Мавзолея полковник Тарасов убедил членов комиссии не класть плиты сверху. «Как бы не сорвались», — заметил офицер. У собравшихся вытянулись лица — мысль о том, что гроб с вождем будет попросту раздавлен, откровенно напугала. Решили обойтись без этого.

Гроб осторожно опустили в могилу. Некоторые из присутствующих военных бросили по горсти земли, после чего солдаты начали закапывать захоронение. Когда с этим было покончено, сверху положили гранитную плиту с надписью «Сталин Иосиф Виссарионович 1879 — 1953». Плита была заменена в 1970 году на памятник работы скульптора Николая Томского.

Памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину на месте его захоронения. Некрополь у Кремлевской стены. Олег Ласточкин/РИА Новости

Родственников не известили

На похоронах не присутствовал никто из родственников Сталина — их о перезахоронении не извещали. После окончания церемонии в Кремле был составлен акт, который подписали участники операции.

Саркофаг Ленина переставили на центральное место, где он стоял до 1953 года.

Доступ в Мавзолей для граждан был открыт уже на следующий день, 1 ноября 1961 года. Массовых волнений перезахоронение Сталина не вызвало, все ограничилось лишь разговорами на кухнях.

Торжество Никиты Хрущева было недолгим — спустя три года, в октябре 1964 года, он, растерявший популярность в народе и авторитет среди соратников, был отстранен от власти. После смерти Хрущева в 1971 году его похоронили на Новодевичьем кладбище — там, куда развенчатель «культа личности» так и не решился отправить Иосифа Сталина.

АНДРЕЙ СИДОРЧИК

Источник: nstarikov.ru